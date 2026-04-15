Wymowny wpis Poli Wiśniewskiej. Uderza w byłego partnera?

Żona Michała Wiśniewskiego milczy w mediach, ale w sieci jest bardzo aktywna

Odkąd do opinii publicznej dotarła informacja o zakończeniu małżeństwa Poli i Michała Wiśniewskich, dawni partnerzy starają się trzymać nerwy na wodzy. Byli małżonkowie oficjalnie nie rozmawiają z dziennikarzami o kulisach swojego rozstania i konsekwentnie unikają prania brudów na forum publicznym. Brak krzykliwych oświadczeń nie oznacza jednak, że w ich życiu brakuje wielkich emocji. Kobieta regularnie udziela się na swoich profilach w mediach społecznościowych, gdzie chętnie zamieszcza różnego rodzaju przemyślenia. W obliczu ostatnich wydarzeń fani są głęboko przekonani, że w jej internetowych publikacjach można dostrzec drugie dno i ukryte żale do byłego partnera.

Pola Wiśniewska dzieli się przypominajkami. Nowy wpis daje do myślenia

Ukochana lidera Ich Troje prowadzi swój specjalny kanał nadawczy, gdzie niemal każdego dnia publikuje drobne refleksje, nazywając je przypominajkami. Zazwyczaj są to dość uniwersalne sentencje dotyczące ludzkich emocji, budowania więzi oraz codziennego życia. Biorąc jednak pod uwagę jej aktualną sytuację prywatną, trudno traktować te słowa jako zwykłe porady. Ogromne poruszenie wywołał jeden z jej najnowszych komunikatów. Celebrytka postanowiła wziąć na tapet zagadnienia związane z odpowiedzialnością i sztuką komunikacji w relacjach międzyludzkich. Jej krótki, ale niezwykle dosadny wywód wskazywał, że niektóre osoby każdy przejaw dialogu traktują jak prowokację do kłótni. Dodała również, że unikanie odpowiedzialności często idzie w parze z odbieraniem każdej sytuacji jako personalnego ataku.

Internauci błyskawicznie powiązali te słowa z zakończonym związkiem celebrytki. Choć autorka wpisu nie wymieniła nikogo z imienia i nazwiska, większość obserwatorów uznała, że moment publikacji nie był wcale przypadkowy. Warto zaznaczyć, że od czasu ogłoszenia separacji, zarówno ona, jak i znany muzyk pojawiają się w przestrzeni publicznej, ale solidarnie milczą na temat swojego życia uczuciowego. Właśnie dlatego takie internetowe aktywności podsycają kolejne plotki i rodzą nowe pytania o relacje między byłymi małżonkami.

Ludzie, którzy nie potrafią się komunikować, uważają, że wszystko jest kłótnią. Ludzie, którym brakuje odpowiedzialności, uważają, że wszystko jest atakiem - napisała Pola w przejmującym wpisie.