Katarzyna Dowbor chwali się 93-letnią mamą. Seniorka została gwiazdą Instagrama

Katarzyna Dowbor na Instagramie. Jej mama podbija internet

Prowadząca poranne pasmo w telewizji publicznej chętnie dzieli się w sieci urywkami ze swojego codziennego życia. Ostatnio w jej nagraniach coraz częściej główną rolę odgrywa 93-letnia mama Krystyna. Kobieta z ogromnym entuzjazmem reaguje na obiektyw telefonu, ochoczo pozdrawiając obserwatorów i uśmiechając się do kamery. Gwiazda programu "Pytanie na śniadanie" w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że jej rodzicielka bardzo polubiła wirtualną publiczność.

Mam to szczęście, że jeszcze mam mamę - cudowną, w ogóle gwiazdę mojego Instagrama. Mama to lubi, ona naprawdę pyta "A kiedy znowu coś nagramy?" Najwięcej lajków ma mama zawsze

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Mama Katarzyny Dowbor reklamuje środki czystości

Zaangażowanie seniorki w mediach społecznościowych przyniosło nawet konkretne efekty w postaci nietypowej współpracy. Katarzyna Dowbor zaangażowała matkę do promowania środków czystości, gdzie 93-latka z uśmiechem sprawdzała porządek w łazience córki. Materiał błyskawicznie zebrał setki pozytywnych reakcji i mnóstwo komentarzy od fanów. Kobieta, która niebawem skończy 94 lata, zachowuje imponującą sprawność oraz dystans do świata. Przed laty, w rozmowie z Krystyną Pytlakowską z TVP Info dziennikarka przyznała, że to właśnie od matki przejęła życiowy upór i chęć do działania.

Gdy patrzę na nią, prawie 92-letnią, jestem pełna podziwu i szacunku. Moja mama po śniadaniu zawsze godzinę jeździ na rowerku stacjonarnym. Potem idzie na spacer. Po obiedzie również spaceruje. I ostatni spacer po kolacji. Jest niesamowicie zadaniowa, a przed sobą stawia wyzwanie, żeby zachować formę fizyczną nawet w starszym wieku. Myślę, że ten upór i zadaniowość mam po niej. Kiedy zaczęłam się stykać nieszczęściami ludzkimi, pewnego dnia powiedziałam sobie: nie płacz nad losem tych ludzi, tylko im pomóż, masz tu wiele do zrobienia. Myślę, że to najlepsza cecha i metoda – nastawić się na działanie, bo to jest najważniejsze

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