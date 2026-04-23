Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" zatańczą... w ciemno?! Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

Nowe wyzwanie w programie "Taniec z Gwiazdami"
Twórcy popularnego formatu stacji Polsat postanowili zaskoczyć zarówno widzów, jak i samych biorących udział w zmaganiach artystów. W najnowszym odcinku wprowadzono segment nazwany "Instant Dance Challenge. Pełna Improwizacja". Reguły są niezwykle bezlitosne i z pewnością przysporzą gwiazdom sporo nerwów. Zawodnicy nie mają pojęcia, do jakiej muzyki i jaki styl przyjdzie im zaprezentować podczas drugiego wyjścia na scenę. Informacja ta zostanie im przekazana dopiero w blasku reflektorów. Odpadają wcześniejsze żmudne treningi, a na szybkie znalezienie stroju i przebranie się mają zaledwie kilka minut.
Nie przegap: Magdalena Boczarska faworyzowana w "Tańcu z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda ostro reaguje na zarzuty
Takie rozwiązanie to dla wielu profesjonalistów prawdziwy test umiejętności. Taniec oparty na spontanicznych ruchach diametralnie różni się od wyuczonych na blachę układów. O ile powtarzalne figury można wbić sobie do głowy przez cały tydzień ćwiczeń, o tyle brak znajomości utworu weryfikuje naturalne wyczucie rytmu. To właśnie podczas takich zadań w programie na żywo okazuje się, kto dysponuje wrodzonym talentem muzycznym, a kto do tej pory bazował jedynie na pieczołowicie wypracowanej pamięci mięśniowej.
Polecamy: Widzowie oburzeni zachowaniem Iwony Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami". Żądają natychmiastowej reakcji produkcji
Sześć par zmierzy się z improwizacją. Kto wystąpi w Polsacie?
Chociaż podobne rozwiązania były już z powodzeniem testowane w zagranicznych wersjach show, nad Wisłą takie zasady wprowadzane są po raz pierwszy w historii. Do trudnego zadania w najnowszej odsłonie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" stanie sześć rywalizujących ze sobą duetów. Na parkiecie zaprezentują się:
- z numerem 1 Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś,
- z numerem 2 Paulina Gałązka w parze z Michałem Bartkiewiczem,
- z numerem 3 Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,
- z numerem 9 Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska,
- z numerem 10 Gamou Fall tańczący z Hanną Żudziewicz-Jeschke,
- z numerem 12 Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
Zmagania gwiazd z innowacyjną formułą improwizacji na żywo będzie można śledzić podczas niedzielnej emisji. Program rozpocznie się punktualnie o godzinie 19:55 na antenie telewizji Polsat oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.