Zenon i Danuta Martyniukowie nie przyszli na urodziny wnuka?! Nerwowa reakcja żony artysty

Nieobecność Zenona i Danuty Martyniuków na pierwszych urodzinach wnuka

Trzydziestosześcioletni Daniel Martyniuk to jedyny potomek znanej pary i jednocześnie postać wzbudzająca w rodzinie najwięcej kontrowersji. Mężczyzna zdobył spory rozgłos dzięki bardzo hucznej uroczystości zaślubin z pierwszą partnerką. Związek ten szybko dobiegł końca pomimo przyjścia na świat córki, a obecnie syn wokalisty ułożył sobie życie z nową kobietą. Założenie kolejnej rodziny oraz powitanie na świecie drugiego potomka nie wpłynęło jednak na poprawę jego zachowania i mężczyzna wciąż jest bohaterem licznych afer.

Popularni rodzice przez bardzo długi czas stawali w jego obronie, lecz ubiegłoroczne incydenty, na czele z głośnym skandalem na pokładzie samolotu, ostatecznie wyczerpały ich tolerancję. W przeszłości wielokrotnie deklarowali oni chęć niesienia pomocy synowi oraz naprawienia zepsutych relacji, podczas gdy sam zainteresowany publicznie narzekał na brak wsparcia i zrozumienia ze strony najbliższych.

W kontekście sytuacji życiowej syna gwiazdora przypomniano niedawno, że obecna żona Daniela Martyniuka opublikowała w sieci fotografie z małym dzieckiem, na których oboje wyglądają na niezwykle radosnych i uśmiechniętych.

Danuta Martyniuk reaguje na pytania o relacje z Danielem Martyniukiem

Jedyny syn artysty ma również dość skomplikowane relacje ze swoją drugą małżonką, Faustyną. W połowie szóstego miesiąca poprzedniego roku para powitała na świecie synka, który otrzymał imię Florian. Zaledwie kilka dni temu rodzice zorganizowali przyjęcie z okazji jego pierwszych urodzin. Matka chłopca umieściła w sieci krótkie wideo podsumowujące to wyjątkowe wydarzenie. Internauci błyskawicznie zwrócili uwagę na fakt, że na udostępnionych w internecie materiałach zabrakło rodziców wokalisty.

Pięćdziesięciosześcioletni lider zespołu Akcent zazwyczaj unika publicznego komentowania spraw prywatnych, w przeciwieństwie do swojej o trzy lata starszej małżonki. W przeszłości żona muzyka zawsze stanowczo broniła interesów swojego dziecka. Obecna sytuacja sugeruje jednak, że ich wzajemne kontakty uległy drastycznemu pogorszeniu. Dziennikarze portalu Plotek postanowili skontaktować się z kobietą, by zapytać o powody jej absencji. Po licznych próbach połączenia ukochana gwiazdora disco polo w końcu odebrała telefon, jednak po usłyszeniu pytania o brak obecności na imprezie wnuka natychmiast się rozłączyła.

Małżeństwo znane z branży rozrywkowej wychowuje jeszcze starszą wnuczkę, z którą oboje starają się utrzymywać stosunkowo bliskie i regularne relacje. Dziewczynka o imieniu Laura w tym roku obchodziła swoje siódme urodziny. Jakiś czas temu dumny piosenkarz zdradził w jednym z wywiadów muzyczne predyspozycje dziewczynki, które najprawdopodobniej odziedziczyła po swoim sławnym dziadku.

Warto dodać, że w przeszłości szerokim echem w mediach odbiły się także niecodzienne kreacje Zenona i Danuty Martyniuków podczas ślubu syna, gdzie ekstrawaganckie uczesanie wokalisty oraz odważna suknia jego żony mocno przyciągały wzrok wszystkich zgromadzonych gości.

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