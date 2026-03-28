Czy Niedziela Palmowa jest handlowa? Wiemy czy 29 marca sklepy będą otwarte

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią ważne wydarzenia poprzedzające najważniejsze święto w chrześcijańskim kalendarzu. Jednym z nich jest Niedziela Palmowa, moment symbolicznego rozpoczęcia Wielkiego Tygodnia, a także upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia wierni udają się na uroczystą procesję i mszę świętą ze swoimi palmami, które kupili bądź zrobili własnoręcznie. Podczas Liturgii Niedzieli Palmowej odczytywany jest ewangelicznego opisu powitania Chrystusa w Jerozolimie, a także poświęcenie palm. Co ciekawe, w tradycji chrześcijańskiej palma to symbol męczeństwa, nieśmiertelności duszy i triumfu zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Jak dobrze wiemy, Niedziela Palmowa wypada w kalendarzu zawsze na tydzień przed świętami. Czy w takim razie Niedziela Palmowa to także niedziela handlowa?

Niedziela handlowa 29.03.2026 - czy sklepy będą otwarte?

Czy w tę niedzielę jest niedziela handlowa? Mamy dla Was dobrą wiadomość. 29 marca 2026 sklepy będą otwarte, ponieważ właśnie wtedy jest jedna z niedziel handlowych. Kolejna okazja do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia będzie 26 kwietnia, tuż przed samą majówką.

Wszystkie niedziele handlowe w 2026 roku

Kiedy są niedziele handlowe w 2025 roku? Oto rozpiska niedziel, które jeszcze na nas czekają:

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.