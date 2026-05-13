Hanna Bieluszko w poruszającym nagraniu. Gwiazda telewizji walczy z ciężką chorobą

Hanna Bieluszko zmaga się z rakiem jelita grubego

Hanna Bieluszko, ceniona 71-letnia aktorka, musiała zrobić przerwę w karierze z powodu poważnych problemów zdrowotnych. O jej chorobie poinformowali niedawno pracownicy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie występuje od początku lat 90.

Gwiazda w ostatnich miesiącach walczyła o życie, a teraz czeka ją wymagająca droga do odzyskania sprawności. Leczenie pochłania ogromne środki, dlatego znajomi z teatru uruchomili zbiórkę pieniędzy. Na początku aktorka nie ujawniała szczegółów diagnozy. Ilona Łepkowska, przyjaciółka artystki, powiedziała w rozmowie z "Faktem", że była to ciężka choroba, a Bieluszko musi teraz mierzyć się z konsekwencjami wyczerpującej terapii.

Niedawno wyszło na jaw, że Hanna Bieluszko choruje na raka jelita grubego. Przeszła skomplikowaną operację, która uratowała jej życie, jednak przyniosła tragiczne skutki uboczne. W wyniku zabiegu doszło do uszkodzenia nerwu, co wywołało częściowy paraliż nogi, szczególnie stopy. Po opuszczeniu szpitala aktorka przeniosła się do specjalistycznego ośrodka, gdzie przechodzi odpowiednie leczenie i rehabilitację.

Nowe nagranie z Hanną Bieluszko

Bieluszko może liczyć na wsparcie środowiska artystycznego i Fundacji Votum. Na profilu organizacji udostępniono wideo, na którym aktorka rozmawia z koleżanką, Aliną Kamińską. 58-latka również ma za sobą doświadczenia z nowotworem. Obie panie podzieliły się swoimi historiami.

"Jak wiadomo, ja miałam nie przeżyć, a przeżyłam" - stwierdziła Kamińska "Ja też miałam nie przeżyć" - zawtórowała jej Bieluszko.

Alina Kamińska przyznała, że wieść o chorobie przyjaciółki wywołała u niej łzy. Postanowiła wykorzystać swoje przejścia, by pomóc koleżance. Hanna Bieluszko z kolei odniosła się do ogromnego odzewu po poście Teatru im. Juliusza Słowackiego. Aktorka nie wiedziała o akcji pomocowej, ponieważ w tym czasie była nieprzytomna. Wyznała, że to wsparcie zmusza ją do przemyśleń i zmiany nastawienia do życia.

"To wszystko się odbywało poza mną. Bo ja po pierwsze byłam nieprzytomna, a po drugie, nawet gdybym była przytomna, to nie wiedziałabym, jak to zorganizować, bo nie mam tego typu doświadczeń." "Ten ogrom sprawił, że pomyślałam, że muszę zweryfikować poglądy na temat świata. To było niesamowite. I ludzie, których bym w życiu nie podejrzewała. A z kolei osoby, od których tego oczekiwałam, nagle cisza" - przyznała.

Znana z "M jak miłość" walczy o powrót do sprawności

Jeszcze niedawno Hanna Bieluszko była bardzo zapracowana, a teraz każdego dnia walczy o powrót na scenę. Aktualnie przebywa na turnusie rehabilitacyjnym w Krakowie. Z opisu zamieszczonego przez Fundację Votum wynika, że to walka nie tylko o zdrowie, ale o całe jej życie.

"To nie jest tylko walka o zdrowie. To walka o powrót do życia. Do teatru. Do filmu. Do pasji, która daje sens. [...] Hanna nie jest sama. Wspiera ją rodzina, przyjaciele i środowisko aktorskie."

Hanna Bieluszko jest wszechstronną aktorką, łączącą pracę w telewizji z występami w teatrze. W 1979 roku ukończyła krakowską szkołę teatralną. Jej filmografia obejmuje małe role w takich klasykach jak "Barwy ochronne" i "Nauka latania". Później zagrała m.in. w "Seksmisji" oraz "Akademii pana Kleksa". Występowała także w Teatrze Telewizji, przez blisko 10 lat grała w serialu "M jak miłość", a od kilku lat widzowie mogą oglądać ją w "Barwach szczęścia".

