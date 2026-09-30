Mieli twarze z plakatów, dziś mają po 50 i 60 lat. Tak zmienili się polscy idole lat 90. Janowski, Stachursky, Antkowiak i inni

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-09-30 12:12

Kasety przegrywane od koleżanki, teledyski oglądane w telewizji i zdjęcia wycinane z kolorowych czasopism – tak w latach 90. rodziły się wielkie muzyczne fascynacje. Andrzej Piaseczny, Robert Gawliński, Jacek Stachursky i inni wykonawcy nie tylko śpiewali największe przeboje dekady. Dla tysięcy fanek byli prawdziwymi idolami. Jak wyglądają po ponad 30 latach?

Polscy idole lat 90. wyznaczali trendy

W latach 90. nie wystarczała chwytliwa piosenka. Równie ważny był charakterystyczny wizerunek, który można było rozpoznać już po kilku sekundach teledysku. Robert Gawliński miał długie włosy i romantyczną aurę buntownika, Andrzej Piaseczny zdobywał popularność jako młody wokalista zespołu Mafia, a Jacek Stachursky wprowadzał na scenę energię muzyki dance. Muzycy pojawiali się na okładkach czasopism, w programach rozrywkowych i na plakatach zdobiących pokoje nastolatek. Ich fryzury kopiowano, koszule podobne do tych z teledysków stawały się obiektem pożądania, a teksty piosenek przepisywano do zeszytów. Od tamtego czasu minęły ponad trzy dekady. Dawni idole mają dziś po 50 i 60 lat, ale wielu z nich nadal regularnie koncertuje. Część zachowała swój rozpoznawalny styl, inni przeszli znaczącą metamorfozę.

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Andrzej Piaseczny był Piaskiem z zespołu Mafia

Andrzej Piaseczny pojawił się na zawodowej scenie na początku lat 90. W latach 1992–1997 był wokalistą zespołu Mafia, z którym nagrał między innymi przeboje „Imię deszczu” i „Noc za ścianą”. Ogromną popularność przyniosła mu również współpraca z Robertem Chojnackim przy albumie „Sax & Sex”. Młody Piasek z charakterystyczną grzywką szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów dekady. W 2026 roku skończył 55 lat. Nadal koncertuje, nagrywa i pojawia się w programach telewizyjnych, choć jego sceniczny wizerunek jest dziś znacznie bardziej elegancki i stonowany.

Robert Gawliński zachował wizerunek rockowego romantyka

Gdy w 1992 roku zespół Wilki wydał pierwszą płytę, utwór „Son of the Blue Sky” błyskawicznie podbił radiowe listy przebojów. Robert Gawliński wyglądał wtedy jak bohater romantycznej rockowej opowieści – miał długie włosy, szczupłą sylwetkę i nieco tajemniczy sposób bycia. Wokalista Wilków skończył w 2026 roku 63 lata. Choć jego fryzura i sceniczne stroje zmieniały się na przestrzeni dekad, artysta zachował charakterystyczny rockowy styl. Nadal występuje z zespołem i śpiewa utwory, które towarzyszą słuchaczom od początku lat 90.

Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" i śpiewaniu na weselach

Jacek Stachursky rozpalał dyskoteki

Jacek Stachursky rozpoczął solową karierę w 1994 roku. „Taki jestem”, „Zostańmy razem” oraz „Typ niepokorny” sprawiły, że stał się jedną z największych gwiazd polskiej muzyki tanecznej. W teledyskach pojawiał się w luźnych koszulach, skórzanych kurtkach i stylizacjach idealnie oddających atmosferę lat 90. W styczniu 2026 roku skończył 60 lat. Wciąż koncertuje, a jego dawne przeboje przeżywają kolejne życie podczas imprez i w mediach społecznościowych.

Krzysztof Antkowiak dorastał na oczach publiczności

Krzysztof Antkowiak zdobył popularność jeszcze jako nastolatek. W 1988 roku wykonał podczas festiwalu w Opolu „Zakazany owoc” i otrzymał nagrodę publiczności. Na początku lat 90. nie był już wyłącznie dziecięcą gwiazdą – wyrósł na idola młodych słuchaczek. Jego twarz pojawiała się w czasopismach, a piosenki nuciła niemal cała Polska. Obecnie artysta ma 53 lata. Nadal tworzy muzykę, komponuje i występuje, choć robi to z dala od najbardziej hałaśliwego nurtu show-biznesu.

Robert Janowski został amantem dzięki musicalowi „Metro”

Ogólnopolską rozpoznawalność Robertowi Janowskiemu przyniosła rola Jana w musicalu „Metro”. Premiera przedstawienia odbyła się w 1991 roku, a jego obsada szybko stała się symbolem nowego pokolenia polskich artystów. Janowski łączył muzykę, aktorstwo i telewizję. Od 1997 roku prowadził „Jaka to melodia?”, stając się jednym z najbardziej lubianych prezenterów w kraju. W marcu 2026 roku skończył 65 lat. Po przerwie ponownie prowadzi muzyczny teleturniej i pozostaje aktywny zawodowo.

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Mietek Szcześniak śpiewał największy romantyczny przebój dekady

Mietek Szcześniak od lat cieszył się uznaniem muzyków, ale masowa publiczność szczególnie pokochała go dzięki „Dumce na dwa serca”. Utwór nagrany z Edytą Górniak do filmu „Ogniem i mieczem” stał się pod koniec lat 90. jednym z najpopularniejszych polskich duetów. Wokalista miał wizerunek spokojnego romantyka, który nie potrzebował skandali ani ekstrawaganckich strojów, żeby przyciągać uwagę. W 2026 roku skończył 62 lata. Nadal nagrywa, koncertuje i pozostaje wierny muzyce soul, jazzowi oraz ambitnemu popowi.

Andrzej Krzywy sprawił, że Polacy pokochali De Mono

Andrzej Krzywy dołączył do De Mono w 1987 roku. Przełomem okazało się „Kochać inaczej”, a w kolejnych latach zespół nagrał między innymi „Statki na niebie”, „Znów jesteś ze mną” i „Wszystko jest na sprzedaż”. Kolorowe koszule, charakterystyczna fryzura i szeroki uśmiech sprawiały, że wokalisty nie można było pomylić z nikim innym. Andrzej Krzywy ma dziś 62 lata i nadal występuje z De Mono. Poza sceną zajmuje się między innymi stolarstwem, które stało się jedną z jego największych pasji.

Marcin Miller był idolem ery disco polo

Opowieść o idolach lat 90. nie byłaby kompletna bez disco polo. Właśnie w tej dekadzie muzyka sprzedawana na kasetach, grana na weselach i prezentowana w programach telewizyjnych stała się jednym z największych fenomenów polskiej popkultury. Jedną z jej najważniejszych twarzy był Marcin Miller. Zespół Boys powstał na początku lat 90., a w połowie dekady znała go już cała Polska. „Wolność”, „Jesteś szalona” i „Łobuz” rozbrzmiewały na dyskotekach, festynach i prywatkach. Lider grupy przyciągał uwagę starannie układaną fryzurą, scenicznymi strojami oraz wizerunkiem uśmiechniętego chłopaka z sąsiedztwa. Marcin Miller skończył w 2026 roku 56 lat. Nadal stoi na czele zespołu Boys, regularnie koncertuje i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych wykonawców disco polo.

Tak po latach wyglądają idole polskich nastolatek

W latach 90. nie było mediów społecznościowych, a kontakt z ulubionym artystą ograniczał się najczęściej do koncertu, programu telewizyjnego albo plakatu znalezionego w czasopiśmie. Być może właśnie dlatego ówczesne fascynacje były tak intensywne.

W naszej galerii przypominamy, jak Andrzej Piaseczny, Robert Gawliński, Jacek Stachursky i pozostali idole wyglądali u szczytu popularności oraz jak prezentują się ponad 30 lat później.

Robert Gawliński, a obok miniatury z Andrzejem Piasecznym, Krzysztofem Antkowiakiem i innymi. O idolach lat 90. w Eska2.
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