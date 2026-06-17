30. Bieg po Nowe Życie w Gdańsku. Ulicami miasta przejdzie wyjątkowy marsz

Spis treści Harmonogram 30. Biegu po Nowe Życie na gdańskim Targu Węglowym

Zawodnicy zostaną podzieleni na czteroosobowe zespoły, z których każdy uczestnik pokona kilometrowy odcinek reprezentacyjną częścią Głównego Miasta. Trasa marszu została wyznaczona od Bramy Złotej aż do Bramy Zielonej. Z kolei główne miasteczko zawodów zlokalizowane zostanie na Targu Węglowym, gdzie przewidziano punkt startowy oraz ostateczną metę.

Rywalizacja miłośników nordic walking zakłada co prawda pomiar czasu, jednak dyrektor i współtwórca imprezy, Arkadiusz Pilarz, wyraźnie zaznacza, że rezultaty sportowe schodzą w tym przypadku na dalszy plan. Najistotniejsza jest misja edukacyjna całego przedsięwzięcia. „W tym wydarzeniu nie chodzi o sportowy wynik, ale o budowanie świadomości i pokazanie, jak ogromne znaczenie społeczne ma donacja narządów. Bieg po Nowe Życie tworzy przestrzeń spotkania osób, które dzięki transplantacji otrzymały szansę na dalsze życie, z tymi, którzy tę szansę umożliwili. Liczymy, że mieszkańcy i turyści będą nam towarzyszyć wzdłuż trasy i wspólnie wesprą uczestników marszu” – zaznacza organizator akcji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Pomaszerują dla transplantologii. Gdańsk gospodarzem 30. Biegu po Nowe Życie.

Jako pierwszy na trasę wyruszy Przemysław Saleta, który jest nie tylko ambasadorem i inicjatorem akcji, ale również żywym dowodem na bezpieczeństwo donacji jako rodzinny dawca nerki. Ponadto na początkowych zmianach sztafet zaprezentują się znane osobistości, takie jak Łukasz Konopka, Krystian Pesta, Angelika Cichocka, Cezary Trybański oraz Mariusz Wlazły. Swoją obecność potwierdziła także Oliwia Mikulska, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2025.

W tym wyjątkowym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć wybitnych specjalistów, którzy na co dzień zajmują się ratowaniem ludzkiego życia poprzez operacje wszczepiania organów. Do sportowej akcji dołączą znani i cenieni lekarze oraz eksperci związani z dziedzinami pokrewnymi. Wśród medycznych autorytetów na trasie marszu pojawią się między innymi prof. Jarosław Czerwiński, prof. Mariusz Kuśmierczyk, prof. Zbigniew Włodarczyk, a także dr hab. Bogumił Wowra oraz dr Piotr Kołsut.

Niezwykle licznie reprezentowane będzie gdańskie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Szpital wystawi grupę liczącą ponad trzydzieści osób, na której czele staną dyrektor naczelny placówki Jakub Kraszewski, prof. Marcin Gruchała, dr hab. Piotr Domagała, dr hab. Piotr Siondalski oraz wojewódzka konsultant ds. transplantologii klinicznej, dr Justyna Bigda. Udział zespołu skomentował dyrektor Jakub Kraszewski: „Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to jedyny ośrodek transplantacyjny w regionie i jednocześnie jeden z największych w Polsce. Transplantologia stanowi ważny element naszego działania. Korzystają z niej pacjenci, dla których przeszczepienie jest ostatnią możliwością na poprawę zdrowia lub w ogóle przeżycie. Tym chętniej włączamy się już po raz kolejny w to ważne wydarzenie, by wspólnie promować ideę przeszczepiania narządów”.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Pomaszerują dla transplantologii. Gdańsk gospodarzem 30. Biegu po Nowe Życie.

Czwarta zmiana została zarezerwowana dla młodzieży uczącej się w trójmiejskich liceach i technikach. Na trasie zobaczymy uczniów z kilkunastu placówek, w tym przedstawicieli wielu gdańskich, gdyńskich i sopockich szkół średnich o profilach ogólnokształcących oraz sportowych. Strategicznym wsparciem służy również Fundacja LPP, która objęła rolę oficjalnego partnera. „Cieszymy się, że jako Fundacja LPP możemy być partnerem Biegu po Nowe Życie. To inicjatywa, która w wyjątkowy sposób łączy edukację, społeczne zaangażowanie i niezwykłe historie osób, które dzięki transplantacji otrzymały drugą szansę. Wierzymy, że każda rozmowa o transplantacji i możliwościach ratowania życia dzięki przeszczepieniom może przyczynić się do zwiększania świadomości społecznej i dawać nadzieję osobom czekającym na nowy start” – przekonuje Patrycja Zbytniewska, stojąca na czele fundacji.

Podczas tegorocznej edycji ulicami miasta przejdzie ponad siedemdziesięciu pacjentów z całego kraju, którzy otrzymali szansę na nowe funkcjonowanie. W tym gronie znajdzie się dziesięcioletnia Marcelina, żyjąca na co dzień dzięki fragmentowi wątroby przeszczepionemu od własnego ojca. O jej codzienności opowiada matka dziewczynki. „Nasze życie wygląda całkowicie normalnie, jeździmy na rowerach, jeździmy na rolkach, chodzimy po górach, pływamy w jeziorze, robimy wszystko co każda normalna rodzina, musimy tylko pamiętać o lekach, które Marcelina musi brać do końca życia” – wyznaje z uśmiechem pani Paulina.

Harmonogram 30. Biegu po Nowe Życie na gdańskim Targu Węglowym

Wielkie święto transplantologii odbędzie się 20 czerwca 2026 roku w okolicach Targu Węglowego, Długiego Targu oraz ulicy Długiej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy rozkład jazdy na ten wyjątkowy dzień:

14:30 – oficjalna inauguracja, wspólna rozgrzewka oraz zaprezentowanie sylwetek zawodników,

– oficjalna inauguracja, wspólna rozgrzewka oraz zaprezentowanie sylwetek zawodników, 15:00 – wyjście na trasę pierwszych osób rywalizujących w sztafetach,

– wyjście na trasę pierwszych osób rywalizujących w sztafetach, około 17:15 – oficjalne podsumowanie i wielki finał imprezy.

Kierowcy oraz piesi muszą przygotować się na nieuniknione ograniczenia w dotychczasowej organizacji ruchu. Zamknięcie na Targu Węglowym potrwa od godziny 8:00 w dniu 19 czerwca aż do 9:00 rano 21 czerwca. Dodatkowo w strefie obejmującej ulicę Długą, Długi Targ oraz Tkacką utrudnienia pojawią się 20 czerwca od 8:00 i potrwają do poranka 21 czerwca.

Warto dodać, że oficjalny patronat medialny nad gdańskim marszem sprawują redakcje Super Expressu, Poradnika Zdrowie oraz Radia ESKA2.