W sobotę spójrz w niebo. Księżyc pokaże szczegóły, których zwykle nie zauważamy

Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca odbędzie się 19 września 2026 roku.

Srebrny Glob będzie oświetlony w około 58 procentach, a w Warszawie wzejdzie około godziny 15:53.

Księżyc można obserwować gołym okiem, przez lornetkę albo teleskop. W wielu miejscach odbędą się również zorganizowane pokazy.

Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca 2026

International Observe the Moon Night, czyli Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca, to coroczna inicjatywa NASA skierowana nie tylko do astronomów. Jej organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą lepiej poznać najbliższego kosmicznego sąsiada Ziemi. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę 19 września. Na całym świecie organizowane będą spotkania przy teleskopach, wykłady, warsztaty, pokazy w planetariach i wydarzenia dla dzieci. Można również dołączyć indywidualnie – z własnego balkonu, ogrodu lub pobliskiego parku. NASA udostępnia mapy powierzchni Księżyca oraz materiały pomagające znaleźć najbardziej charakterystyczne kratery, góry i księżycowe morza. Swoją obserwację można nawet zarejestrować na międzynarodowej mapie uczestników.

Dlaczego 19 września warto spojrzeć na Księżyc?

Wbrew pozorom pełnia nie jest najlepszym momentem do poznawania szczegółów powierzchni Księżyca. Gdy jego tarcza jest oświetlona niemal dokładnie z przodu, wiele nierówności wydaje się płaskich i trudniej je rozpoznać. Znacznie ciekawsze warunki panują w okolicach pierwszej kwadry. Granica pomiędzy oświetloną i ciemną częścią tarczy nazywana jest terminatorem. To właśnie w jej pobliżu promienie słoneczne padają pod niewielkim kątem, a księżycowe góry i krawędzie kraterów rzucają długie cienie. Dzięki temu rzeźba terenu staje się bardziej wyrazista.

19 września Księżyc będzie już dzień po pierwszej kwadrze, a oświetlone będzie około 58 procent jego tarczy. W Warszawie wzejdzie około godziny 15:53, najwyższy punkt nad horyzontem osiągnie w okolicach godziny 19:08, a zajdzie około 22:27. W pozostałych częściach Polski godziny będą się nieznacznie różnić. Tego dnia Księżyc znajdzie się także w pobliżu apogeum, czyli najbardziej oddalonego od Ziemi punktu swojej orbity. Nie będzie więc wyjątkowo duży. Największą atrakcją mają być szczegóły widoczne na jego częściowo oświetlonej powierzchni.

Jak obserwować Księżyc bez teleskopu?

Do pierwszej obserwacji wystarczą własne oczy. Najlepiej znaleźć miejsce z odsłoniętym południowym i południowo-zachodnim horyzontem. Nie musi ono znajdować się daleko za miastem – Księżyc jest na tyle jasny, że zanieczyszczenie światłem przeszkadza znacznie mniej niż podczas poszukiwania słabych gwiazd. Gołym okiem można zobaczyć ciemne obszary na jego powierzchni. Nazywamy je morzami księżycowymi, choć w rzeczywistości są ogromnymi równinami utworzonymi przez zastygłą lawę.

Jeszcze lepszy efekt da zwykła lornetka. Warto oprzeć ręce o barierkę lub użyć statywu, aby obraz nie drżał. W pobliżu terminatora można wtedy szukać okrągłych kraterów, pasm górskich i nierównej linii oddzielającej dzień od nocy. Podczas obserwacji Księżyca nie trzeba stosować specjalnych filtrów chroniących wzrok. Nie wolno jednak kierować lornetki ani teleskopu w stronę Słońca – nawet krótkie spojrzenie przez taki instrument może poważnie uszkodzić oczy.

Bezpłatna obserwacja Księżyca w Warszawie

Jedno z polskich wydarzeń odbędzie się w Terminalu Kultury Gocław przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie. Program rozpocznie się o godzinie 17:00 i obejmie pokazy w mobilnym planetarium, warsztaty kreatywne oraz spotkanie z członkami Warszawskiego Klubu Łączności.

Od godziny 18:00 do 20:00 zaplanowano obserwacje przez teleskopy prowadzone przez członków warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, choć na pokazy w planetarium obowiązują wejściówki.

Organizatorzy zastrzegają, że obserwacje teleskopowe zależą od pogody. Duże zachmurzenie, opady albo silny wiatr mogą pokrzyżować plany. Nawet wtedy można jednak skorzystać z wirtualnych map i zdjęć udostępnionych przez NASA. Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca ma bowiem przypominać, że przygodę z astronomią można rozpocząć bez drogiego sprzętu – czasem wystarczy po prostu podnieść głowę.