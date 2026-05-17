Eurowizja 2026. Dara wygrywa dla Bułgarii. Jak poradziła sobie Alicja Szemplińska?

Finałowa rywalizacja 70. Konkursu Piosenki Eurowizji miała miejsce w wiedeńskim obiekcie Wiener Stadthalle. Reprezentanci z całej Europy walczyli o zdobycie słynnego kryształowego mikrofonu na austriackiej scenie. Ostateczny werdykt powstał w wyniku zsumowania not przyznanych przez ekspertów muzycznych oraz widzów śledzących wydarzenie przed telewizorami.
Oficjalne wyniki Eurowizji 2026. Pełna klasyfikacja i punkty
Organizatorzy zsumowali wszystkie oceny i ogłosili oficjalnego zwycięzcę tego kontrowersyjnego, choć jubileuszowego wydarzenia muzycznego. Główna tabela wyników Wielkiego Finału ukazuje ostateczne pozycje wszystkich reprezentantów po podliczeniu głosów.
- Bułgaria - 516 pkt
- Izrael - 343 pkt
- Rumunia - 296 pkt
- Australia - 287 pkt
- Włochy - 281 pkt
- Finlandia - 279 pkt
- Dania - 243 pkt
- Mołdawia - 226 pkt
- Ukraina - 221 pkt
- Grecja - 220 pkt
- Francja - 158 pkt
- Polska - 150 pkt
- Albania - 145 pkt
- Norwegia - 134 pkt
- Chorwacja - 124 pkt
- Czechy - 113 pkt
- Serbia - 90 pkt
- Malta - 89 pkt
- Cypr - 75 pkt
- Szwecja - 51 pkt
- Belgia - 36 pkt
- Litwa - 22 pkt
- Niemcy - 12 pkt
- Austria - 6 pkt
- Wielka Brytania - 1 pkt
Wyniki głosowania widzów na Eurowizji 2026
Klasyfikacja wyglądałaby nieco inaczej w przypadku uwzględnienia wyłącznie preferencji samej publiczności. Głosy oddane przez mieszkańców trzydziestu pięciu państw oraz reszty globu ukształtowały odmienne zestawienie po przeliczeniu wszystkich wiadomości.
- Bułgaria - 312 pkt
- Rumunia - 232 pkt
- Izrael - 220 pkt
- Mołdawia - 183 pkt
- Ukraina - 167 pkt
- Grecja - 147 pkt
- Włochy - 147 pkt
- Finlandia - 138 pkt
- Australia - 122 pkt
- Albania - 85 pkt
- Dania - 77 pkt
- Chorwacja - 71 pkt
- Serbia - 52 pkt
- Cypr - 34 pkt
- Norwegia - 19 pkt
- Polska - 17 pkt
- Szwecja - 16 pkt
- Francja - 14 pkt
- Litwa - 12 pkt
- Czechy - 9 pkt
- Malta - 8 pkt
- Austria - 5 pkt
- Niemcy - 0 pkt
- Belgia - 0 pkt
- Wielka Brytania - 0 pkt
Historyczne zwycięstwo Bułgarii i piosenkarki Dary
Główna nagroda tegorocznej rywalizacji powędrowała do Dary śpiewającej utwór „Bangaranga”. Stanowi to absolutnie pierwsze zwycięstwo tego państwa w historii całego konkursu. Sukces nadszedł w momencie, gdy Bułgarzy dopiero po raz szósty zdołali wywalczyć sobie awans do wielkiego finału.
Alicja Szemplińska dwunasta. Sukces Polski w Wiedniu
Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska zebrała rekordowe dla Polski 133 oczka od paneli jurorskich. Zapewniało to jej siódmą pozycję w pierwszym etapie punktacji. Europejska widownia przyznała kompozycji „Pray” dodatkowe 17 punktów, oznaczające szesnastą lokatę. Po ostatecznym zsumowaniu Polka zgromadziła 150 punktów, zamykając zmagania na dwunastym miejscu w klasyfikacji generalnej.