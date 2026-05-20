Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Tak pożegnano 80-letniego scenarzystę i polityka

Krzysztof Piesiewicz odszedł w wyjątkowym dla niego dniu

Krzysztof Piesiewicz przez dziesięciolecia był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce. Zasłynął nie tylko jako ceniony mecenas, ale też jako współautor niezapomnianych filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Dla wielu Polaków uosabiał połączenie trzech światów: polityki, prawa i sztuki. Przyszedł na świat w stolicy, gdzie później ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W mrocznych czasach PRL-u stawał w obronie opozycjonistów i członków "Solidarności", był też oskarżycielem posiłkowym w głośnym procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Bronił również pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Przez kilkanaście lat zasiadał w ławach senackich, reprezentując obywateli w izbie wyższej parlamentu podczas pięciu kadencji.

Niezwykłą popularność zyskał dzięki wieloletniej współpracy z Krzysztofem Kieślowskim. Piesiewicz był współscenarzystą aż 17 filmów tego znakomitego reżysera. To dzięki jego pomysłom powstały takie arcydzieła jak "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki" czy słynny cykl "Trzy kolory". Za pracę przy "Trzy kolory: Czerwony" został wyróżniony nominacją do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zasiadał również w elitarnym gronie członków tej akademii i był jurorem na słynnym festiwalu w Cannes. Znany kompozytor Zbigniew Preisner zareagował bardzo emocjonalnie na wieść o jego odejściu.

Chociaż ciężko chorował, trudno się pogodzić z tą śmiercią - mówił w rozmowie z PAP.

Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja 2026 roku. Data ta zbiegła się z wydarzeniem, które miało być dla niego wielkim triumfem artystycznym. Właśnie tego dnia na prestiżowym festiwalu w Cannes prezentowano premierowo film "Historie równoległe" ("Parallel Tales"), przy którym pracował m.in. Maciej Musiał, a wyreżyserował go Asghar Farhadi. Obraz ten stanowił współczesne odwołanie do słynnego "Krótkiego filmu o miłości" Kieślowskiego. Twórcy tego nowego dzieła oddali cześć zmarłemu po zakończeniu pokazu.

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza

Uroczystości żałobne Krzysztofa Piesiewicza zaplanowano na 20 maja w stolicy. Nabożeństwo pogrzebowe zaczęło się o godzinie 11 w zabytkowym Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Po jego zakończeniu uczestnicy pogrzebu udali się na Cmentarz Powązkowski, gdzie prochy wybitnego scenarzysty złożono do rodzinnego grobowca. Informacje o szczegółach ostatniego pożegnania przekazał opinii publicznej ks. Andrzej Luter.

