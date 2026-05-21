Tłum gwiazd i poruszony Muniek Staszczyk na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Łączyła ich Legia

Muniek Staszczyk i plejada znakomitości polskiego kina żegnają Stanisławę Celińską

W czwartek, 21 maja, punktualnie o godzinie 11, w Kościele Środowisk Twórczych przy warszawskim placu Teatralnym odprawiono mszę świętą w intencji zmarłej aktorki i piosenkarki. Na uroczystościach pogrzebowych zjawiło się mnóstwo postaci z absolutnego topu polskiej kultury. Wśród osób towarzyszących artystce w jej ostatniej drodze znaleźli się między innymi Andrzej Seweryn, Danuta Stenka, Maja Komorowska, Emilia Krakowska, Magdalena Zawadzka, Lucyna Malec oraz Tomasz Karolak. Dla wielu obserwatorów pewnym zaskoczeniem mogło być pojawienie się w tym gronie lidera formacji T.Love. Warto jednak przypomnieć, że Muniek Staszczyk miał okazję współpracować ze zmarłą gwiazdą, która przed laty brawurowo wykonała jego wielki przebój zatytułowany „Warszawa”. Oprócz muzyki, twórców łączyła jeszcze jedna, rzadziej eksponowana w przestrzeni publicznej pasja.

Stanisława Celińska skrywała to przed światem. Niesamowite, komu tak naprawdę kibicowała!

Stanisława Celińska i lider T.Love współdzielili wielką miłość do Legii Warszawa

Zarówno wybitna aktorka, jak i słynny rockman byli zadeklarowanymi sympatykami stołecznego klubu piłkarskiego. Ostatnie miesiące mogły być jednak dla kibiców Legii Warszawa sporym wyzwaniem, ponieważ kończące się rozgrywki ligowe w wykonaniu „Wojskowych” z pewnością nie należały do najbardziej udanych. Dalsza część ceremonii żałobnej miała miejsce na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Ta konkretna lokalizacja nabrała ogromnego wymiaru symbolicznego. Przebywający na nekropolii Muniek Staszczyk miał bowiem możliwość odwiedzenia miejsc spoczynku dwóch absolutnych ikon swojego ukochanego zespołu. Na tym samym cmentarzu, na którym spoczęła Stanisława Celińska, pochowani są również legendarni zawodnicy stołecznego klubu – Lucjan Brychczy oraz Kazimierz Deyna.

Wzruszające kazanie księdza i przemówienie ministry na pogrzebie Stanisławy Celińskiej

Podczas nabożeństwa żałobnego w kościele wybrzmiało niezwykle emocjonalne kazanie, które wygłosił celebrujący mszę świętą ksiądz Andrzej Luter.

Pani Stasia wpatruje się w oblicze Boga i zaczyna to swoje słynne, z groźną miną wyśpiewane: uśmiechnij się, jutro będzie lepiej! Do Boga to wyśpiewała! Do Boga wyśpiewała: uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. I kąciki ust Bożych zaczynają drżeć. Stanisława. Staszka. Stasia - czyli uśmiech Boga

– powiedział do zgromadzonych duchowny, który od lat jest blisko polskiego środowiska artystycznego. Głos podczas czwartkowych uroczystości zabrała również reprezentująca władze państwowe ministra kultury, Marta Cienkowska. Przedstawicielka rządu w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromny wpływ zmarłej na kształtowanie rodzimej sztuki. Zaznaczyła, że artystka wnosiła do polskiej kultury niespotykaną autentyczność, nieprzeciętną głębię oraz potężną siłę oddziaływania na widza.

Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu

– podsumowała polityczka.