Grażyna Torbicka na Tygodniu Mody w Paryżu. Polka brylowała wśród największych gwiazd

Grażyna Torbicka ambasadorką w Paryżu

Od wielu lat Grażyna Torbicka należy do najważniejszych postaci w polskim dziennikarstwie i zdobywa uznanie widzów oraz specjalistów z branży. Jej wizytówką stały się wyjątkowa klasa i pełen profesjonalizm. Prezenterka regularnie wymieniana jest w gronie najbardziej eleganckich postaci rodzimego show-biznesu.

Dziesięć lat temu Torbicka została wybrana na światową twarz firmy L’Oréal Paris, co było historycznym momentem dla polskiego rynku reklamowego. Od tego czasu gwiazda uświetnia swoją obecnością wiele inicjatyw organizowanych przez ten brand. Z tego powodu regularnie gości na czerwonym dywanie podczas słynnego festiwalu w Cannes.

Tegoroczny Tydzień Mody w Paryżu oficjalnie wystartował w poniedziałek, a z tej okazji zorganizowano wydarzenie Le Défilé L'Oréal Paris. W malowniczej scenerii, tuż pod wieżą Eiffla zaprezentowały się przedstawicielki marki z różnych zakątków świata. W tak zaszczytnym gronie nie zabrakło oczywiście Grażyny Torbickiej.

Zobacz również: Grażyna Torbicka w czarnej sukience zachwyca. 67-letnia gwiazda telewizji nie potrzebuje krzykliwych dodatków

Grażyna Torbicka zachwyciła w eleganckiej kreacji

Polska gwiazda na tę specjalną okazję wybrała projekt przygotowany przez markę Gema Maalouf. Ciemna, bardzo gustowna suknia przykuwała uwagę bogato zdobionym dołem, który został obszyty delikatnymi piórami. Z kolei górna część kreacji doskonale wyeksponowała sylwetkę i linię ramion dziennikarki, a całość idealnie uzupełniały złote dodatki.

Przechadzając się po paryskim wybiegu, Grażyna Torbicka chętnie posyłała w stronę publiczności uśmiechy i pocałunki. W pokazie uczestniczyło wiele innych twarzy związanych z kosmetycznym gigantem. Wśród nich znalazły się między innymi Eva Longoria, Jane Fonda, Cara Delevingne czy Andie MacDowell.

Na zakończenie całego wydarzenia na scenie pojawiła się Céline Dion. Kiedy kanadyjska wokalistka wykonywała jeden ze swoich największych hitów, utwór „I'm Alive”, wszystkie modelki biorące udział w pokazie dołączyły do niej na wybiegu.

Zobacz również: Grażyna Torbicka sfotografowana z ogromnymi torbami w centrum Warszawy. Przeprowadza się?

25

QUIZ. Ikony polskiej telewizji. Suzin, Torbicka, Ibisz i wielu innych. Pamiętacie te programy i festiwale? Pytanie 1 z 13 Jak się nazywa słynny lektor i prezenter, który prowadził m.in. "Dziennik Telewizyjny"? Tadeusz Sznuk Jan Suzin Janusz Szydłowski Następne pytanie