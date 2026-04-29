Od dzieci po seniorów. Najbardziej zaskakujący uczestnicy Eurowizji

Dzieci na wielkiej scenie i sukces, który wymusił zmiany

Czy pamiętasz legendarne zwycięstwo Belgii w 1986 roku? To właśnie wtedy Sandra Kim zaśpiewała przebój „J'aime la vie” i wygrała cały konkurs, mając zaledwie 13 lat. Co ciekawe, młoda artystka początkowo twierdziła, że ma 15 lat, co po ujawnieniu prawdy wywołało niemałe poruszenie. Jej sukces ośmielił innych nadawców do wysyłania na Konkurs Piosenki Eurowizji coraz młodszych wykonawców.

Apogeum tego trendu nastąpiło w 1989 roku. W barwach Francji wystąpiła pochodząca z Belgii Nathalie Pâque, która w dniu występu miała zaledwie 11 lat. W tym samym roku Izrael reprezentował 12-letni Gili Natanael. Taka sytuacja nie mogła przejść bez echa. Obecność tak młodych dzieci na scenie wywołała ogromne kontrowersje wśród uczestniczących krajów. Zwracano uwagę na nadmierną presję psychiczną, jakiej poddawani byli małoletni artyści. W odpowiedzi na te wydarzenia Europejska Unia Nadawców (EBU) wprowadziła rygorystyczny przepis: od 1990 roku każdy uczestnik konkursu musiał mieć ukończone co najmniej 16 lat.

ZOBACZ TAKŻE: Widzowie byli w szoku. Te występy wywołały burzę na Eurowizji

Nadchodzi rewolucja w regulaminie, czyli koniec z nastolatkami

Wymóg ukończenia 16 lat obowiązywał przez ponad trzy dekady, pozwalając na start wielu utalentowanym, początkującym artystom. To właśnie dzięki niemu mogliśmy podziwiać chociażby 17-letnią Silię Kapsis z Cypru w 2024 roku czy 16-letniego Victora Vernicosa z Grecji w 2023 roku. Świat jednak idzie do przodu, a EBU kładzie coraz większy nacisk na dobrostan i ochronę uczestników w dobie wszechobecnych mediów społecznościowych i nieustającej presji publicznej.

Począwszy od 2027 roku, regulamin Konkursu Piosenki Eurowizji ulegnie historycznej zmianie – EBU podnosi minimalny wiek uczestników do 18 lat. Oznacza to, że obecny sezon 2026 jest absolutnie ostatnim, w którym na scenie mogą pojawić się osoby niepełnoletnie. Decyzja ta zamyka pewną epokę, przenosząc ciężar promowania najmłodszych talentów wyłącznie na Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Muzyka nie zna wieku. Seniorzy, którzy zawładnęli Europą

O ile dolna granica wieku uczestników od zawsze była ściśle regulowana, o tyle górna – nigdy nie istniała. Dzięki temu format ten był świadkiem występów artystów w bardzo zaawansowanym wieku, którzy udowadniali, że charyzma i pasja nie starzeją się nigdy. Jednym z najbardziej zapadających w pamięć momentów w historii połączonego głosowania jury i telewidzów był występ rosyjskiego zespołu Buranowskije Babuszki w 2012 roku.

Grupa seniorek, wykonujących utwór „Party for Everybody” w tradycyjnych ludowych strojach i piekących na scenie przysmaki, absolutnie zawładnęła publicznością. Najstarsza członkini zespołu, Natalia Pugaczowa, miała wówczas 76 lat. Ich autentyczna energia pozwoliła zająć fenomenalne drugie miejsce w wielkim finale w Baku, ustępując jedynie Loreen i jej przebojowi „Euphoria”.

Absolutny rekordzista, którego wyczyn trudno będzie pobić

Choć rosyjskie babcie zyskały status legend, tytuł najstarszego uczestnika w całej historii konkursu należy do kogoś innego. W 2013 roku Szwajcarię reprezentował zespół Takasa z utworem „You and Me”. Na scenie w szwedzkim Malmö pojawił się wówczas Emil Ramsauer, grający na kontrabasie. Artysta miał dokładnie 95 lat, co czyni go niekwestionowanym rekordzistą wiekowym Eurowizji. Zespół pierwotnie nosił nazwę Heilsarmee (Armia Zbawienia), jednak EBU, pilnując ścisłych zasad zakazujących promowania religii i polityki, wymusiła zmianę nazwy oraz rezygnację z oficjalnych mundurów organizacji. Emil Ramsauer pozostał najstarszym człowiekiem na eurowizyjnej scenie, a w 2018 roku został pierwszym uczestnikiem konkursu, który obchodził setne urodziny. Muzyk zmarł pod koniec 2021 roku w wieku 103 lat, pozostawiając po sobie wyjątkową historię, która prawdopodobnie już zawsze pozostanie niepobitym rekordem tego konkursu.