Znamy zwycięzcę 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tego mało kto się spodziewał!

Co działo się w 18. sezonie "Tańca z Gwiazdami"?
Wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" w 2026 roku połączyła na parkiecie różne generacje – od cenionych gwiazd kina, jak Magdalena Boczarska, po ulubieńców sieci, takich jak Jasper. Polsat wprowadził do 18. odsłony programu powiew nowości dzięki zmienionym regułom odcinków. Gwiazdy musiały zmierzyć się m.in. z występami u boku bliskich oraz z nieoczekiwaną rotacją tanecznych partnerów. W efekcie tych modyfikacji uczestnicy prezentowali jedną z choreografii z innym profesjonalistą, a kolejną – w widowiskowym, trzyosobowym składzie.
Metamorfozy nie ominęły również panelu jurorskiego. Obok stałych oceniających, czyli Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka, pojawiły się gościnne gwiazdy. Wśród nich znalazła się Agata Kulesza, która w jednym z odcinków przejęła obowiązki Ewy Kasprzyk, nieobecnej wówczas z przyczyn prywatnych.
Oto pełna lista par 18. sezonu show telewizji Polsat:
- Magdalena Boczarska u boku Jacka Jeschke;
- Paulina Gałązka tańcząca z Michałem Bartkiewiczem;
- Sebastian Fabijański i jego partnerka Julia Suryś;
- Gamou Fall pod okiem Hanny Żudziewicz;
- Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska;
- Emilia Komarnicka-Klynstra w duecie ze Stefano Terrazzino;
- Kamil Nożyński prowadzony przez Izabelę Skierską;
- Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk w parze z Wojciechem Kuciną;
- Mateusz Pawłowski trenujący z Klaudią Rąbą;
- Izabella Miko i jej tancerz Albert Kosiński;
- Małgorzata Potocka z Mieszkiem Masłowskim.
Kto zdobył Kryształową Kulę 18. edycji?
Ostatni odcinek sezonu przyniósł widzom niespotykane dotąd emocje. Po raz pierwszy w dziejach polskiej wersji formatu do walki o zwycięstwo stanęły aż cztery duety. Z tego powodu finaliści wykonali po dwa, a nie trzy tańce – choreografię w stylu standardowym oraz pokazowy freestyle.
Oto czwórka wielkich finalistów:
- Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
- Para nr 2: Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz;
- Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;
- Para nr 12: Magdalena Boczarska tańcząca z Jackiem Jeschke.
Tak uplasowali się pozostali uczestnicy programu:
- 5. lokata: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para wycofała się z rywalizacji)
- 6. lokata: Kacper "Jasper" Porębski z Darią Sytą;
- 7. lokata: Izabella Miko w parze z Albertem Kosińskim;
- 8. lokata: Kamil Nożyński oraz Izabela Skierska;
- 9. lokata (ex aequo): Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba, a także Natalia "Natsu" Karczmarczyk z Wojciechem Kuciną;
- 10. lokata: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino;
- 11. lokata: Małgorzata Potocka u boku Mieszko Masłowskiego;
Punktacja jurorska w finałowym starciu:
Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke zdobyli 80 punktów.
Paulina Gałązka w duecie z Michałem Bartkiewiczem – 80 punktów.
Sebastian Fabijański i Julia Suryś – również 80 oczek.
Gamou Fall z Hanną Żudziewicz zainkasowali 80 punktów.
Ostateczny werdykt wywołał niemałe zaskoczenie. Po zsumowaniu głosów sędziów i widzów, triumfatorami 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zostali Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz! To w ich ręce powędrowały Kryształowe Kule.
