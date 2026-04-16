Marek Kondrat wrócił na salony! Aktor skradł show na prezentacji nowej "Lalki"

Julita Buczek
2026-04-16 10:56

To było wydarzenie, na które mało kto liczył! Marek Kondrat pojawił się na spotkaniu prasowym nowej ekranizacji "Lalki" i... skradł całe show. Aktor, który od lat unikał branżowych imprez, zachwycił formą i stylem!

Marek Kondrat Agata Kulesza, Marek Kondrat
Marek Kondrat zaskoczył formą. Nikt nie spodziewał się jego obecności na spotkaniu prasowym "Lalki"

Jeszcze do niedawna mogło się wydawać, że ikona polskiego kina definitywnie zrezygnowała z udziału w życiu publicznym. Marek Kondrat sporadycznie pojawiał się w świetle fleszy, a jego udział w branżowych eventach graniczył z cudem. Zainteresowanie było więc ogromne, kiedy aktor zjawił się na oficjalnej prezentacji najnowszej ekranizacji kultowej powieści Bolesława Prusa.

Wielki powrót Kondrata! Tak dziś wygląda legenda polskiego kina
Wielki powrót Marka Kondrata. Legenda polskiego kina w świetnej formie

Już od pierwszych chwil było oczywiste, kto jest główną atrakcją wieczoru. Marek Kondrat przykuwał uwagę wszystkich zgromadzonych gości. Ubrany z klasą, zadbany i emanujący charyzmą, prezentował się tak, jakby czas stanął dla niego w miejscu. Wielu uczestników wydarzenia nie ukrywało zaskoczenia faktem, że aktor będący w tak znakomitej dyspozycji, przez tak długi czas unikał podobnych imprez.

Cieszysz się, że Marek Kondrat wraca do aktorstwa?

"Swoje zrobiłem w filmie i nic więcej nie czuję. Nie mam emocjonalnych związków ze współczesnością artystyczną. Krótko mówiąc, mam inną pasję - mówił aktor w 2007 roku podczas gali Orłów.

Choć konferencja prasowa poświęcona "Lalce" zgromadziła tłumy, to właśnie wokół Marka Kondrata błyskało najwięcej fleszy. Jego pojawienie się bez wątpienia wywołało poruszenie. W internecie błyskawicznie zaroiło się od komentarzy fanów, którzy z niedowierzaniem przyjęli powrót aktora na czerwony dywan. Wiele osób zwracało uwagę, że rodzimy show-biznes bardzo potrzebuje takich wielkich powrotów.

Nowa ekranizacja "Lalki" powstanie w dwóch wersjach. Szykuje się pojedynek na adaptacje

"Lalka" ponownie trafia na ekrany i znowu wzbudza wielkie emocje. Arcydzieło Bolesława Prusa doczeka się równocześnie aż dwóch nowych adaptacji – w wersji kinowej oraz serialowej. Na wielkim ekranie w głównych rolach wystąpią Marcin Dorociński i Kamilla Urzędowska. Z kolei serialową wersję dla platformy Netflix przygotowuje Paweł Maślona, a w obsadzie znaleźli się m.in. Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Napięcie rośnie – czeka nas fascynujący pojedynek twórców.

