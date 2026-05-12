Tak wyglądał występ Polski na Eurowizji 2026. Europa zachwycona głosem Alicji Szemplińskiej

Alicja Szemplińska wystąpiła na Eurowizji 2026

Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska pojawiła się na scenie podczas pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. Artystka wykonała utwór "Pray", czyli emocjonalną balladę łączącą elementy gospel, soulu i nowoczesnego popu.

Już po próbach prasowych zagraniczni dziennikarze podkreślali, że największym atutem Polski może być właśnie wokal Alicji Szemplińskiej. Wielu ekspertów określało jej głos jako jeden z najmocniejszych w tegorocznej stawce.

Tak wyglądał występ Polski na scenie Eurowizji 2026

Polski występ utrzymano w nieco mrocznej, filmowej stylistyce. Na scenie dominowały ciemne kolory, dynamiczne światła oraz intensywne efekty wizualne budujące napięcie od pierwszych sekund utworu. Alicja Szemplińska pojawiła się w czarno-srebrnej stylizacji, a całość uzupełniała minimalistyczna, ale bardzo dopracowana choreografia.

W kluczowych momentach występu scena rozświetlała się mocnymi błyskami światła. Kamery skupiały się głównie na emocjach wokalistki, co dodatkowo podkreślało charakter utworu "Pray". Ogromne wrażenie robiła przede wszystkim końcówka występu i finałowy wokal Alicji. Fani obecni w hali reagowali na show polskiej reprezentantki bardzo żywiołowo.

Internet reaguje na występ Polski w półfinale Eurowizji 2026

Jeszcze przed ogłoszeniem wyników półfinału występ Alicji Szemplińskiej był szeroko komentowany wśród fanów Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. W mediach społecznościowych pojawiało się wiele opinii chwalących zarówno głos reprezentantki Polski, jak i samą realizację scenicznego show. Internauci zwracali uwagę na klimat występu oraz emocjonalny charakter utworu "Pray".

Finał Eurowizji 2026. Kiedy? Gdzie oglądać transmisję na żywo?

Wielki finał Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać w telewizji na antenie TVP1 oraz online za pośrednictwem TVP VOD i oficjalnego kanału Eurovision w serwisie YouTube. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 21:00.

