Jolanta Chełmicka nie żyje. Gwiazda "Pierwszej miłości" miała 73 lata

Jolanta Chełmicka nie żyje. Aktorka znana z "Wielkiego Szu" miała 73 lata

W środę 15 kwietnia zmarła Jolanta Chełmicka. Wiadomość o odejściu artystki potwierdził oficjalnie wrocławski Teatr Kalambur. To właśnie z tą instytucją kulturalną twórczyni rozpoczęła współpracę w 1974 roku. W tamtym okresie uczęszczała na zajęcia z polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim i udzielała się w grupach studenckich. Zaprzyjaźnieni artyści zaznaczają, że przez dwie dekady spędzone na scenie Kalamburu zdołała wystąpić w przeszło trzydziestu różnych przedstawieniach.

Jolu, oprócz Twoich dokonań artystycznych będziemy pamiętać Twój śmiech, śpiew, optymizm i gotowość pomocy innym - przekazano w oświadczeniu.

Artystkę postanowiła bardzo emocjonalnie pożegnać również współpracująca z nią od dłuższego czasu agencja Edwin Film. Pracownicy oraz bliscy znajomi z branży filmowej są całkowicie zdruzgotani nagłym odejściem kobiety, a w oficjalnych komunikatach wyraźnie widać ogromny żal po stracie cenionej koleżanki.

Jolcia, dlaczego? Dlaczego?? Postanowiłaś swój ostatni spektakl zagrać bez widowni?? Bez braw i kwiatów?? Bez ukłonów. Bez wielbicieli??Jak mamy sobie radzić bez Twojego szaleństwa, wariacji, perlistego śmiechu i blasku w oczach?? Z kim, dlaczego i z czego będziemy się teraz śmiać?? Jolunia, zaszalałaś... - można przeczytać w mediach społecznościowych organizacji.

Pogrzeb Jolanty Chełmickiej. Gdzie spocznie gwiazda serialu "Pierwsza miłość"?

Do mediów trafiły już dokładne informacje na temat uroczystości pogrzebowych Jolanty Chełmickiej. Ostatnie pożegnanie cenionej aktorki zaplanowano na 20 kwietnia we Wrocławiu. Zgromadzeni żałobnicy spotkają się o godzinie 10:30 w parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na Złotnikach, gdzie odprawiona zostanie msza w intencji zmarłej. Bezpośrednio po nabożeństwie zebrani odprowadzą trumnę w kondukcie na teren cmentarza przy ulicy Jerzmanowskiej.

Artystka z sukcesami dzieliła swoje zawodowe życie pomiędzy teatr oraz produkcje kinowe i telewizyjne. Jej debiut na srebrnym ekranie miał miejsce w 1982 roku, kiedy to otrzymała epizodyczną rolę w kultowej produkcji "Wielki Szu". W kolejnych dekadach pojawiała się przed kamerą bardzo często, jednak reżyserzy obsadzali ją przeważnie w kreacjach drugoplanowych. Telewidzowie z pewnością zapamiętają jej występy w tak popularnych serialach jak "Pierwsza miłość", "Warto kochać", "Uroczysko" oraz "Dzielnica strachu".

