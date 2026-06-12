Zmarł Janusz Michałowski. Jego role przeszły do historii

Profesor w "Seksmisji" i wielki aktor teatralny

Artysta przez większość swojej drogi zawodowej był związany z teatrem, w tym z Teatrem Telewizji, gdzie regularnie zachwycał zarówno krytyków, jak i publiczność. Można go było oglądać w takich realizacjach jak "Mistrz i Małgorzata", "Ścisły nadzór", "Prawdomówny kłamca" oraz "Ścieżki chwały". To właśnie występy na deskach teatralnych oraz w spektaklach telewizyjnych pozwalały mu w pełni zaprezentować swój aktorski kunszt.

Szeroka publiczność zapamiętała go jednak w głównej mierze z charakterystycznych ról na dużym i małym ekranie, które po latach zyskały miano kultowych.

Niezapomnianą kreacją Michałowskiego był profesor Wiktor Kuppelweisser w słynnej komedii "Seksmisja" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Grany przez niego bohater przeprowadził eksperyment hibernacji dwóch głównych postaci - Maxa i Alberta.

Naukowiec popełnił błąd, który miał fatalne skutki - bohaterowie wybudzają się z hibernacji o wiele za późno i trafiają do świata, w którym nie ma mężczyzn. Chociaż rola ta była epizodyczna, widzowie z pewnością o niej nie zapomnieli.

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Krytycy zachwyceni rolą w "Pałacu"

Według ekspertów filmowych, jednym z najważniejszych osiągnięć aktorskich Janusza Michałowskiego jest rola Jakuba w produkcji „Pałac” w reżyserii Tadeusza Junaka. Scenariusz filmu oparto na powieści Wiesława Myśliwskiego.

Artysta zagrał pasterza, który pod nieobecność arystokratów zajmuje opustoszały pałac i zaczyna wcielać się w rolę hrabiego. Była to skomplikowana postać, targana emocjami i przechodząca głęboką przemianę. Krytycy wypowiadali się o jego grze w samych superlatywach, a kreacja ta uchodzi dziś za jedną z najwybitniejszych w jego karierze.

QUIZ. Jak dobrze znasz film „Seksmisja”? To pytania dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 10 1. Kto wcielił się w główną rolę, postać Maksa? Jerzy Stuhr Olgierd Łukaszewicz Janusz Michałowski Następne pytanie

Gwiazda "Bożej podszewki" i doktor z "Plebanii"

Wielkie uznanie przyniosły mu również występy w produkcjach telewizyjnych. W poruszającym serialu "Boża podszewka" wcielił się w postać Kazimierza Lulewicza. Za reżyserię odpowiadała Izabella Cywińska, która prywatnie była żoną aktora. Dzieło to zyskało ogromną sympatię publiczności i do dzisiaj jest uważane za jeden z najciekawszych polskich seriali obyczajowych.

Z kolei dla młodszego pokolenia Janusz Michałowski na zawsze pozostanie doktorem Jakubem Blumentalem z popularnej telenoweli "Plebania". Wcielał się w tę niezwykle barwną postać przez wiele lat. Jego opanowana i subtelna gra sprawiała, że widzowie darzyli tego bohatera wielką sympatią.

"Takich aktorów już się nie robi"

Śmierć Janusza Michałowskiego wywołała wielki smutek w środowisku artystycznym. Zmarłego aktora pożegnał w mediach społecznościowych między innymi reżyser Wojtek Ziemilski.

Żył tylko teatrem i sztuką. Był postacią z innego świata, takich aktorów już się po prostu nie robi.

Są to słowa, które idealnie opisują drogę artystyczną i życiową tego wielkiego twórcy. Janusz Michałowski nigdy nie szukał rozgłosu, a mimo to przez lata budował swoją pozycję jako jeden z najbardziej utalentowanych polskich aktorów. Zostawił po sobie wspaniałe role, które zachwycają kolejne pokolenia, a on sam na zawsze zapisze się na kartach historii polskiej kultury.

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W jakich filmach i serialach grał Janusz Michałowski? Oto pełna lista:

1980: Pałac w reż. Tadeusza Junaka jako Jakub

1981: Vabank w reż. Juliusza Machulskiego jako komisarz Karelicki

1983: Seksmisja w reż. Juliusza Machulskiego jako profesor Wiktor Kuppelweiser

1984: Pismak w reż. Wojciecha Jerzego Hasa jako lekarz

1985: Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany w reż. Wojciecha Jerzego Hasa

1987: Łuk Erosa w reż. Jerzego Domaradzkiego jako profesor Kałucki

1988: Królewskie sny w reż. Grzegorza Warchoła jako Witold, wielki książę litewski, brat Jagiełły

1989: Lawa w reż. Tadeusza Konwickiego jako ksiądz Piotr

1991: Kuchnia polska jako mecenas Świątek

1993: Bank nie z tej ziemi jako Neron (odc. 8)

1995: Kamień na kamieniu w reż. Ryszarda Bera jako Michał

1996: Tajemnica Sagali jako Arcymag

1997: Boża podszewka w reż. Izabelli Cywińskiej jako Kazimierz Lulewicz

1998: 13 posterunek jako cudotwórca (odc. 39)

1999: Tydzień z życia mężczyzny jako prof. Marzycki

2000–2012: Plebania jako dr Jakub Blumental

2003: Magiczne drzewo jako sprzedawca psa husky (odc. 1)

2009: Tancerze jako Antoni Rapacki

2010: Erratum jako policjant

2015: Prokurator jako technik policyjny Henryk Skarżyński „Dziadek” (odc. 1–5)

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