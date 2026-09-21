Quiz: Co wiesz o jesieni? Dziesięciu punktów nie zdobędzie nawet największy jesieniarz

Jesień można kochać za kolorowe liście, zapach lasu, kasztany i długie wieczory spędzane pod kocem. Można też nie znosić jej za deszcz, poranne mgły i słońce, które każdego dnia zachodzi odrobinę wcześniej. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, prawdopodobnie wydaje ci się, że o tej porze roku wiesz niemal wszystko.

Niektóre jesienne zjawiska są jednak znacznie bardziej podchwytliwe, niż sugerują ich nazwy. Równonoc nie dzieli doby na dwie idealnie równe części, babie lato nie jest wyłącznie okresem ciepłej pogody, a kasztany zbierane w polskich parkach wcale nie są tymi, które można później upiec i zjeść.

Jesień zaczyna się więcej niż jeden raz

Pierwszy dzień jesieni nie ma jednej oczywistej daty. Meteorolodzy rozpoczynają tę porę roku wcześniej niż wskazuje tradycyjny kalendarz. Astronomowie czekają natomiast na konkretny moment związany z położeniem Słońca. Nic dziwnego, że informacje o początku jesieni potrafią się różnić. Gdy jedni żegnają lato, inni od kilku tygodni analizują już jesienne temperatury i opady. Jeszcze inni uznają, że prawdziwa zmiana pory roku następuje dopiero wtedy, gdy rankiem trzeba założyć cieplejszą kurtkę, a pod butami zaczynają szeleścić suche liście.

Czy potrafisz rozróżnić jesień kalendarzową, meteorologiczną i astronomiczną? W quizie trzeba będzie wskazać nie tylko właściwą datę, ale również rozpoznać zjawisko, które oficjalnie rozpoczyna astronomiczną jesień.

Babie lato, kasztany i zmiana czasu

Jesień ma własny zestaw pojęć, które znamy od dzieciństwa. Zbieramy kasztany, wypatrujemy babiego lata i zastanawiamy się, w którą stronę należy przesunąć wskazówki zegarka. Czasami używamy tych określeń przez całe życie, nie zastanawiając się nad ich dokładnym znaczeniem. Delikatne nitki unoszące się w powietrzu mają konkretnego twórcę i pełnią ważną funkcję. Błyszczące kasztany z parkowych alejek nie pochodzą z tej samej rośliny co jadalne kasztany sprzedawane na straganach. Także coroczna zmiana czasu potrafi sprawić kłopot – zwłaszcza gdy trzeba przypomnieć sobie, czy jesienią śpimy godzinę dłużej, czy krócej.

Sprawdź, czy zasługujesz na tytuł prawdziwego/ej jesieniarza/ry

Przed tobą dziesięć pytań dotyczących astronomii, przyrody i jesiennych zwyczajów. Przy każdym znajdziesz trzy możliwe odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest prawidłowa. Niektóre pytania sprawdzą podstawową wiedzę, inne zostały przygotowane tak, żeby złapać na pomyłce nawet największych miłośników tej pory roku. Na końcu sprawdź swój wynik. Komplet otrzymają tylko ci, którzy wiedzą, co naprawdę oznacza równonoc, nie próbują piec parkowych kasztanów i bez wahania potrafią przestawić zegarek na czas zimowy.

Lubisz jesień? Ten quiz szybko pokaże, ile naprawdę o niej wiesz Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczyna się jesień meteorologiczna? 1 września 21 września 23 września Następne pytanie