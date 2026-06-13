Zygmunt Chajzer chwali się wnuczką. Dziewczyna ma wyjątkową pasję

Zygmunt Chajzer zapisał się w pamięci widzów głównie jako gospodarz kultowych programów "Lato z radiem", "Cztery pory roku" oraz hitowego teleturnieju "Idź na całość". Użytkownicy sieci z zainteresowaniem obserwują poczynania jego syna, Filipa Chajzera. Mało kto jednak wie, że Zygmunt Chajzer pielęgnuje relacje z dzieckiem pochodzącym z relacji nawiązanej jeszcze przed jego małżeństwem. Prezenter ma w Skandynawii bliską rodzinę i chętnie dzieli się radością z ich sukcesów.

ZOBACZ TAKŻE: Zmarł Janusz Michałowski. Jego role przeszły do historii

Zygmunt Chajzer ma szwedzkie wnuki. Ten fakt może zaskakiwać

W latach osiemdziesiątych gwiazdor telewizji związał się z Dorotą, startującą w wyborach "Miss Lata z Radiem". Mimo że kobieta nie triumfowała w finale z 1983 roku, została żoną Zygmunta Chajzera, z którym ma dwójkę dzieci. Wcześniej jednak dziennikarz tworzył inny związek, którego owocem jest córka Karolina. Jako mała dziewczynka wyjechała ona z matką do Szwecji, ale świetnie mówi po polsku. Tam zbudowała własną rodzinę, a jej dzieci to mniej znane wnuki prezentera.

Zygmunt Chajzer dumny z Ebby. Nastolatka ma jasny plan na przyszłość

Choć mieszkają daleko od siebie i widują się zaledwie kilka razy w roku, prezenter dba o bliską więź z krewnymi ze Skandynawii. Jakiś czas temu zabrał wnuki na wakacje na Zanzibarze. Teraz w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie z Ebbą, która świętowała ukończenie szkoły średniej. Szwedzcy maturzyści obchodzą ten moment wyjątkowo hucznie, więc obecność dumnego dziadka na uroczystości była obowiązkowa. Gwiazdor już wcześniej wspominał, że nastolatka kocha zwierzęta i od dawna chciała zdobyć wykształcenie pozwalające jej na pracę na farmie.

Sonda Wolisz Zygmunta Chajzera czy Filipa? Zygmunta Filipa Lubię obu Nie lubię żadnego

"Moja wnuczka... Moja Duma Ebba właśnie ukończyła liceum ze specjalnością zootechnika. W Szwecji to wielka uroczystość. Fajerwerki, tańce i hulanki. Brawo EBBA!" - napisał.

Dziennikarz odpowiada na lawinę komentarzy. Pokazał nowe zdjęcie

Pod opublikowaną na Instagramie fotografią natychmiast posypały się liczne gratulacje. Wpis wywołał tak ogromny odzew, że sam prezenter nie krył zdziwienia. Zdecydował się opublikować kolejne ujęcia dziewczyny, informując, że jego wnuczka rozpoczęła już wymarzoną pracę w gospodarstwie rolnym.

"Wow! Ponad milion wyświetleń ostatniego posta! Dużo życzeń, za które bardzo dziękujemy, oczywiście zostały przekazane. Ebba zaraz po odebraniu dyplomu rozpoczyna pracę na farmie. Od swojego szefa na dobry początek dostała ręcznie wykonany portret najpiękniejszej krowy!" - czytamy.