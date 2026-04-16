Anna Popek odpowiada na uszczypliwości Macieja Orłosia. Dziennikarka nawiązała do prezesury Jacka Kurskiego

Maciej Orłoś wbija szpilę dawnej koleżance z TVP. Anna Popek reaguje na słowa prezentera

Zawodowa ścieżka Anny Popek obfitowała w ostatnim czasie w liczne zwroty akcji, co regularnie przyciągało uwagę opinii publicznej. Kiedy w 2023 roku doszło do roszad w Telewizji Polskiej, prezenterka kontynuowała karierę w TV Republika, aby ostatecznie dołączyć do redakcji wPolsce24. Jej kolejne kroki zawodowe nieustannie wzbudzają zainteresowanie, a najnowsza afera wybuchła za sprawą wywiadu Macieja Orłosia. Znany prezenter został zapytany o swoją byłą redakcyjną koleżankę i postanowił odpowiedzieć w bardzo wymowny sposób, co natychmiast wywołało poruszenie w sieci.

"Jest takie powiedzenie, nie wiem, kto jest autorem, że jeżeli nie możesz o kimś nic dobrego powiedzieć, to lepiej nic nie mówić i pomilczeć. Ja może pójdę w tę stronę i pomilczę - wyznał Kozaczkowi."

Anna Popek przypomina Maciejowi Orłosiowi czasy Jacka Kurskiego. Stanowcza riposta gwiazdy wPolsce24

Zdawkowa wypowiedź Macieja Orłosia na łamach portalu Kozaczek wywołała spore poruszenie wśród internautów. Komentatorzy natychmiast zaczęli zastanawiać się nad prawdziwymi intencjami prezentera, próbując rozstrzygnąć, czy jego milczenie wynikało ze zwykłej dyplomacji, czy stanowiło zawoalowany atak na dawną znajomą z pracy.

Anna Popek postanowiła szybko uciąć spekulacje i wzięła sprawy w swoje ręce, publikując specjalne nagranie w internecie. Gwiazda stacji wPolsce24 zwróciła się bezpośrednio do byłego współpracownika z Telewizji Polskiej, wypominając mu rzekomą wybiórczość wspomnień dotyczących ich dawnych relacji zawodowych.

Znana dziennikarka zaznaczyła jednocześnie, że nie ma zamiaru rozpętywać medialnej wojny, chociaż dysponuje wiedzą z przeszłości. Zasugerowała przy tym, że sama również mogłaby ujawnić niewygodne fakty dotyczące kuluarów głośnych zwolnień ze stacji z Woronicza.

"Naprawdę, Maćku? Naprawdę nie możesz nic dobrego o mnie powiedzieć i o naszej dawnej współpracy? Różnie bywa, pamięć ludzka jest zawodna. Ale może dobrze, że ja też milczę na temat kulis twojego rozstania z Telewizją Polską za czasów prezesa Kurskiego. Różnie mówiono na ten temat, prawda? Ale w związku z tym, że nie byłam podczas tych rozmów, to się nie wypowiadam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam - powiedziała Anna Popek."