Sekretna impreza na 50. urodziny Rafała Cieszyńskiego. Alżbeta Lenska wszystko zaplanowała

Urodziny Rafała Cieszyńskiego. Żona wspomina początki związku

10 czerwca Rafał Cieszyński świętował 50. urodziny. Alżbeta Lenska uczciła ten moment, zamieszczając w sieci obszerny i bardzo osobisty wpis. Aktorka cofnęła się pamięcią do pierwszych chwil ich miłosnej relacji, zdradzając, że dokładnie dwie dekady wcześniej celebrowała jego święto jako dziewczyna, a nie żona. Internauci mogli także podziwiać specjalnie wyselekcjonowane, archiwalne kadry z minionych dwudziestu lat ich wspólnej drogi.

Aktorka w opublikowanym poście zwróciła się bezpośrednio do jubilata, pisząc: "Moim zdaniem kochanie nic się nie zmieniłeś, a wręcz wyglądasz lepiej". Żona ekranowego gwiazdora nie szczędziła mu ciepłych słów, mocno akcentując nieustanny rozwój osobisty Rafała Cieszyńskiego oraz jego niespożytą energię i życiowy optymizm. Okazało się, że wzruszające słowa i podróż w czasie za sprawą zdjęć to zaledwie wstęp do głównych atrakcji zaplanowanych na tegoroczny jubileusz.

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Miesiące planowania i wielki sekret. Kulisy urodzinowej imprezy Rafała Cieszyńskiego

Główne uroczystości zaplanowano na 13 czerwca, kiedy to Alżbeta Lenska zaskoczyła męża perfekcyjnie zorganizowaną niespodzianką. Aktor do samego końca nie spodziewał się, co go czeka. Jak wynika z relacji opublikowanej na Instagramie, żona jubilata spędziła aż dwa miesiące na dogrywaniu wszystkich szczegółów tego wydarzenia. Największym sukcesem okazało się utrzymanie całego przedsięwzięcia w głębokiej tajemnicy, mimo że w sprawę wtajemniczonych było ponad stu zaproszonych gości.

O wielkim wysiłku organizacyjnym poinformowała sama pomysłodawczyni we wpisie zamieszczonym na Instagramie:

Przygotowania na TOP SECRET 50 BIRTHDAY PARTY trwały 2 miesiące. Tajemnica, którą musieliśmy w ponad 100 osób utrzymać nie wiem jakim cudem ale się udała.

Wydarzeniu towarzyszyły niemałe nerwy związane z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi na ten weekend, jednak ostatecznie los uśmiechnął się do świętujących. Aktorka tak relacjonowała te chwile w sieci:

Pogoda, która fundowała cały czas deszcz zrobiła nam przysługę i dokładnie w okienko podczas imprezy podarowała nam słońce.

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Alżbeta Lenska podsumowuje niespodziankę dla Rafała Cieszyńskiego

Kiedy emocje po przyjęciu zaczęły powoli opadać, żona jubilata nie próbowała ukrywać swojego wielkiego wzruszenia. Lenska otwarcie przyznała, że tak potężna mobilizacja rodziny i znajomych stanowi najlepszy dowód na to, jak wspaniałym człowiekiem jest na co dzień jej życiowy partner. Opublikowała wymowny komentarz:

Ileż ludzi zaangażowało się w to urodzinowe knucie! To tylko świadczy o tym kochanie jakim cudownym cool 50-latkiem jesteś.

Dopełnieniem tej emocjonalnej relacji stała się obszerna galeria pamiątkowych fotografii z hucznej zabawy, która ostatecznie potwierdziła sukces całego przedsięwzięcia. Patrząc na uśmiechnięte twarze zebranych, nie ma najmniejszych wątpliwości, że tegoroczne obchody na zawsze zapiszą się w pamięci Rafała Cieszyńskiego.

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