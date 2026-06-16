Andrzej Piaseczny o relacji z byłą partnerką i wychowywaniu jej synów. Muzyk szczery jak nigdy

Andrzej Piaseczny wspomina związek z Mirosławą. Jak wyglądała ich relacja?

W przeszłości Andrzej Piaseczny był związany z kobietą o imieniu Mirosława. Wspólnie tworzyli dom, w którym dorastali jej dwaj synowie, Darek i Kacper. Piosenkarz nigdy nie krył faktu, że silnie angażował się w proces wychowawczy, otaczając chłopców opieką niemal równą tej ojcowskiej. O swoim emocjonalnym podejściu do tej niecodziennej relacji wspominał zresztą w dawnych wywiadach.

Los sprawił, że bardzo wcześnie wychowywałem dwóch ludzi, o których do dzisiaj mówię, że są moimi synami. Mam nadzieję, że oni przyniosą mi niedługo wnuki

- mówił Andrzej Piaseczny w wywiadzie dla "Gali".

Choć nie byli powiązani więzami biologicznymi, muzyk konsekwentnie przypominał, że poczuwał się do pełnej odpowiedzialności za młodzieńców. Chciał być dla nich oparciem w każdej sytuacji.

Przeczytaj także: Andrzej Piaseczny blisko tragedii. Mówi o szczęściu. "Człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy"

Jakie kontakty Andrzej Piaseczny ma z synami byłej partnerki?

Do tematu minionych lat i dawnego układu domowego powrócono w trakcie rozmowy w podcaście "WojewódzkiKędzierski". To właśnie tam prowadzący skierowali do artysty pytanie, czy wciąż utrzymuje więź z synami Mirosławy.

Mamy kontakt

- powiedział Piaseczny w podcaście.

Dziś Darek i Kacper to już ukształtowani dorośli, samodzielnie kierujący swoimi losami. Jak wyjawił artysta, jeden z nich zajmuje się motoryzacją i tuningiem aut, natomiast drugi osiedlił się w Norwegii.

Andrzej Piaseczny o swoim ojcostwie: Słabym chyba

Podczas tego samego nagrania Kuba Wojewódzki wprost zapytał gwiazdora o to, jak ocenia samego siebie w roli ojca. Muzyk, choć początkowo się zawahał, odpowiedział z dużym dystansem do siebie.

Słabym chyba. Niewiele udało mi się zdziałać z rzeczy, które chciałem w nich zaszczepić

- przyznał.

Mimo to po krótkiej chwili uzupełnił swoją wypowiedź o istotną refleksję. Dodał mianowicie, że z obecnej perspektywy ma pełen szacunek do życiowych decyzji obydwu mężczyzn.

Każdy z nas ma prawo do wyboru swojej drogi, więc Kacper grzebie w samochodach i robi tuningi, a Darek w Norwegii siedzi na dachach

- powiedział w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Znacznie bardziej rozluźniły się natomiast jego kontakty z samą Mirosławą. Gdy prowadzący zapytał o relacje z byłą partnerką, piosenkarz nie owijał w bawełnę.

Sporadyczny.

Biologiczne ojcostwo Andrzeja Piasecznego. Czy planuje powiększenie rodziny?

W trakcie audycji poruszono również wątek biologicznego rodzicielstwa. Piosenkarz otwarcie wyjawił, że dekadę temu snuł plany o posiadaniu własnego potomstwa.

Zastanawiałem się nad tym 10 lat temu, myśląc, że to jest doskonały moment w życiu, żeby jeszcze 'dowieźć' dziecko do dorosłego życia. Żeby jeszcze towarzyszyć temu dziecku we wzrastaniu, patrzeć, jak się zmienia, kim się staje

- wyznał.

Co ciekawe, Andrzej Piaseczny zaznaczył, że w jego życiu wyjątkowe miejsce zajmuje siostrzenica. Jednocześnie stanowczo stwierdził, że obecnie nie ma w planach zakładania rodziny w tradycyjnym sensie. Głównym argumentem przemawiającym za tą ostateczną decyzją jest, jak sam przyznał, upływający czas i wiek.

Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" i śpiewaniu na weselach

20