Arkadiusz Milik wreszcie gotowy do gry. Juventus odnosi niezwykle ważne zwycięstwo na wyjeździe

Polski napastnik zakończył długotrwałą rehabilitację i znalazł się w oficjalnym składzie turyńskiego zespołu na ligowe starcie z Udinese.

Mimo pełnej gotowości do rywalizacji snajper spędził całe wyjazdowe spotkanie w roli rezerwowego.

Stara Dama pokonała rywali 1:0, co znacząco przybliża utytułowany klub do wywalczenia awansu do europejskich pucharów w przyszłym sezonie.

Długa przerwa Arkadiusza Milika w Juventusie dobiegła końca

Przez długi czas to właśnie ten zawodnik ustępował w hierarchii rodzimych snajperów jedynie Robertowi Lewandowskiemu, budując swoją renomę na europejskich boiskach. Jego dotychczasowa ścieżka zawodowa robi ogromne wrażenie, ponieważ strzelał gole dla tak uznanych marek jak Ajax Amsterdam, SSC Napoli czy Olympique Marsylia. Przełomowym momentem okazał się rok 2022, gdy zawodnik z Polski podpisał kontrakt z utytułowanym Juventusem Turyn. Niestety rozwój jego kariery w tym zespole drastycznie wyhamowały przewlekłe problemy zdrowotne. Kłopoty fizyczne sprawiły, że gracz nie zaliczył ani jednego występu zarówno w trwającym, jak i w poprzednim sezonie. Obecnie jednak sytuacja uległa poprawie i napastnik odzyskał pełną sprawność fizyczną. Zaowocowało to powołaniem do kadry meczowej na wyjazdową potyczkę z drużyną Udinese. Mimo że snajper był do pełnej dyspozycji trenera Luciano Spalettiego, szkoleniowiec nie zdecydował się posłać go do boju w tym konkretnym pojedynku.

Niewykluczone, że przy mniej korzystnym przebiegu spotkania opiekun turyńskiej drużyny wpuściłby na plac gry powracającego do zdrowia napastnika. Goście jednak dość szybko objęli prowadzenie i przez większość rywalizacji kontrolowali skromną zaliczkę nad zespołem Udinese. Taki właśnie wynik utrzymał się do samego końca gwizdka arbitra, a decydujące trafienie zanotował w 38. minucie Jeremie Boga. Dzięki temu triumfowi Juventus znacząco poprawił swoją sytuację w walce o czołową czwórkę Serie A, co jest warunkiem koniecznym do udziału w prestiżowej Lidze Mistrzów. Na szczycie ligowej tabeli znajduje się obecnie Inter Mediolan z dorobkiem 68 punktów, gdzie świetnie radzi sobie Piotr Zieliński. Drugą lokatę zajmuje AC Milan, tracąc osiem oczek do lidera. Najniższy stopień podium należy do SSC Napoli, które zgromadziło 59 punktów. Ekipa z Turynu plasuje się na czwartej pozycji, mając sześć punktów straty do drużyny z Neapolu. Bezpośrednio za ich plecami czają się zespoły Como oraz AS Romy, które zgromadziły zaledwie dwa punkty mniej od Starej Damy, przy czym rozegrały o jedno spotkanie mniej.

