Słuchasz ich w samochodzie i podczas spaceru. Opowiadają o zbrodniach, nauce i świecie. Czy wiesz, jak wyglądają?

Międzynarodowy Dzień Podcastu obchodzimy 30 września

Jeszcze kilkanaście lat temu podcasty były w Polsce stosunkowo niszową formą internetowej twórczości. Dziś konkurują o uwagę odbiorców z radiem, telewizją, serwisami streamingowymi i mediami społecznościowymi. Słuchamy reportaży, rozmów, audycji popularnonaukowych, komentarzy politycznych oraz wieloodcinkowych opowieści kryminalnych. Coraz więcej podcastów jest także nagrywanych w wersji wideo, dzięki czemu prowadzący przestają być wyłącznie głosami dobiegającymi ze słuchawek.

Nie istnieje jeden oficjalny ranking obejmujący wszystkie serwisy. Spotify, Apple Podcasts, YouTube i poszczególne aplikacje tworzą własne zestawienia, które mogą się zmieniać nawet z dnia na dzień. Poniższa lista nie jest więc klasyfikacją od pierwszego do ostatniego miejsca. Znaleźli się na niej twórcy audycji regularnie pojawiających się w zestawieniach popularności i mających duże, wierne społeczności słuchaczy.

Międzynarodowy Dzień Podcastu to dobry moment, by przyjrzeć się ludziom, którzy stworzyli jedne z najbardziej rozpoznawalnych polskich formatów.

Dariusz Rosiak tłumaczy świat bez krzyku

„Raport o stanie świata” przez lata był audycją radiowej Trójki. Po zakończeniu współpracy z rozgłośnią Dariusz Rosiak nie zrezygnował z programu. W 2020 roku przekształcił go w niezależny podcast finansowany przez słuchaczy. Dziennikarz wraz ze swoim zespołem opowiada o polityce międzynarodowej, konfliktach, kulturze i przemianach społecznych. Zamiast szybkich komentarzy proponuje długie rozmowy, reportaże i analizy pozwalające lepiej zrozumieć wydarzenia rozgrywające się daleko od Polski. Dariusz Rosiak jest głównym prowadzącym i najbardziej rozpoznawalnym głosem audycji, ale w tworzeniu „Raportu o stanie świata” uczestniczy cały zespół dziennikarzy oraz korespondentów.

Żurnalista pozostaje najbardziej kontrowersyjnym podcasterem

Żurnalista zbudował popularność na długich rozmowach ze znanymi osobami. Jego gośćmi są aktorzy, muzycy, sportowcy, dziennikarze i bohaterowie bieżących wydarzeń. Prowadzący przez długi czas konsekwentnie chronił swoją prywatność i nie pokazywał twarzy. Zamiast własnym wizerunkiem posługiwał się charakterystyczną grafiką przedstawiającą mężczyznę w kapeluszu. Tajemniczość stała się częścią jego medialnej marki. W audycji najważniejszy ma być rozmówca. Żurnalista rzadko przerywa gościom, pozwala im rozwijać historie i porusza także trudne tematy związane z życiem prywatnym, uzależnieniami, kryzysami oraz ceną popularności.

Bartosz Wojsa zaprasza do „Pokoju Zbrodni”

Za podcastem „Pokój Zbrodni” stoi Bartosz Wojsa – dziennikarz związany z „Super Expressem”. W kolejnych odcinkach przedstawia głośne polskie sprawy kryminalne, niewyjaśnione zabójstwa, zaginięcia oraz śledztwa, których finał nastąpił dopiero po wielu latach. Program ukazuje się zarówno w wersji dźwiękowej, jak i wideo. Kanał „Pokój Zbrodni” przekroczył na YouTubie 100 tysięcy subskrypcji i otrzymał Srebrny Przycisk. Nowe historie pojawiają się regularnie, a prowadzący koncentruje się przede wszystkim na sprawach, którymi żyła lub nadal żyje Polska.

Format został również nominowany w konkursie Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki. „Pokój Zbrodni” powalczy o zwycięstwo w kategorii „Kryminał”, a jednocześnie bierze udział w głosowaniu o Nagrodę Publiczności. O nominacji poinformował Bartosz Wojsa, dziękując widzom, czytelnikom i słuchaczom oraz producentce podcastu Magdalenie Szmit.

Jestem ogromnie wzruszony i wdzięczny wszystkim, którzy od samego początku mnie wspierają

– napisał prowadzący. Bartosz Wojsa pracuje w mediach od 2012 roku. Przez osiem lat był związany z „Dziennikiem Zachodnim”, gdzie zajmował się między innymi tematami społecznymi. Obecnie jest wydawcą strony głównej i dziennikarzem działu Wydarzenia w „Super Expressie”.

Głosować na "Pokój Zbrodni" i wesprzeć twórcę w wyścigu o Nagrodę Publiczności można tutaj: https://podcastroku.pl/nagroda-publicznosci/

Olga Herring opowiada o prawdziwych zbrodniach

Olga Herring jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórczyń zajmujących się tematyką true crime. W swoim podcaście przedstawia historie zaginięć, zabójstw i śledztw, które niejednokrotnie ciągnęły się przez wiele lat. Audycja zdobyła popularność dzięki spokojnej narracji i szczegółowemu odtwarzaniu wydarzeń. Autorka podkreśla perspektywę ofiar i ich rodzin, unikając sprowadzania prawdziwych tragedii wyłącznie do sensacyjnej opowieści. Olga Herring pojawia się również w innych formatach poświęconych sprawom kryminalnym. Jej działalność obejmuje podcasty, materiały wideo, książki oraz produkcje radiowe.

Pokój zbrodni - król dopalaczy

Justyna Mazur-Kudelska prowadzi „Piąte: nie zabijaj”

Jedną z najważniejszych kobiecych postaci polskiego podcastowego true crime jest także Justyna Mazur-Kudelska. To ona stworzyła „Piąte: nie zabijaj”, audycję poświęconą prawdziwym zbrodniom. Autorka opowiada nie tylko o najbardziej medialnych sprawach. Często wybiera historie mniej znane, rekonstruuje losy ofiar oraz pokazuje, jak popełniona zbrodnia wpływała na ich rodziny i lokalne społeczności. Justyna Mazur-Kudelska prowadzi również inne audycje. W „Słuchowisku” porusza tematy związane z emocjami, relacjami i osobistymi doświadczeniami, natomiast podcast „Piąte przez dziesiąte” tworzy razem z mężem.

Rafał Gębura schodzi „7 metrów pod ziemię”

Nazwa podcastu Rafała Gębury nie jest przypadkowa. Pierwsze rozmowy nagrywał na podziemnym parkingu warszawskiego biurowca, znajdującym się mniej więcej siedem metrów pod powierzchnią ziemi. Do programu zaprasza zarówno znane osoby, jak i ludzi wykonujących nietypowe zawody lub mających za sobą niezwykłe doświadczenia. Wśród jego rozmówców pojawiali się między innymi pracownicy służb, byli więźniowie, lekarze, osoby duchowne i ludzie wychodzący z uzależnień. Rafał Gębura wcześniej pracował jako dziennikarz. Własny internetowy format pozwolił mu odejść od krótkich telewizyjnych wypowiedzi i prowadzić rozmowy bez presji czasu.

Karolina Głowacka stworzyła Radio Naukowe

Karolina Głowacka udowadnia, że o fizyce, astronomii, biologii czy archeologii można mówić przystępnie, nie rezygnując z naukowej rzetelności. Jest dziennikarką i twórczynią Radia Naukowego. Do rozmów zaprasza badaczy związanych z polskimi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Pyta ich nie tylko o wyniki badań, ale również o kulisy pracy, błędy, wątpliwości i drogę prowadzącą do odkrycia.

Radio Naukowe rozwinęło się w większy projekt obejmujący spotkania, nagrania z różnych ośrodków akademickich oraz własne wydawnictwo. Jego działalność jest w dużej mierze finansowana przez społeczność słuchaczy.

Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski prowadzą „Podcastex”

„Podcastex” jest propozycją dla osób, które dorastały w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI wieku. Podcast prowadzą dziennikarze oraz krytycy kultury Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Twórcy wracają do dawnych programów telewizyjnych, muzyki, reklam, afer, czasopism i zjawisk społecznych. Nie ograniczają się jednak do nostalgicznego wspominania. Pokazują również absurdy epoki i tłumaczą, jak wydarzenia sprzed lat wpłynęły na współczesną kulturę.

„Podcastex” doczekał się także książek i występów na żywo. Jego autorzy zdobyli wierną społeczność słuchaczy, którzy pamiętają świat kaset magnetofonowych, pierwszych reality shows i początków polskiego internetu.

Przemek Górczyk prowadzi wielogodzinne rozmowy

Przemek Górczyk należy do twórców, którzy nie próbują zamknąć rozmowy w kilkudziesięciu minutach. Odcinki jego podcastu często trwają kilka godzin. Do studia zaprasza naukowców, lekarzy, sportowców, podróżników, przedsiębiorców i twórców internetowych. Tematy obejmują zdrowie, psychologię, nowe technologie, historię, pracę i rozwój osobisty. Długa forma pozwala rozmówcom dokładnie przedstawić swoją wiedzę i doświadczenia. Jednocześnie wymaga od słuchaczy czasu, dlatego wiele osób dzieli pojedynczy odcinek na kilka części.

Marcin Myszka otwiera akta w „Kryminatorium”

Niski głos, niepokojąca muzyka i słowa „otwieramy akta” są doskonale znane miłośnikom kryminalnych historii. Za podcastem „Kryminatorium” stoi Marcin Myszka. Autor opowiada o prawdziwych zbrodniach, niewyjaśnionych zaginięciach i śledztwach, które przez lata budziły ogromne emocje. Charakterystyczna narracja oraz starannie budowana atmosfera sprawiły, że „Kryminatorium” stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich podcastów true crime. Projekt dawno wykroczył poza internetową audycję. Marcin Myszka tworzy również produkcje audio, programy wideo i wydarzenia na żywo, a także wydał książkę.

Podcasty stworzyły nowy rodzaj gwiazd

Popularni podcasterzy nie zawsze przypominają klasyczne gwiazdy mediów. Niektórzy stronią od ścianek, telewizyjnych studiów i opowiadania o życiu prywatnym. Ich najważniejszym znakiem rozpoznawczym pozostaje głos. To właśnie regularność i poczucie bliskości odróżniają podcast od wielu innych formatów. Prowadzący może towarzyszyć słuchaczowi przez kilka godzin tygodniowo, pojawiać się w jego samochodzie, kuchni albo słuchawkach podczas wieczornego spaceru.

W naszej galerii pokazujemy ludzi stojących za popularnymi polskimi podcastami. Sprawdźcie, czy potrafilibyście rozpoznać ich nie tylko po głosie.