Elżbieta Dmoch skończyła 75 lat. Do sieci trafiło jej najnowsze zdjęcie, na którym widać, jak wygląda dzisiaj gwiazda PRL-u

Gwiazda zespołu Dwa plus Jeden podbiła serca Polaków. Po śmierci męża zniknęła z mediów

Lata temu Elżbieta Dmoch królowała na listach przebojów, będąc jedną z czołowych artystek polskiej sceny muzycznej. Wraz ze swoim mężem, Januszem Krukiem, stworzyła popularną grupę Dwa plus Jeden, której hity nuciła cała Polska, a ich koncerty przyciągały rzesze fanów. Mimo sukcesów zawodowych, ich relacja osobista napotykała na poważne przeszkody, co w połowie lat 80. doprowadziło do rozstania.

Dla Elżbiety Dmoch, która wciąż darzyła uczuciem Janusza Kruka, koniec małżeństwa był bolesnym przeżyciem. Sytuacja pogorszyła się, gdy 18 czerwca 1992 roku muzyk zmarł nagle z powodu zawału. Ta tragedia sprawiła, że piosenkarka całkowicie się załamała i zniknęła z życia publicznego. Jej powrót na scenę po reaktywacji zespołu był jedynie epizodem, a ostatni występ dała w 2002 roku, po czym usunęła się w cień.

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Elżbieta Dmoch obchodzi 75. urodziny. Polska Fundacja Muzyczna publikuje zdjęcie jubilatki

Po latach ciszy wokół artystki, media obiegły niepokojące informacje o jej trudnej sytuacji mieszkaniowej oraz konieczności wsparcia w codziennym życiu. Wtedy z pomocą pospieszyła Polska Fundacja Muzyczna, stając się ogromnym oparciem dla gwiazdy. Przedstawiciele organizacji dbają o to, by była wokalistka miała zapewnioną odpowiednią pomoc, a jej prezes, Tomasz Kopeć, na bieżąco dzieli się informacjami na jej temat z mediami.

We wtorek Elżbieta Dmoch świętowała 75. rocznicę urodzin, otoczona życzliwymi jej ludźmi. Z tej okazji Polska Fundacja Muzyczna zamieściła na swoim facebookowym profilu świeżą fotografię artystki, dzieląc się z fanami tym radosnym wydarzeniem.

29 września 2026 w gronie przyjaciół spotkaliśmy się z Elżbietą Dmoch w dniu jej 75 urodzin. To było miłe spotkanie pełne wspomnień - przekazano w opisie.

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