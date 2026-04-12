Szósty odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące rozstrzygnięcie po internetowych zmaganiach

"Taniec z Gwiazdami": Kamil Nożyński i Izabella Miko stają do dogrywki

W niedzielę 12 marca stacja Polsat wyemitowała szóstą odsłonę osiemnastego sezonu show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Format powrócił na ekrany po przerwie wielkanocnej i natychmiast zaserwował fanom ogromne dawki adrenaliny. Należy przypomnieć, że zaledwie czternaście dni wcześniej aż dwie taneczne pary ostatecznie utraciły szansę na zdobycie Kryształowej Kuli i musiały pożegnać się z telewizyjną publicznością.

Rywalizację zakończyli najpierw influencerka Natalia "Natsu" Karczmarczyk oraz jej taneczny partner Wojciech Kucina. Potężne zasięgi gwiazdy w mediach społecznościowych w żaden sposób nie przełożyły się na wystarczającą liczbę głosów od widzów. Z parkietem rozstali się także Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą, którym nie pomogła dawna rozpoznawalność aktora zyskana na planie serialu "rodzinka.pl".

Szósty odcinek rozpoczął się od decydującego starcia dwóch kolejnych zagrożonych duetów. W tanecznej dogrywce swoje umiejętności musieli zaprezentować Kamil Nożyński występujący w parze z Izabelą Skierską, a także Izabella Miko, której na parkiecie partnerował Albert Kosiński. Ostatecznie decyzją jurorów w kolejnym odcinku nie zobaczymy Kamila Nożyńskiego.

Gwiazdy internetu wspierają uczestników "Tańca z Gwiazdami" w specjalnym odcinku

Szósty odcinek osiemnastego sezonu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" został w całości poświęcona fenomenom ze świata internetu. Rywalizujące pary prezentowały swoje choreografie do największych hitów znanych z przestrzeni wirtualnej, łącząc zupełnie nowe utwory z klasykami przywróconymi do łask przez użytkowników sieci. Uczestnicy mogli przy tym liczyć na wyjątkowe wsparcie znanych influencerów i twórców cyfrowych zasiadających wśród publiczności.

Sebastian Fabijański zaprosił do studia Krzysztofa Stanowskiego, który przyglądał się jego występowi z widowni.

Gamou Fall mógł liczyć na gorący doping ze strony znanej blogerki Jessiki Mercedes.

Kamil Nożyński zaprezentował swój układ choreograficzny w obecności kibicującej mu Zoliny.

Paulina Gałązka zadbała o to, aby na trybunach pojawiła się popularna trenerka Ewa Chodakowska.

Izabella Miko poprosiła o wsparcie podczas swojego występu twórcę Kamila Szymczaka.

Piotr Kędzierski zatańczył, mając obok siebie na parkiecie wsparcie Michała Marszała.

Kacper "Jasper" Porębski otrzymał wsparcie od byłego partnera życiowego Piotra Charazińskiego.

Magdalena Boczarska została wsparta w studiu przez twórczynię Zoję Skubis.

Wyniki głosowania z 12.04.2026. Jak punktowało jury "Tańca z Gwiazdami"?

Tradycyjnie ostateczny werdykt był wypadkową decyzji podejmowanych przez ekspertów oraz telewidzów wysyłających wiadomości SMS i korzystających z bezpłatnej aplikacji dedykowanej programowi. Noty przyznawane przez czteroosobowy skład sędziowski, w którym zasiedli Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Iwona Pavlović, standardowo wzbudziły sporo kontrowersji, jednak to właśnie aktywność zaangażowanej publiczności ostatecznie zadecydowała o eliminacji kolejnej pary. Po zliczeniu głosów fanów "Tańca z Gwiazdami" z dalszą rywalizacją musieli pożegnać się Izabella Miko i Albert Kosiński.

Tablica wyników po ocenach samego jury prezentowała się następująco:

Para z numerem 10, czyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, zgromadziła 40 punktów.

Para z numerem 1, w skład której wchodzą Sebastian Fabijański i Julia Suryś, również zdobyła 40 punktów.

Para z numerem 12, reprezentowana przez Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke, otrzymała 37 punktów.

Para z numerem 2, czyli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, wytańczyła sobie 33 punkty.

Para z numerem 8, którą tworzą Izabella Miko i Albert Kosiński, zakończyła zmagania z wynikiem 31 punktów.

Para z numerem 3, w której występują Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, zdobyła 29 punktów.

Para z numerem 9, czyli Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, uplasowała się na końcu z wynikiem 24 punktów.

