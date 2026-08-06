Grażyna Torbicka w czarnej sukience zachwyca. 67-letnia gwiazda telewizji nie potrzebuje krzykliwych dodatków

Zjawiskowy styl Grażyny Torbickiej

Mimo że Grażyna Torbicka osiągnęła wiek 67 lat, jej naturalny wdzięk, elegancja oraz doskonała forma wciąż robią ogromne wrażenie. Ostatnie zdjęcia z 20. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi wywołały powszechny zachwyt. Ceniona dziennikarka i dyrektorka artystyczna imprezy postawiła na skromną, czarną sukienkę, która doskonale wyeksponowała jej klasyczny szyk. Udowodniła tym samym, że wyrafinowana elegancja nie wymaga mocnego makijażu ani awangardowych dodatków.

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Choć popularna prezenterka od siedmiu lat ma prawo do emerytury, jej wygląd sprawia wrażenie, jakby czas się zatrzymał. Jej wyczucie stylu niezmiennie inspiruje, a ostatnia minimalistyczna stylizacja w kolorze czarnym tylko potwierdza zasadę, że w modzie powściągliwość jest ogromnym atutem.

Dyrektorka artystyczna Festiwalu Dwa Brzegi nie zwalnia tempa

Mimo uprawnień emerytalnych, Grażyna Torbicka nie rezygnuje ze swojej pasji i kontynuuje aktywność zawodową. Od 2007 roku pełni rolę dyrektorki artystycznej i tworzy program Festiwalu Dwa Brzegi. Jej koncepcja i zaangażowanie sprawiły, że wydarzenie organizowane w Kazimierzu Dolnym oraz Janowcu zdobyło status jednej z najbardziej prestiżowych imprez filmowych w naszym kraju. Przez dwie dekady konsekwentnie zapraszała zagranicznych i polskich twórców, promując kino artystyczne i stwarzając przestrzeń do dyskusji między twórcami a widzami.

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Dziennikarka prowadzi festiwal nieprzerwanie od samego początku, budując jego niepowtarzalny charakter.

Elegancja Grażyny Torbickiej wzbudza zachwyt

Wkład Grażyny Torbickiej w rozwój rodzimej kultury to jej główny znak rozpoznawczy, jednak nie można pominąć faktu, że każde jej pojawienie się na ważnych galach wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Wybory modowe prezenterki regularnie są obiektem ocen. Jakich? Oczywiście pozytywnych. Jej ostatni zestaw, czyli prosta, czarna sukienka połączona z wygodnymi sandałami, to idealna propozycja dla kobiet ceniących komfort i styl w upalne dni.

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