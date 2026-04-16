Znana z "Purpurowych rzek" aktorka znaleziona na dnie basenu. Trwa walka o jej życie

Dramatyczne sceny na basenie. Nadia Fares walczy o życie

W jednym z paryskich obiektów sportowych rozegrały się wstrząsające sceny. Z doniesień francuskiej prasy wynika, że wizyta aktorki na pływalni początkowo przebiegała zupełnie normalnie i rutynowo. W pewnym momencie doszło jednak do dramatu. Osoby przebywające w pobliżu nie od razu zorientowały się w powadze zaistniałej sytuacji. Dopiero po jakimś czasie dostrzeżono bezwładne ciało pod wodą, a o losie kobiety decydowały ułamki sekund.

Nadia Fares była pod wodą przez kilka minut. Reakcja nastąpiła zbyt późno

Z policyjnych ustaleń wynika, że znana aktorka nagle zasłabła w trakcie pływania i błyskawicznie osunęła się na dno zbiornika. Z przykrością trzeba stwierdzić, że zabrakło natychmiastowej reakcji otoczenia. Kobieta mogła spędzić pod powierzchnią wody nawet dłuższą chwilę. To właśnie te utracone bezpowrotnie minuty odegrały decydującą rolę w całej tragedii.

Po wydobyciu z basenu u poszkodowanej stwierdzono całkowity brak oddechu. Od razu zainicjowano rozpaczliwą akcję ratunkową, która miała uchronić ją przed najgorszym scenariuszem. Obecni na miejscu zdarzenia ludzie podjęli się reanimacji, a później z powodzeniem wykorzystano sprzęt defibrylujący. Gdy pacjentka trafiła w ręce medyków w placówce szpitalnej, zapadła decyzja o utrzymywaniu jej w farmakologicznym uśpieniu. Obecnie jej sytuacja zdrowotna jest krytyczna.

Wypadek znalazł się pod lupą lokalnych służb, które skrupulatnie badają jego dokładny przebieg. Aktualnie brakuje jakichkolwiek przesłanek świadczących o celowym działaniu i udziale innych osób. Zgromadzone dotychczas materiały każą przypuszczać, że doszło do wyjątkowo nieszczęśliwego wypadku na terenie sportowego kompleksu.

Miłośnicy talentu Francuzki są głęboko poruszeni napływającymi z Paryża wieściami. Artystka przez długi czas brylowała w świecie kina, a ogromną sławę i uznanie przyniósł jej udział w słynnym filmie "Purpurowe rzeki". W kolejnych latach angażowała się w formaty telewizyjne oraz zagraniczne przedsięwzięcia, umacniając swój aktorski status. Poza pracą realizowała się w życiu rodzinnym, skutecznie unikając przy tym tanich kontrowersji, co dodatkowo potęguje obecny szok wśród fanów.

