Mieli twarze z plakatów, dziś mają po 50 i 60 lat. Tak zmienili się polscy idole lat 90. Janowski, Stachursky, Antkowiak i inni

Polscy idole lat 90. wyznaczali trendy

W latach 90. nie wystarczała chwytliwa piosenka. Równie ważny był charakterystyczny wizerunek, który można było rozpoznać już po kilku sekundach teledysku. Robert Gawliński miał długie włosy i romantyczną aurę buntownika, Andrzej Piaseczny zdobywał popularność jako młody wokalista zespołu Mafia, a Jacek Stachursky wprowadzał na scenę energię muzyki dance. Muzycy pojawiali się na okładkach czasopism, w programach rozrywkowych i na plakatach zdobiących pokoje nastolatek. Ich fryzury kopiowano, koszule podobne do tych z teledysków stawały się obiektem pożądania, a teksty piosenek przepisywano do zeszytów. Od tamtego czasu minęły ponad trzy dekady. Dawni idole mają dziś po 50 i 60 lat, ale wielu z nich nadal regularnie koncertuje. Część zachowała swój rozpoznawalny styl, inni przeszli znaczącą metamorfozę.

Andrzej Piaseczny był Piaskiem z zespołu Mafia

Andrzej Piaseczny pojawił się na zawodowej scenie na początku lat 90. W latach 1992–1997 był wokalistą zespołu Mafia, z którym nagrał między innymi przeboje „Imię deszczu” i „Noc za ścianą”. Ogromną popularność przyniosła mu również współpraca z Robertem Chojnackim przy albumie „Sax & Sex”. Młody Piasek z charakterystyczną grzywką szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów dekady. W 2026 roku skończył 55 lat. Nadal koncertuje, nagrywa i pojawia się w programach telewizyjnych, choć jego sceniczny wizerunek jest dziś znacznie bardziej elegancki i stonowany.

Robert Gawliński zachował wizerunek rockowego romantyka

Gdy w 1992 roku zespół Wilki wydał pierwszą płytę, utwór „Son of the Blue Sky” błyskawicznie podbił radiowe listy przebojów. Robert Gawliński wyglądał wtedy jak bohater romantycznej rockowej opowieści – miał długie włosy, szczupłą sylwetkę i nieco tajemniczy sposób bycia. Wokalista Wilków skończył w 2026 roku 63 lata. Choć jego fryzura i sceniczne stroje zmieniały się na przestrzeni dekad, artysta zachował charakterystyczny rockowy styl. Nadal występuje z zespołem i śpiewa utwory, które towarzyszą słuchaczom od początku lat 90.

Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" i śpiewaniu na weselach

Jacek Stachursky rozpalał dyskoteki

Jacek Stachursky rozpoczął solową karierę w 1994 roku. „Taki jestem”, „Zostańmy razem” oraz „Typ niepokorny” sprawiły, że stał się jedną z największych gwiazd polskiej muzyki tanecznej. W teledyskach pojawiał się w luźnych koszulach, skórzanych kurtkach i stylizacjach idealnie oddających atmosferę lat 90. W styczniu 2026 roku skończył 60 lat. Wciąż koncertuje, a jego dawne przeboje przeżywają kolejne życie podczas imprez i w mediach społecznościowych.

Krzysztof Antkowiak dorastał na oczach publiczności

Krzysztof Antkowiak zdobył popularność jeszcze jako nastolatek. W 1988 roku wykonał podczas festiwalu w Opolu „Zakazany owoc” i otrzymał nagrodę publiczności. Na początku lat 90. nie był już wyłącznie dziecięcą gwiazdą – wyrósł na idola młodych słuchaczek. Jego twarz pojawiała się w czasopismach, a piosenki nuciła niemal cała Polska. Obecnie artysta ma 53 lata. Nadal tworzy muzykę, komponuje i występuje, choć robi to z dala od najbardziej hałaśliwego nurtu show-biznesu.

Robert Janowski został amantem dzięki musicalowi „Metro”

Ogólnopolską rozpoznawalność Robertowi Janowskiemu przyniosła rola Jana w musicalu „Metro”. Premiera przedstawienia odbyła się w 1991 roku, a jego obsada szybko stała się symbolem nowego pokolenia polskich artystów. Janowski łączył muzykę, aktorstwo i telewizję. Od 1997 roku prowadził „Jaka to melodia?”, stając się jednym z najbardziej lubianych prezenterów w kraju. W marcu 2026 roku skończył 65 lat. Po przerwie ponownie prowadzi muzyczny teleturniej i pozostaje aktywny zawodowo.

Mietek Szcześniak śpiewał największy romantyczny przebój dekady

Mietek Szcześniak od lat cieszył się uznaniem muzyków, ale masowa publiczność szczególnie pokochała go dzięki „Dumce na dwa serca”. Utwór nagrany z Edytą Górniak do filmu „Ogniem i mieczem” stał się pod koniec lat 90. jednym z najpopularniejszych polskich duetów. Wokalista miał wizerunek spokojnego romantyka, który nie potrzebował skandali ani ekstrawaganckich strojów, żeby przyciągać uwagę. W 2026 roku skończył 62 lata. Nadal nagrywa, koncertuje i pozostaje wierny muzyce soul, jazzowi oraz ambitnemu popowi.

Andrzej Krzywy sprawił, że Polacy pokochali De Mono

Andrzej Krzywy dołączył do De Mono w 1987 roku. Przełomem okazało się „Kochać inaczej”, a w kolejnych latach zespół nagrał między innymi „Statki na niebie”, „Znów jesteś ze mną” i „Wszystko jest na sprzedaż”. Kolorowe koszule, charakterystyczna fryzura i szeroki uśmiech sprawiały, że wokalisty nie można było pomylić z nikim innym. Andrzej Krzywy ma dziś 62 lata i nadal występuje z De Mono. Poza sceną zajmuje się między innymi stolarstwem, które stało się jedną z jego największych pasji.

Marcin Miller był idolem ery disco polo

Opowieść o idolach lat 90. nie byłaby kompletna bez disco polo. Właśnie w tej dekadzie muzyka sprzedawana na kasetach, grana na weselach i prezentowana w programach telewizyjnych stała się jednym z największych fenomenów polskiej popkultury. Jedną z jej najważniejszych twarzy był Marcin Miller. Zespół Boys powstał na początku lat 90., a w połowie dekady znała go już cała Polska. „Wolność”, „Jesteś szalona” i „Łobuz” rozbrzmiewały na dyskotekach, festynach i prywatkach. Lider grupy przyciągał uwagę starannie układaną fryzurą, scenicznymi strojami oraz wizerunkiem uśmiechniętego chłopaka z sąsiedztwa. Marcin Miller skończył w 2026 roku 56 lat. Nadal stoi na czele zespołu Boys, regularnie koncertuje i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych wykonawców disco polo.

Tak po latach wyglądają idole polskich nastolatek

W latach 90. nie było mediów społecznościowych, a kontakt z ulubionym artystą ograniczał się najczęściej do koncertu, programu telewizyjnego albo plakatu znalezionego w czasopiśmie. Być może właśnie dlatego ówczesne fascynacje były tak intensywne.

W naszej galerii przypominamy, jak Andrzej Piaseczny, Robert Gawliński, Jacek Stachursky i pozostali idole wyglądali u szczytu popularności oraz jak prezentują się ponad 30 lat później.