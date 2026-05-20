Lanberry, Kroeger i Sound'n'Grace w Łomiankach. Szykuje się potężna impreza na start wakacji

Spis treści
Łomianki szykują się na wielkie świętowanie początku wakacji. Już 29 czerwca odbędzie się tam Otwarcie Lata 2026. To impreza, która oficjalnie rozpocznie letni sezon, oferując wszystkim uczestnikom mnóstwo atrakcji i pozytywnych emocji.
Lanberry, Sound'n'Grace i Kroeger rozgrzeją publiczność w Łomiankach
Muzyczna scena w Łomiankach zapłonie dzięki znakomitym występom. Główną gwiazdą wieczoru będzie Lanberry, artystka znana z takich przebojów jak „Plan awaryjny”, „Gotowi na wszystko” czy „Dzięki, że jesteś”. Jej koncert na pewno zachęci tłumy do wspólnego śpiewu i zabawy. Zanim jednak usłyszymy wokalistkę, przed publicznością zaprezentuje się Sound'n'Grace. Ten znany pop-gospelowy chór, wykonujący hity takie jak „100”, „Idealnie” oraz „Dach”, słynie z niesamowitych wokali i wspaniałej energii na scenie. Koncerty rozpoczną się o godzinie 17:00 od występu Kroegera – utalentowanego rapera młodego pokolenia. W ciągu dnia wyjątkowy klimat zapewni także 35-osobowy chór Ethezja.
Wydarzenie poprowadzi znany prezenter Krzysztof „Jankes” Jankowski, który zadba o dobrą energię i płynny przebieg imprezy. Zróżnicowany program artystyczny sprawi, że każdy fan muzyki znajdzie coś dla siebie.
Atrakcje dla dzieci i relaks. Foodtrucki i strefa chilloutu
Otwarcie Lata 2026 to nie tylko muzyka. Organizator, Urząd Miejski w Łomiankach, wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Powiatem Warszawskim Zachodnim, przygotowali mnóstwo rozrywek. Na dzieci czeka wielkie miasteczko z dmuchańcami, a dla osób pragnących odpoczynku – specjalna strefa chilloutu, gdzie będzie można zrelaksować się w cieniu. Głód uczestników zaspokoją foodtrucki oferujące dania z różnych stron świata.
Przez cały dzień planowane są także różnorodne animacje i aktywności integracyjne dla całych rodzin. Impreza stanowi doskonałą okazję do radosnego powitania lata w gronie najbliższych. Wstęp na Otwarcie Lata 2026 jest całkowicie darmowy.