Paulina Smaszcz publikuje zdjęcia z prosto łóżka. Przeszła ogromną przemianę!

Paulina Smaszcz chwali się przedłużonymi włosami. Nowy wygląd odjął jej lat

Z polskim show-biznesem Paulina Smaszcz (53 l.) związana jest od bardzo dawna, jednak gigantyczne zainteresowanie mediów wzbudziło jej stanowisko wobec relacji Katarzyny Cichopek (43 l.) i Macieja Kurzajewskiego (53 l.). Mimo że popularna „kobieta petarda” i dziennikarz zakończyli swoje małżeństwo znacznie wcześniej, celebrytka regularnie komentowała publicznie nową miłość swojego byłego męża. Te kontrowersyjne deklaracje zaprowadziły ją ostatecznie na salę rozpraw.

Zakończenie tamtego etapu pozwoliło prezenterce ruszyć naprzód, a pod koniec ubiegłego roku otwarcie przyznała się do wejścia w nowy związek. Serce celebrytki skradł biznesmen pochodzący z Danii, przy którym Paulina Smaszcz widocznie nabrała wiatru w żagle. Całkiem niedawno prezenterka zdecydowała się również na wyraźną modyfikację swojego wizerunku poprzez przedłużenie włosów, dzięki czemu wygląda o dwadzieścia lat młodziej.

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Nawet pozornie niewielka ingerencja w wygląd znacząco odświeżyła prezencję gwiazdy, co potwierdzają liczne i radosne fotografie udostępniane przez nią na Instagramie. Aktualnie 53-latka przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie wspólnie z Beatą Marciniak zorganizowały serię specjalnych paneli motywacyjnych. Podczas wyjazdu kobiety odwiedziły między innymi Nowy Jork, Filadelfię, a także Princeton, Pennington, Lawrenceville, Wellington oraz Long Island.

Po zakończeniu zawodowych obowiązków celebrytka postanowiła przedłużyć amerykański pobyt i postawić na zasłużony wypoczynek. Cały czas utrzymuje aktywny kontakt z fanami w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się osobistymi refleksjami na różne tematy. W najświeższej publikacji wyznała, że życiowe zakręty, liczne rozczarowania i trudne sytuacje w żaden sposób nie odebrały jej wewnętrznej energii.

Dzień dobry nadal z New Jersey. Słońce, pogoda, upalna bryza… i nagle zawiał élan vital – życiowy pęd, energia i siła mojego życia.Filozof Henri Bergson w swojej słynnej książce "Ewolucja twórcza" z 1907 roku, miał rację. Nie pokonał mnie darwinizm, nie pokonały mnie doświadczenia, kryzysy ani rozczarowania. [...] Nadal to mam. Mam w sobie iskrę - napisała.

Do opublikowanego w sieci osobistego wyznania prezenterka dołączyła galerię zdjęć zrobionych prosto z pościeli. Na udostępnionych kadrach zrelaksowana gwiazda epatuje wyjątkowym spokojem i nieukrywanym życiowym zadowoleniem.

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