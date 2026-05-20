Wianki nad Wisłą 2026 - kto wystąpi? Kiedy się odbędą? Kolejna edycja wyjątkowego wydarzenia w stolicy już niedługo

Już 20 czerwca stolica ponownie rozbrzmi muzyką i radością, a Multimedialny Park Fontann stanie się sercem jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń plenerowych w Warszawie – Wianków nad Wisłą. Ta kultowa impreza, od ponad trzech dekad niezmiennie symbolizująca warszawskie rozpoczęcie lata, co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, pragnących doświadczyć unikalnego połączenia tradycji i nowoczesności.

Wianki nad Wisłą 2026 - Warszawa gra! Muzyka, Miłość, Marzenia

Wianki nad Wisłą to nie tylko festiwal dźwięków, ale także celebracja wspólnoty, miłości i marzeń, osadzona głęboko w słowiańskich obrzędach Nocy Kupały. Organizatorzy, jak co roku, przygotowali bogaty program, który zadowoli zarówno miłośników folkloru, jak i entuzjastów współczesnej muzyki.

Harmonogram wydarzenia

13:00 – Piknik Świętojański

19:30 – CHRUST (gościnnie Czesław Mozil)

20:40 – O.S.T.R.

21:45 – Koncert telewizyjny „Wianki nad Wisłą – Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia”

23:40 – Satori

Gwiazdy podczas Wianków nad Wisłą 2026 - to oni wystąpią

Od godziny 19:30 publiczność będzie miała okazję podziwiać występ zespołu CHRUST, który słynie z przekształcania słowiańskiego folku w energetyczny spektakl, porywający do tańca. Co więcej, wraz z zespołem na scenie pojawi się charyzmatyczny Czesław Mozil, dodając występowi jeszcze więcej unikalnego charakteru. Następnie, na scenę wkroczy O.S.T.R., jeden z najbardziej konsekwentnych i utytułowanych artystów polskiej sceny hip-hopowej, którego obecność z pewnością rozgrzeje publiczność swoimi tekstami i rytmem.

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie transmitowany na żywo na antenie TVN koncert zatytułowany „Wianki nad Wisłą – Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia”, który rozpocznie się o godzinie 21:45. Na tej wyjątkowej scenie wystąpią największe gwiazdy polskiej estrady, tworząc niezapomniane widowisko. Wśród nich znajdą się legendarna Beata z zespołem BAJM, intrygująca NOSOWSKA, wspomniany już O.S.T.R., zmysłowa Anita Lipnicka, przebojowa Margaret, rockowa Patrycja Markowska, potężny głos Piotr Cugowski, alternatywna Natalia Przybysz, taneczna Reni Jusis, oryginalna BOVSKA, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026 - ALICJA oraz młoda i obiecująca Hania Kuzimowicz. Ta plejada artystów gwarantuje różnorodność gatunków i emocji, które na długo pozostaną w pamięci uczestników. Jednak to nie koniec muzycznych niespodzianek, które przygotowano na Wianki nad Wisłą. Zwieńczeniem imprezy będzie wyjątkowy, hipnotyzujący set, który wykona holenderski muzyk, producent i DJ – Satori.

"Wianki nad Wisłą od lat pozostają jednym z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeńplenerowych w Warszawie. Łączymy to, co zakorzenione w słowiańskich obrzędach i lokalnej tradycji,z nowoczesnym miejskim świętem muzyki. W tym roku publiczność zachwyci koncert „Miasto Gra:Muzyka, Miłość, Marzenia”, który połączy gwiazdy polskiej estrady w wyjątkowym muzycznymwidowisku. Zwieńczeniem wieczoru będzie świetlne show z muzyką holenderskiego DJ-a i producentaSatori, który zabierze publiczność w hipnotyczną, pełną emocji podróż przez brzmienia folkui elektroniki" mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady - organizatora Wianków nad Wisłą.

Piknik Świętojański

Obchody Wianków nad Wisłą tradycyjnie rozpoczną się od barwnego Pikniku Świętojańskiego, który oferuje mnóstwo atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Na specjalnie przygotowanej piknikowej scenie wystąpią zespoły pielęgnujące polskie dziedzictwo kulturowe. Publiczność będzie miała okazję podziwiać występy Młodzieżowego Zespołu Podchlebnickiego, który z pasją prezentuje dawne obyczaje ludowe regionu rawskiego oraz muzyczne dziedzictwo Mazowsza. Nie zabraknie również Zespołu Folklorystycznego CYMBARKA z Cielądza, znanego z repertuaru pieśni ludowych, biesiadnych i folkowych, którego nazwa nawiązuje do legendarnej księżniczki Cymbarki Mazowieckiej. Jedną z najbardziej cenionych atrakcji Wianków nad Wisłą jest Wioska Słowiańska, gdzie odwiedzający mogą przenieść się w czasie i poczuć klimat pradawnych osad.

Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w licznych warsztatach, m.in. garncarskich, kulinarnych czy rzemieślniczych, a także własnoręcznie stworzyć tradycyjne lalki Motanki, będące symbolem szczęścia i ochrony. Przestrzeń Multimedialnego Parku Fontann ożywią również aktorzy teatrów ulicznych, prezentując spektakle pełne magii i interakcji. Wystąpią między innymi Teatr Sztuka Ciała, A3 Teatr oraz Teatr Akt, gwarantując niezapomniane wrażenia artystyczne. Na pikniku nie zabraknie także tradycyjnych plebejskich zabaw, takich jak rzucanie włócznią, walka na worki, rycerskie pojedynki czy bieg damy i rycerza, które zapewnią mnóstwo śmiechu i rywalizacji. Jak co roku, dostępne będą stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, oferujące regionalne przysmaki i wyroby, punkty gastronomiczne z różnorodnymi smakołykami oraz stoiska z rękodziełem i tradycyjnymi produktami, idealnymi na pamiątkę.

Kluczowym elementem Pikniku Świętojańskiego są warsztaty plecenia wianków z żywych kwiatów, które od wieków stanowią symbol Nocy Kupały. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje dzieła w konkursie na najpiękniejszy wianek, zabrać je do domu jako talizman, lub wziąć udział w symbolicznym rytuale puszczania ich na wodę. Dodatkowo, w specjalnie przygotowanej strefie, z pomocą doświadczonych florystek, zostanie wspólnie stworzony imponujący wianek o średnicy czterech metrów, który popłynie Wisłą, ogłaszając nadejście lata. Wspólne dekorowanie kolejnych części tego gigantycznego wianka odbywać się będzie w grupach, co pełną godzinę aż do 16:00, integrując uczestników. Na terenie wydarzenia znajdą się również atrakcyjne stoiska Partnerów, w tym strefa aktywności przygotowana przez Totalizator Sportowy, a o odpowiednie nawodnienie zadbają Wodociągi Warszawskie, świętujące w tym roku jubileusz 140-lecia.