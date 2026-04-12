Szósty odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące rozstrzygnięcie po internetowych zmaganiach

"Taniec z Gwiazdami": Kamil Nożyński i Izabella Miko stają do dogrywki
W niedzielę 12 marca stacja Polsat wyemitowała szóstą odsłonę osiemnastego sezonu show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Format powrócił na ekrany po przerwie wielkanocnej i natychmiast zaserwował fanom ogromne dawki adrenaliny. Należy przypomnieć, że zaledwie czternaście dni wcześniej aż dwie taneczne pary ostatecznie utraciły szansę na zdobycie Kryształowej Kuli i musiały pożegnać się z telewizyjną publicznością.
Rywalizację zakończyli najpierw influencerka Natalia "Natsu" Karczmarczyk oraz jej taneczny partner Wojciech Kucina. Potężne zasięgi gwiazdy w mediach społecznościowych w żaden sposób nie przełożyły się na wystarczającą liczbę głosów od widzów. Z parkietem rozstali się także Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą, którym nie pomogła dawna rozpoznawalność aktora zyskana na planie serialu "rodzinka.pl".
Szósty odcinek rozpoczął się od decydującego starcia dwóch kolejnych zagrożonych duetów. W tanecznej dogrywce swoje umiejętności musieli zaprezentować Kamil Nożyński występujący w parze z Izabelą Skierską, a także Izabella Miko, której na parkiecie partnerował Albert Kosiński. Ostatecznie decyzją jurorów w kolejnym odcinku nie zobaczymy Kamila Nożyńskiego.
Gwiazdy internetu wspierają uczestników "Tańca z Gwiazdami" w specjalnym odcinku
Szósty odcinek osiemnastego sezonu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" został w całości poświęcona fenomenom ze świata internetu. Rywalizujące pary prezentowały swoje choreografie do największych hitów znanych z przestrzeni wirtualnej, łącząc zupełnie nowe utwory z klasykami przywróconymi do łask przez użytkowników sieci. Uczestnicy mogli przy tym liczyć na wyjątkowe wsparcie znanych influencerów i twórców cyfrowych zasiadających wśród publiczności.
- Sebastian Fabijański zaprosił do studia Krzysztofa Stanowskiego, który przyglądał się jego występowi z widowni.
- Gamou Fall mógł liczyć na gorący doping ze strony znanej blogerki Jessiki Mercedes.
- Kamil Nożyński zaprezentował swój układ choreograficzny w obecności kibicującej mu Zoliny.
- Paulina Gałązka zadbała o to, aby na trybunach pojawiła się popularna trenerka Ewa Chodakowska.
- Izabella Miko poprosiła o wsparcie podczas swojego występu twórcę Kamila Szymczaka.
- Piotr Kędzierski zatańczył, mając obok siebie na parkiecie wsparcie Michała Marszała.
- Kacper "Jasper" Porębski otrzymał wsparcie od byłego partnera życiowego Piotra Charazińskiego.
- Magdalena Boczarska została wsparta w studiu przez twórczynię Zoję Skubis.
Wyniki głosowania z 12.04.2026. Jak punktowało jury "Tańca z Gwiazdami"?
Tradycyjnie ostateczny werdykt był wypadkową decyzji podejmowanych przez ekspertów oraz telewidzów wysyłających wiadomości SMS i korzystających z bezpłatnej aplikacji dedykowanej programowi. Noty przyznawane przez czteroosobowy skład sędziowski, w którym zasiedli Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Iwona Pavlović, standardowo wzbudziły sporo kontrowersji, jednak to właśnie aktywność zaangażowanej publiczności ostatecznie zadecydowała o eliminacji kolejnej pary. Po zliczeniu głosów fanów "Tańca z Gwiazdami" z dalszą rywalizacją musieli pożegnać się Izabella Miko i Albert Kosiński.
Tablica wyników po ocenach samego jury prezentowała się następująco:
- Para z numerem 10, czyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, zgromadziła 40 punktów.
- Para z numerem 1, w skład której wchodzą Sebastian Fabijański i Julia Suryś, również zdobyła 40 punktów.
- Para z numerem 12, reprezentowana przez Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke, otrzymała 37 punktów.
- Para z numerem 2, czyli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, wytańczyła sobie 33 punkty.
- Para z numerem 8, którą tworzą Izabella Miko i Albert Kosiński, zakończyła zmagania z wynikiem 31 punktów.
- Para z numerem 3, w której występują Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, zdobyła 29 punktów.
- Para z numerem 9, czyli Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, uplasowała się na końcu z wynikiem 24 punktów.
