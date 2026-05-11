Znamy kulisy głosowania w "Tańcu z Gwiazdami". Kto znalazł się na drugim miejscu?

Finał 18. sezonu "Tańca z Gwiazdami" pełen zaskoczeń

Osiemnasta seria programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" przeszła do historii po tygodniach intensywnej rywalizacji. Ten sezon obfitował w nieoczekiwane zwroty akcji. Półfinałowa rezygnacja Piotra Kędzierskiego spowodowała, że do dogrywki stanęły ostatecznie dwie pary zamiast trzech. Dzięki decyzji widzów, w finale zameldowali się bezpośrednio Sebastian Fabijański z Julią Suryś oraz Gamou Fall z Hanną Żudziewicz. W starciu barażowym zmierzyli się Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz przeciwko Magdalenie Boczarskiej z Jackiem Jeschke. Co ciekawe, jurorzy podjęli bezprecedensową w polskiej edycji decyzję, awansując do finału obie te pary.

Ostatni odcinek show podzielono na dwa kluczowe etapy. W pierwszej części uczestnicy musieli zatańczyć walca angielskiego lub wiedeńskiego. Zgodnie z rygorystycznymi wymogami jury, każdy układ miał zawierać absolutne minimum pięćdziesięciu sekund czystego tańca turniejowego, całkowicie pozbawionego dodatkowych elementów choreograficznych. Druga połowa finału należała już do pokazów w stylu freestyle.

Wszystkie pary prezentowały doskonałe umiejętności, co czyniło ostateczny werdykt niezwykle trudnym. W internecie wrzało od dyskusji, a każdy z finalistów miał zagorzałe grono zwolenników. Od początku edycji silne poparcie widowni mieli Sebastian Fabijański i Piotr Kędzierski. W późniejszym etapie mocnym graczem okazał się Gamou Fall. Widzowie chętnie wspierali też Magdalenę Boczarską oraz Paulinę Gałązkę.

Zobacz również: Magdalena Boczarska zachwyciła w finale "Tańca z Gwiazdami". Jej freestyle poruszył do łez Julię Wieniawę

53

Jak rozłożyły się głosy w decydującym starciu "Dancing With The Stars"

Zanim jeszcze rozpoczął się finałowy odcinek, eksperci w dziedzinie zakładów bukmacherskich typowali Gamou Falla jako głównego pretendenta do zwycięstwa. Ten aktor, początkowo najmniej znany ze wszystkich finalistów, zjednał sobie serca publiczności wrodzonym poczuciem rytmu, opanowaniem oraz niesamowitą osobowością.

Twórcy programu nie zdecydowali się na upublicznienie dokładnych statystyk głosowania. Zrobił to jednak nieoficjalnie informator z produkcji w rozmowie z serwisem Pudelek. Z tych doniesień wynika jasno, że Gamou Fall dominował w rankingach od samego początku finałowego odcinka. Z kolei drugi taniec Magdaleny Boczarskiej przyniósł jej ogromne poparcie, co miało zapewnić jej drugą pozycję na podium.

„Gamou zdecydowanie prowadził od samego początku, natomiast po freestyle’u na drugie miejsce wysunęła się Magda. Zyskała sporo, choć nie najwięcej głosów od widzów” - powiedziała osoba związana z produkcją.

Okazuje się, że to Paulina Gałązka zgromadziła najwięcej głosów po rundzie freestyle. Niestety, sumaryczny wynik z całego odcinka nie pozwolił jej na sięgnięcie po główne trofeum.

„Po freestyle’u najwięcej głosów zyskała Paulina, natomiast występ Sebastiana nie przełożył się na dodatkowe wsparcie ze strony widzów” - dodał tajemniczy informator.

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie