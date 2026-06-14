Anna Dymna znów zgromadziła tłumy. Gwiazdy uświetniły Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2026

Występy w ramach finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki przyciągnęły na krakowski Rynek Główny tłumy osób spragnionych wyjątkowych, muzycznych przeżyć. Inicjatywa napędzana działaniami Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” niezmiennie buduje świetną przestrzeń dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami, pozwalając im realizować sceniczne aspiracje. Podobnie jak w minionych latach, przedsięwzięcie przyciągnęło też czołowych reprezentantów polskiej muzyki, chętnych do wsparcia tak pięknej inicjatywy.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2026. Zwycięstwo powędrowało do Malwiny Ziółkowskiej

Wspomniany festiwal dedykowany jest osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami, które mimo zdrowotnych problemów świetnie odnajdują się na scenie. Cała inicjatywa w zeszłym roku świętowała swoje dwudziestolecie. Głównym motorem napędowym tego przedsięwzięcia pozostaje niezawodna aktorka Anna Dymna, która poprzez swoją Fundację „Mimo wszystko” regularnie niesie pomoc najbardziej potrzebującym.

Przez ponad dwadzieścia lat działalności pomysłodawcy projektu połączyli siły z wieloma artystami oraz organizacjami, udowadniając niesamowitą siłę płynącą z dźwięków. Osiemnasta odsłona konkursu miała swój finał w 2026 roku, a z wygranej cieszyła się Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem dla laureatów przygotowano pamiątkowe statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz wartościowe stypendia wspierające rozwój artystyczny.

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Anna Dymna zaprosiła znane nazwiska. Cugowski i Majewska na krakowskiej scenie

Impreza tradycyjnie przyciągnęła głośne nazwiska polskiego show-biznesu. Uczestnikom konkursu na scenie towarzyszyli Krzysztof Cugowski, Alicja Majewska, Igo, Kaśka Sochacka, Ralph Kaminski oraz Julia Pietrucha. Utalentowani wokaliści mierzyli się z repertuarem stworzonym przez Marka Dutkiewicza, który objął funkcję przewodniczącego kapituły konkursowej. Na fotelach jurorskich zasiedli również Artur Barciś, Magda Steczkowska, Urszula Dudziak czy Monika Kuszyńska.

Wśród gości specjalnych osiemnastej edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki dostrzec można było również znanych aktorów, takich jak Mateusz Janicki oraz Maciej Musiał. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

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