Eurowizja 2026. Dara wygrywa dla Bułgarii. Jak poradziła sobie Alicja Szemplińska?

Kamil Polewski
2026-05-17 1:13

Zakończyła się 70. odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji zorganizowana w Wiedniu. Głosy oddane przez międzynarodowe jury oraz europejską publiczność wyłoniły ostatecznego triumfatora pośród finalistów. Poznaliśmy już pełne zestawienie punktów oraz nazwisko artysty, który opuścił stolicę Austrii ze statuetką. Jak wypadła Polska?

Finałowa rywalizacja 70. Konkursu Piosenki Eurowizji miała miejsce w wiedeńskim obiekcie Wiener Stadthalle. Reprezentanci z całej Europy walczyli o zdobycie słynnego kryształowego mikrofonu na austriackiej scenie. Ostateczny werdykt powstał w wyniku zsumowania not przyznanych przez ekspertów muzycznych oraz widzów śledzących wydarzenie przed telewizorami.

Oficjalne wyniki Eurowizji 2026. Pełna klasyfikacja i punkty

Organizatorzy zsumowali wszystkie oceny i ogłosili oficjalnego zwycięzcę tego kontrowersyjnego, choć jubileuszowego wydarzenia muzycznego. Główna tabela wyników Wielkiego Finału ukazuje ostateczne pozycje wszystkich reprezentantów po podliczeniu głosów.

  1. Bułgaria - 516 pkt
  2. Izrael - 343 pkt
  3. Rumunia - 296 pkt
  4. Australia - 287 pkt
  5. Włochy - 281 pkt
  6. Finlandia - 279 pkt
  7. Dania - 243 pkt
  8. Mołdawia - 226 pkt
  9. Ukraina - 221 pkt
  10. Grecja - 220 pkt
  11. Francja - 158 pkt
  12. Polska - 150 pkt
  13. Albania - 145 pkt
  14. Norwegia - 134 pkt
  15. Chorwacja - 124 pkt
  16. Czechy - 113 pkt
  17. Serbia - 90 pkt
  18. Malta - 89 pkt
  19. Cypr - 75 pkt
  20. Szwecja - 51 pkt
  21. Belgia - 36 pkt
  22. Litwa - 22 pkt
  23. Niemcy - 12 pkt
  24. Austria - 6 pkt
  25. Wielka Brytania - 1 pkt
Eurowizja 2026 - uczestnicy finału z 25 krajów
Wyniki głosowania widzów na Eurowizji 2026

Klasyfikacja wyglądałaby nieco inaczej w przypadku uwzględnienia wyłącznie preferencji samej publiczności. Głosy oddane przez mieszkańców trzydziestu pięciu państw oraz reszty globu ukształtowały odmienne zestawienie po przeliczeniu wszystkich wiadomości.

  1. Bułgaria - 312 pkt
  2. Rumunia - 232 pkt
  3. Izrael - 220 pkt
  4. Mołdawia - 183 pkt
  5. Ukraina - 167 pkt
  6. Grecja - 147 pkt
  7. Włochy - 147 pkt
  8. Finlandia - 138 pkt
  9. Australia - 122 pkt
  10. Albania - 85 pkt
  11. Dania - 77 pkt
  12. Chorwacja - 71 pkt
  13. Serbia - 52 pkt
  14. Cypr - 34 pkt
  15. Norwegia - 19 pkt
  16. Polska - 17 pkt
  17. Szwecja - 16 pkt
  18. Francja - 14 pkt
  19. Litwa - 12 pkt
  20. Czechy - 9 pkt
  21. Malta - 8 pkt
  22. Austria - 5 pkt
  23. Niemcy - 0 pkt
  24. Belgia - 0 pkt
  25. Wielka Brytania - 0 pkt

Historyczne zwycięstwo Bułgarii i piosenkarki Dary

Główna nagroda tegorocznej rywalizacji powędrowała do Dary śpiewającej utwór „Bangaranga”. Stanowi to absolutnie pierwsze zwycięstwo tego państwa w historii całego konkursu. Sukces nadszedł w momencie, gdy Bułgarzy dopiero po raz szósty zdołali wywalczyć sobie awans do wielkiego finału.

Alicja Szemplińska dwunasta. Sukces Polski w Wiedniu

Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska zebrała rekordowe dla Polski 133 oczka od paneli jurorskich. Zapewniało to jej siódmą pozycję w pierwszym etapie punktacji. Europejska widownia przyznała kompozycji „Pray” dodatkowe 17 punktów, oznaczające szesnastą lokatę. Po ostatecznym zsumowaniu Polka zgromadziła 150 punktów, zamykając zmagania na dwunastym miejscu w klasyfikacji generalnej.

