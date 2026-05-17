Eurowizja 2026. Dara wygrywa dla Bułgarii. Jak poradziła sobie Alicja Szemplińska?

Finałowa rywalizacja 70. Konkursu Piosenki Eurowizji miała miejsce w wiedeńskim obiekcie Wiener Stadthalle. Reprezentanci z całej Europy walczyli o zdobycie słynnego kryształowego mikrofonu na austriackiej scenie. Ostateczny werdykt powstał w wyniku zsumowania not przyznanych przez ekspertów muzycznych oraz widzów śledzących wydarzenie przed telewizorami.

Oficjalne wyniki Eurowizji 2026. Pełna klasyfikacja i punkty

Organizatorzy zsumowali wszystkie oceny i ogłosili oficjalnego zwycięzcę tego kontrowersyjnego, choć jubileuszowego wydarzenia muzycznego. Główna tabela wyników Wielkiego Finału ukazuje ostateczne pozycje wszystkich reprezentantów po podliczeniu głosów.

Bułgaria - 516 pkt Izrael - 343 pkt Rumunia - 296 pkt Australia - 287 pkt Włochy - 281 pkt Finlandia - 279 pkt Dania - 243 pkt Mołdawia - 226 pkt Ukraina - 221 pkt Grecja - 220 pkt Francja - 158 pkt Polska - 150 pkt Albania - 145 pkt Norwegia - 134 pkt Chorwacja - 124 pkt Czechy - 113 pkt Serbia - 90 pkt Malta - 89 pkt Cypr - 75 pkt Szwecja - 51 pkt Belgia - 36 pkt Litwa - 22 pkt Niemcy - 12 pkt Austria - 6 pkt Wielka Brytania - 1 pkt

Wyniki głosowania widzów na Eurowizji 2026

Klasyfikacja wyglądałaby nieco inaczej w przypadku uwzględnienia wyłącznie preferencji samej publiczności. Głosy oddane przez mieszkańców trzydziestu pięciu państw oraz reszty globu ukształtowały odmienne zestawienie po przeliczeniu wszystkich wiadomości.

Bułgaria - 312 pkt Rumunia - 232 pkt Izrael - 220 pkt Mołdawia - 183 pkt Ukraina - 167 pkt Grecja - 147 pkt Włochy - 147 pkt Finlandia - 138 pkt Australia - 122 pkt Albania - 85 pkt Dania - 77 pkt Chorwacja - 71 pkt Serbia - 52 pkt Cypr - 34 pkt Norwegia - 19 pkt Polska - 17 pkt Szwecja - 16 pkt Francja - 14 pkt Litwa - 12 pkt Czechy - 9 pkt Malta - 8 pkt Austria - 5 pkt Niemcy - 0 pkt Belgia - 0 pkt Wielka Brytania - 0 pkt

Historyczne zwycięstwo Bułgarii i piosenkarki Dary

Główna nagroda tegorocznej rywalizacji powędrowała do Dary śpiewającej utwór „Bangaranga”. Stanowi to absolutnie pierwsze zwycięstwo tego państwa w historii całego konkursu. Sukces nadszedł w momencie, gdy Bułgarzy dopiero po raz szósty zdołali wywalczyć sobie awans do wielkiego finału.

Alicja Szemplińska dwunasta. Sukces Polski w Wiedniu

Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska zebrała rekordowe dla Polski 133 oczka od paneli jurorskich. Zapewniało to jej siódmą pozycję w pierwszym etapie punktacji. Europejska widownia przyznała kompozycji „Pray” dodatkowe 17 punktów, oznaczające szesnastą lokatę. Po ostatecznym zsumowaniu Polka zgromadziła 150 punktów, zamykając zmagania na dwunastym miejscu w klasyfikacji generalnej.