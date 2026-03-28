Czy w Niedzielę Palmową trzeba iść do kościoła? Ile trwa msza święta 29.03.2026?

Niedziela Palmowa to jedno z tych świąt, które przyciąga uwagę nie tylko osób głęboko wierzących, ale również tych, którzy rzadziej uczestniczą w życiu Kościoła. Dzień ten wypada w kalendarzu dokładnie 29 marca 2026 roku, czyli na tydzień przed Wielkanocą. Kolorowe palmy, uroczyste procesje i wyjątkowy charakter liturgii Niedzieli Palmowej sprawiają, że dzień ten wyróżnia się spośród innych niedziel Wielkiego Postu. Ale co właściwie oznacza Niedziela Palmowa? Czy w Niedzielę Palmową trzeba iść do kościoła? I w którym momencie mszy świętej następuje poświęcenie palm?

Msza w Niedzielę Palmową - czy jest obowiązkowa?

Czy w Niedzielę Palmową trzeba iść do kościoła? Tak, udział we mszy świętej jest nakazany. W końcu to uroczyste rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia, czyli czasu, który prowadzi do najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym, czyli męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Obecność w kościele w tym dniu pomaga lepiej przeżyć duchowo nadchodzące święta.

Dlaczego w Niedzielę Palmową przynosimy do kościoła palmy?

Niektórzy zastanawiają się, po co przynosimy do kościoła palmy. Tradycja ta sięga średniowiecza i symbolizuje wydarzenie opisywane w Ewangelii, czyli uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku, kiedy to ludzie rzucali Mu pod nogi gałązki palmowe. W Polsce, gdzie palmy nie rosną, wierni przynoszą do kościoła kolorowe, często ręcznie robione palmy, które mogą zawierać bazie, suszone trawy, zioła i kwiaty. Jest to symboliczne wyrażenie radości i uznania dla Chrystusa jako Króla.

18

W którym momencie mszy jest poświęcenie palm?

Kiedy święci się palmy? Poświęcenie palm odbywa się na samym początku mszy świętej, zazwyczaj przed głównym wejściem do kościoła lub w jego przedsionku. Kapłan wita wiernych, odczytywana jest Ewangelia o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, po czym następuje modlitwa i błogosławieństwo palm. W wielu parafiach organizowana jest procesja, która symbolicznie odtwarza radosne powitanie Jezusa. Po zakończeniu procesji wszyscy uczestnicy udają się do świątyni na dalszą część mszy.

Ile trwa msza święta w Niedzielę Palmową?

Ile trwa msza w Niedzielę Palmową? Msza tego dnia trwa zwykle nieco dłużej niż w inne niedziele, bo około 70-90 minut. Dłuższy czas wynika m.in. z dodatkowego obrzędu poświęcenia palm oraz z czytania Męki Pańskiej, które w tym dniu zastępuje tradycyjną Ewangelię. Jest to szczególny moment liturgii, często odczytywany w formie dialogu przez kilku lektorów lub z udziałem chóru.