Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" zatańczą... w ciemno?! Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

Nowe wyzwanie w programie "Taniec z Gwiazdami"

Twórcy popularnego formatu stacji Polsat postanowili zaskoczyć zarówno widzów, jak i samych biorących udział w zmaganiach artystów. W najnowszym odcinku wprowadzono segment nazwany "Instant Dance Challenge. Pełna Improwizacja". Reguły są niezwykle bezlitosne i z pewnością przysporzą gwiazdom sporo nerwów. Zawodnicy nie mają pojęcia, do jakiej muzyki i jaki styl przyjdzie im zaprezentować podczas drugiego wyjścia na scenę. Informacja ta zostanie im przekazana dopiero w blasku reflektorów. Odpadają wcześniejsze żmudne treningi, a na szybkie znalezienie stroju i przebranie się mają zaledwie kilka minut.

Takie rozwiązanie to dla wielu profesjonalistów prawdziwy test umiejętności. Taniec oparty na spontanicznych ruchach diametralnie różni się od wyuczonych na blachę układów. O ile powtarzalne figury można wbić sobie do głowy przez cały tydzień ćwiczeń, o tyle brak znajomości utworu weryfikuje naturalne wyczucie rytmu. To właśnie podczas takich zadań w programie na żywo okazuje się, kto dysponuje wrodzonym talentem muzycznym, a kto do tej pory bazował jedynie na pieczołowicie wypracowanej pamięci mięśniowej.

29

Sześć par zmierzy się z improwizacją. Kto wystąpi w Polsacie?

Chociaż podobne rozwiązania były już z powodzeniem testowane w zagranicznych wersjach show, nad Wisłą takie zasady wprowadzane są po raz pierwszy w historii. Do trudnego zadania w najnowszej odsłonie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" stanie sześć rywalizujących ze sobą duetów. Na parkiecie zaprezentują się:

z numerem 1 Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś,

z numerem 2 Paulina Gałązka w parze z Michałem Bartkiewiczem,

z numerem 3 Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,

z numerem 9 Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska,

z numerem 10 Gamou Fall tańczący z Hanną Żudziewicz-Jeschke,

z numerem 12 Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Zmagania gwiazd z innowacyjną formułą improwizacji na żywo będzie można śledzić podczas niedzielnej emisji. Program rozpocznie się punktualnie o godzinie 19:55 na antenie telewizji Polsat oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Sonda Lubisz taneczne show Polsatu? Tak! Może być Nie lubię