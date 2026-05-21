Sukces Polki w Roland Garros! Maja Chwalińska już zarobiła setki tysięcy

Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego Roland Garros.

W czwartek polska tenisistka w trzeciej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Suzan Lamens 7:6 (7-4), 7:5.

Będzie to trzeci wielkoszlemowy występ 24-latki, za który już na pewno zarobi ponad 100 tys. dolarów.

Sukces Mai Chwalińskiej w eliminacjach French Open! Ile zarobiła?

Maja Chwalińska stoczyła w czwartek niezwykle zacięty i emocjonujący bój z Holenderką Suzan Lamens w decydującej rundzie eliminacji. Polska zawodniczka, która plasuje się na 116. pozycji w światowym zestawieniu WTA, zaprezentowała niezłomny charakter i pokonała rywalkę w dwóch bardzo równych partiach, kończąc starcie wynikiem 7:6 (7-4), 7:5. Sukces w tie-breaku otwierającego seta wyraźnie dał jej wiatr w żagle i pomógł w decydujących momentach drugiej odsłony spotkania.

Wejście do głównej drabinki wiąże się nie tylko ze splendorem, ale i z pokaźnym zastrzykiem gotówki. Pomyślne przebrnięcie przez eliminacje oznacza dla Chwalińskiej pewną nagrodę w kwocie niemal 102 tysięcy dolarów, co stanowi ogromne wsparcie finansowe dla tenisistki walczącej o pozycję w pierwszej setce rankingu.

24-latka zanotuje swój trzeci start w głównym cyklu zawodów rangi Wielkiego Szlema. Swój pierwszy występ zaliczyła podczas Wimbledonu w 2022 roku, docierając do drugiej rundy turnieju. Wystąpiła również w zeszłorocznym Australian Open, choć zmagania zakończyła na meczu 1. rundy. Sztuka awansu z eliminacji RG nie udała się niestety dwóm innym naszym reprezentantkom – Katarzynie Kawie oraz Lindzie Klimovicovej.

Tym samym Chwalińska zasiliła spore grono biało-czerwonych w tegorocznej edycji imprezy. Swój udział w paryskim turnieju miały już zagwarantowany czterokrotna mistrzyni French Open Iga Świątek, Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Jeśli chodzi o turniej panów, na kortach zobaczymy Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.

TAAAK! MAJA CHWALIŃSKA ZAGRA W GŁÓWNEJ DRABINCE ROLAND GARROS! 😍Nasza reprezentantka wróciła ze stanu 3:5 w drugim secie i pokonała Suzan Lamens 7:6(4), 7:5 ✅Tym samym Polka po raz trzeci w karierze zameldowała się w głównej drabince zmagań na wielkoszlemowej imprezie:🔹… pic.twitter.com/Xmr1CXcE10— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 21, 2026