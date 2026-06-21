Monika Pikuła z ogoloną głową. Była partnerka Marcina Bosaka szokuje odważnym wizerunkiem

Monika Pikuła bez włosów. Aktorka pokazuje zdjęcia z szokującej metamorfozy

Opublikowane w internecie czarno-białe portrety do złudzenia przypominają paski z tradycyjnej fotobudki. Widzimy, jak gwiazda rezygnuje ze swojej dotychczasowej fryzury. Finałowy kadr tej nietypowej, internetowej sesji zdjęciowej wywołuje bez wątpienia najwięcej emocji, ponieważ artystka pozuje na nim zupełnie łysa. Ta surowa i oszczędna w formie prezentacja nie wymaga żadnych dodatkowych słów, a internautów zachwyca przede wszystkim niezwykła śmiałość oraz w pełni naturalne, pozbawione jakichkolwiek filtrów oblicze artystki.

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Filmy i seriale. Gdzie można było oglądać Monikę Pikułę?

Monika Pikuła zdecydowanie nie należy do grona celebrytek, które każdego dnia chwalą się swoją prywatnością na portalach społecznościowych, ale od długiego czasu nieprzerwanie rozwija swoją bogatą karierę artystyczną. Miłośnicy polskiego kina i telewizji z pewnością doskonale znają jej występy zarówno z desek teatru, jak i popularnych formatów szklanego ekranu.

Ostatnio widzowie mogli podziwiać jej kreacje aktorskie między innymi w takich głośnych produkcjach telewizyjnych jak serial "Krucjata" czy trzymająca w napięciu "Profilerka". Artystka od samego początku swojej medialnej drogi bardzo twardo stawia granicę między pracą a domem, niezwykle rzadko wpuszczając opinię publiczną za kulisy swojej codzienności.

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QUIZ. Trzy tytuły, jedna aktorka! My podajemy tytuły filmów, Ty zgadujesz, o jaką gwiazdę chodzi. Dasz radę? Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego: "Titanic", "Rzeź", "Zakochany bez pamięci" Cate Blanchett Kate Winslet Kate Beckinsale Następne pytanie

Związek z Marcinem Bosakiem. Rozstanie Moniki Pikuły wywołało poruszenie

Zainteresowanie kolorowej prasy jej sferą osobistą wybuchło na dobre głównie z powodu wieloletniej relacji miłosnej, jaką tworzyła ze znanym polskim aktorem, Marcinem Bosakiem. Ich wielka, studencka miłość przerodziła się w wyjątkowo głębokie uczucie, a sami zakochani przez długie lata uchodzili za jeden z najtrwalszych i najbardziej rozpoznawalnych duetów w naszym rodzimym show-biznesie.

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Kiedy ich wspólne drogi ostatecznie się rozeszły, prasa plotkarska bacznie śledziła każdy krok byłych partnerów, licząc na pikantne szczegóły. Sama artystka nabrała jednak wody w usta, konsekwentnie odmawiając redakcjom jakichkolwiek publicznych wywiadów na temat rozstania. Jak wielokrotnie stanowczo zaznaczała, jej absolutnym priorytetem w tamtym trudnym okresie była troska o pociechy.

Muszę dobrze organizować życie. Wstaję rano, odprowadzam jednego syna do przedszkola, drugiego do szkoły i mogę skupić się na sobie. Chodzę na jogę, która pozwala mi się wyciszyć

— wyznała kilka lat temu artystka na łamach tygodnika "Życie na gorąco".

Obecnie, dzięki tak drastycznej i niespodziewanej zmianie wizerunku, jej nazwisko z pewnością znów powróci na czołówki portali internetowych w całym kraju. Na ten moment wciąż pozostaje wielką tajemnicą, czy ogolenie głowy jest rygorystycznym wymogiem do nowej, wyczekiwanej roli, wynikiem jakiegoś tajnego projektu artystycznego, czy może całkowicie prywatnym wyborem gwiazdy. Bez cienia wątpliwości można jednak stwierdzić, że te najświeższe fotografie ukazują aktorkę z zupełnie innej, nieznanej dotąd strony. Obok tak odważnej metamorfozy nikt po prostu nie przejdzie obojętnie.