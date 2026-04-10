Rząd podał maksymalne ceny paliw na weekend. Tyle zapłacimy od 11 kwietnia

Redakcja ESKA2
2026-04-10 13:15

Kierowcy w całej Polsce muszą przygotować się na nowe ceny na stacjach. Rząd ogłosił maksymalne stawki. W naszym artykule nie tylko podajemy nowe ceny, ale także tłumaczymy, skąd się wzięły i czego możemy spodziewać się przy dystrybutorach.

Oficjalne ceny maksymalne paliw

Wprowadzenie limitów to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, a ceny maksymalne będą obowiązywać od 11 do 13 kwietnia 2026 roku. Są one bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich stacji w kraju. Zgodnie z komunikatem, maksymalna cena benzyny Pb95 wyniesie 6,14 zł/l, maksymalna cena benzyny Pb98 to 6,73 zł/l, a olej napędowy (ON) nie przekroczy pułapu 7,68 zł/l. Działania te funkcjonują równolegle z obniżką podatku VAT z 23% do 8% oraz cięciem akcyzy do minimalnych dopuszczalnych poziomów, co ma stanowić wsparcie dla polskich rodzin i gospodarki. Oznacza to, że zatankowanie do pełna 50-litrowego baku benzyny 95 będzie teraz kosztować maksymalnie 307,00 zł.

Polecany artykuł:

Kolejne linie lotnicze masowo odwołują loty. Pasażerów czeka wyjątkowo trudny s…

Skąd bierze się cena na stacji?

Ustalona przez rząd cena maksymalna nie jest przypadkowa. Oblicza się ją według stałej formuły, w której jedynym zmiennym elementem branym pod uwagę jest hurtowa cena paliwa. Oto pełna lista:

  • średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym (jedyna zmienna),
  • podatki: akcyza i opłata paliwowa,
  • marża sprzedażowa (0,30 zł/l),
  • podatek VAT (obniżony z 23% do 8%).

Polecany artykuł:

Hurtowe ceny paliw 10.04.2026 - Orlen tnie ceny benzyny, diesel notuje korekty

Co dalej z cenami? Analiza i prognoza

Aby przewidzieć przyszłe ceny, trzeba patrzeć na rynek hurtowy. W cennikach Orlenu, które są głównym punktem odniesienia dla rynku, benzyna 95 od wczoraj staniała o 2,9 grosza na litrze i kosztuje dziś w hurcie 5,39 zł (5386 zł/m3). Ten obraz potwierdza średnia cena ze wszystkich krajowych rafinerii, która wynosi dziś również 5,39 zł/l (5385,80 zł/m3).

Ta zmiana to efekt sytuacji na światowych rynkach. Na cenę w polskich rafineriach wpłynęły głównie dwa czynniki:

  • Ceny ropy naftowej: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 96,50 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła na fali geopolitycznych napięć na Bliskim Wschodzie.
  • Kurs dolara: Polski złoty jest jednak stosunkowo mocny w relacji do amerykańskiej waluty (kurs na poziomie ok. 3,64 PLN), co w dużej mierze łagodzi i obniża koszt zakupu surowca przez rafinerie.

Co to wszystko oznacza dla kierowców? Biorąc pod uwagę odczuwalny wzrost cen ropy, hamowany na polskim rynku przez silnego złotego, w najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymania wysokich cen lub możliwych nieznacznych podwyżek. Planując większe wydatki na paliwo, warto śledzić doniesienia z rynków walut i surowców, ponieważ to one zapowiadają przyszłe zmiany przy dystrybutorze.

