Cyrkowy świat na majówkę w Julinek Park. Atrakcje dla całej rodziny czekają w długi weekend

Zaraz po wejściu do Julinek Park odwiedzający przenoszą się do świata pełnego uśmiechu. Artyści i animatorzy od razu zarażają gości pozytywną energią. Przez cały dzień w parku odbywają się rodzinne zabawy, przygotowane z myślą o małych i dużych. Na szczególną uwagę zasługują gry terenowe w stylu Spy Guy XXL, które świetnie ćwiczą współpracę, oraz uwielbiane przez wielu zajęcia z Hobby Horse. Animatorzy dbają również o integrację i aktywność fizyczną, co pomaga uczestnikom nawiązywać nowe kontakty. Wszystko to składa się na świetny program, który gwarantuje doskonałą zabawę. Dzieci mogą się wyszaleć, a dorośli na chwilę oderwać się od obowiązków i poczuć się jak za dawnych lat.

Majówka w Julinek Park: wyjątkowe spektakle i prawdziwa magia

Najważniejszym elementem długiego weekendu są widowiska na Dużej Arenie. Widzowie będą mogli podziwiać pokazy w stylu VARIETE, które łamią cyrkowe schematy. To niezwykła mieszanka tańca, akrobatyki, żonglerki i nowoczesnej sztuki scenicznej. Artyści zachwycają precyzją, odwagą oraz niebanalnymi pomysłami. Każdy występ to małe arcydzieło, łączące piękno z doskonałą techniką.

Dodatkową atrakcją będzie One Man Show Wojciecha Rotowskiego. To pokaz iluzji, podczas którego artysta nawiązuje świetny kontakt z publicznością. Rotowski swoimi umiejętnościami sprawia, że rzeczy niemożliwe stają się rzeczywistością. Jego występ to nie tylko magia, ale i sporo śmiechu. Spektakle w Julinku to doskonała rozrywka, która na długo zapada w pamięć. Warto zobaczyć, jak współczesny cyrk potrafi fascynować i zaskakiwać nowymi formami.

Warsztaty dla najmłodszych i stałe atrakcje

Ważnym punktem majówki będą warsztaty kreatywne, podczas których dzieci same wcielą się w role artystów. Pod okiem profesjonalistów maluchy nauczą się podstaw pantomimy, akrobatyki i żonglowania. To świetny trening koordynacji i kreatywności. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zawsze pokazy wielkich baniek mydlanych z kolorowym dymem. W programie znajdą się także zabawy z chustą, tory przeszkód oraz wspólne tańce. Dzięki tak bogatej ofercie każdy dzień upłynie pod znakiem ruchu i nowych wyzwań. Warsztaty to idealny sposób na aktywny wypoczynek i zdobycie nowych umiejętności.

Oprócz cyrkowych nowości, Julinek Park proponuje ponad 50 stałych atrakcji. Goście mogą skorzystać z parku linowego, tradycyjnego wesołego miasteczka czy autodromu. Na terenie obiektu nie brakuje miejsc do relaksu i stref piknikowych, idealnych na posiłek na świeżym powietrzu. Położenie tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym to ogromny atut, pozwalający na połączenie rozrywki z wypoczynkiem blisko natury. Śpiew ptaków i dużo zieleni to idealne otoczenie do naładowania baterii.

Spędzenie majówki w Julinek Park to świetny pomysł na rodzinny wyjazd. Różnorodność atrakcji sprawia, że nie trzeba planować każdej minuty – zabawa czeka na każdym kroku. Obiekt oferuje rozrywkę dla gości w każdym wieku, gwarantując niezapomniane wspomnienia i mnóstwo radości. O nudzie nie ma mowy. Więcej informacji o biletach i szczegółowym harmonogramie można znaleźć pod adresem www.julinek.com.pl.