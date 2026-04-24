Przyszłość jury "Tańca z Gwiazdami" pod znakiem zapytania. Zaskakujące doniesienia o jednej z gwiazd

Historia "Tańca z Gwiazdami" na polskich ekranach

Trudno zaprzeczyć, że "Taniec z Gwiazdami" to absolutny hit polskiej telewizji. Oglądalność każdego sezonu przekracza milion, a na parkiecie pojawiają się znane nazwiska. Aż trudno uwierzyć, że format zadebiutował w naszym kraju 21 lat temu.

Przez dwie dekady program ewoluował. Początkowo, do 2011 roku, gościł na antenie TVN. W 2014 roku przeniósł się do telewizji Polsat, zmieniając nieco tytuł na "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Po decyzji Edwarda Miszczaka o zawieszeniu emisji w 2023 roku, format wrócił wiosną tego roku i znów przyciągnął rzesze fanów, którzy ochoczo kibicują swoim ulubieńcom.

Zobacz również: Magdalena Boczarska faworyzowana w "Tańcu z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda ostro reaguje na zarzuty

Czy skład jury ulegnie zmianie? Internauci krytykują sędziów

Ostatni powrót show przyniósł sporo nowości, a jedną z najistotniejszych była wymiana większości jury. Swoje stanowisko utrzymała jedynie Iwona Pavlović. Obok niej zasiedli: Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak. Wszystko wskazuje na to, że ta czwórka może nie przetrwać długo w niezmienionym składzie.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie szczędzą słów krytyki wobec jurorów trwającej, osiemnastej edycji. W komentarzach często przewija się zarzut, że Iwona Pavlović zbyt surowo ocenia występy Piotra Kędzierskiego.

Sporo uwag kierowanych jest też w stronę Tomasza Wygody. Jego zawiłe wypowiedzi wywołują często konsternację wśród widzów, którzy zastanawiają się nad jego kompetencjami. Rafał Maserak również spotyka się z negatywnym odbiorem – część fanów obwinia go o odpadnięcie z programu Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino.

Zobacz również: Szósty odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące rozstrzygnięcie po internetowych zmaganiach

Ewa Kasprzyk opuści program? Zaskakujące doniesienia

W internecie nie brakuje wezwań do zmiany sędziów. Zgodnie z informacjami podanymi przez Pudelek, to Ewa Kasprzyk może nie być pewna swojej przyszłości w show. Jej punktacja często budziła sprzeciw widzów, a aktorka słynie z ostrych wypowiedzi także poza telewizją.

"Na bieżąco śledzimy i analizujemy reakcje widzów w naszych mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że to właśnie Ewa Kasprzyk wzbudza największe emocje i otrzymuje najwięcej negatywnych komentarzy spośród wszystkich jurorów. Dodatkowo - program musi się zmieniać, by pozostać atrakcyjny dla odbiorców" - przekazała portalowi osoba związana z produkcją "Tańca z Gwiazdami".

Pewne jest to, że Ewa Kasprzyk nie wystąpi w najbliższym odcinku programu z przyczyn osobistych. Zdarzało się to już wcześniej – w ubiegłym sezonie na fotelu jurora zastępowały ją Beata Kozidrak i Małgorzata Socha.

Zobacz również: Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" zatańczą... w ciemno?! Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

Tomasz Wygoda chce zmian w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorzy chcą mieć większy wpływ na wybranie zwycięzcy

