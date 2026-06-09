Jerzy Antczak reaguje na oskarżenia o znęcanie się nad Jadwigą Barańską. Reżyser obala kłamstwa

Małżeństwo Jadwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka trwało nieprzerwanie od 1956 roku i zakończyło się dopiero w momencie śmierci wybitnej artystki. Para wspólnie wykreowała kultowe „Noce i dnie”, gdzie aktorka zagrała swoją życiową rolę. W ostatnich chwilach życia żony reżyser troskliwie się nią opiekował, walcząc o każde uderzenie jej serca, a odejście ukochanej wywołało u niego długotrwałą i głęboką rozpacz.

Słynna gwiazda polskiego kina odeszła 24 października 2024 roku, jednak w czerwcu 2026 roku jej pogrążony w żałobie mąż musiał zmierzyć się z haniebnymi pomówieniami. W serwisie YouTube opublikowano materiał, w którym zarzucono mu niewłaściwe zachowanie względem żony. Jerzy Antczak stanowczo zaprzecza tym internetowym rewelacjom i za pośrednictwem platformy Facebook postanowił zaprezentować faktyczny przebieg wydarzeń.

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"Noce i dnie" to kultowy polski serial z okresu PRL-u. Jak dobrze go pamiętasz? Pytanie 1 z 10 Jak miał na imię niesforny syn Bogumiła i Barbary? Stefan Józef Tomasz Następne pytanie

Jerzy Antczak odpowiada na oskarżenia o zniszczenie kariery Jadwigi Barańskiej

Kochani Przyjaciele,Na YouTube ukazał się film przedstawiający mnie jako potwora, który nie tylko zniszczył karierę Jadzi, ale też maltretował ją psychicznie. Dla przykładu w filmie słyszymy, że jak Jadzia była w ciąży, rzekomo ja zmusiłem ją do aborcji. To jest kłamstwo, mam syna, Mikołaja.W filmie słyszymy że Jadzi siostra, kiedy ich matka umarła w Warszawie, ja nie pozwoliłem pojechać Jadzi pogrzeb. Jadzia nie miała siostry, a jej mama odeszła w LA w 1999.To jest tylko mały zestaw kłamstw.Podaję link, żebyście mogli ten film obejrzeć i zdecydować sami. Jeśli chodzi o mnie, ja wystąpię na Internecie. Wszystkie kłamstwa zostaną odpowiedziane.Z Miłością, Wasz Jerzy Antczak

– napisał znany reżyser we wpisie zamieszczonym na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Szokujący film o aktorce z „Nocy i dni”. Dokument czy tylko wizja artystyczna?

Przeanalizowaliśmy nagranie, do którego bezpośrednio odnosi się Jerzy Antczak. Stworzył je internauta działający pod pseudonimem „Poza Światłem”, którego kanał w serwisie śledzi dwadzieścia tysięcy osób. Wideo rozpoczyna się tajemniczą historią o rzekomo odnalezionych taśmach VHS. Zgodnie z relacją twórcy, Jadwiga Barańska miała wygłaszać na nich porażające wyznania wprost do obiektywu kamery. Wskazano również, że nośniki błyskawicznie przepadły bez śladu, a rzekomy pracownik archiwum nie dał rady ich skopiować. Materiał wideo nie prezentuje absolutnie żadnych dowodów na poparcie tych tez, a sam jego autor zastrzega, że opublikowane dzieło to wyłącznie projekt o charakterze „artystycznym”.

ODDAŁA MU OSKARA ZA SPOKÓJ? Dlaczego gwiazda "Nocy i Dni" zamilkła na 30 lat w USA. W tym materiale przyglądamy się historii znanej osoby i temu, co kryje się poza jej publicznym wizerunkiem. Nie tylko sukcesom i rozpoznawalności, ale także drodze, decyzjom i momentom, które rzadko trafiają do oficjalnej narracji. To nie jest próba sensacji ani oceniania.To spokojna opowieść o człowieku, jego doświadczeniach i realiach życia poza światłem reflektorów. Materiał ma charakter dokumentalno-artystyczny i opiera się na publicznie dostępnych informacjach oraz autorskiej interpretacji. Przedstawione treści nie pretendują do bycia absolutną ani ostateczną prawdą.

W udostępnionej przez nas galerii fotografii zlokalizowany jest bezpośredni odnośnik do omawianego materiału wideo w serwisie YouTube. Sugerujemy, aby czytelnicy samodzielnie zapoznali się z nagraniem i wyrobili sobie własne zdanie w tej sprawie.

Głęboko wierzymy, że owdowiały mąż Jadwigi Barańskiej szybko obali wszystkie insynuacje i będzie mógł odzyskać swój zasłużony spokój.

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