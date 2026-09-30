Hotel Paradise 13. Tajemnicza uczestniczka wejdzie do programu. Faceci dostają specjalny list

Hotel Paradise 13. Mężczyźni dostali list o nowej uczestniczce

W jednym z hotelowych pokoi panowie zgromadzą się, by wspólnie zapoznać się z przeznaczoną tylko dla nich informacją. Lektorem zostanie Filip, który natychmiast odkryje, że przed nimi wieczór obfitujący w nieprzewidziane zdarzenia.

„Panowie, ten list jest tylko do was. Czeka was wieczór pełen wrażeń"

Szybko okaże się, co kryje się za tajemniczym wstępem. Ekipa męska musi się szykować na randkę z dziewczyną, której tożsamości jeszcze nie znają.

„Przygotujcie się na dobrą zabawę i spotkanie z tajemniczą nieznajomą"

Dodatkowo postawiono przed nimi konkretne wymagania. Zobowiązano ich do założenia eleganckich strojów, a co najważniejsze, o planowanym spotkaniu nie mogły dowiedzieć się partnerki.

Hotel Paradise 13. Reakcja Filipa na wieść o nowej kobiecie

Przekazany komunikat natychmiast wywołał poruszenie. Filip zaczął głośno gdybać nad tym, kim okaże się tajemnicza niewiasta, a jego podekscytowanie było bardzo widoczne.

„Może to wejdzie dziewczyna, która będzie moją, nie wiem, przyszłą żoną, więc jakby ja się ogólnie jaram"

Entuzjazm Filipa będzie nie do ukrycia i bardzo ucieszy go szansa na poznanie kogoś nowego. Oczywiście nie tylko on zaciera ręce na myśl o nowej uczestniczce. Wejście obcej osoby może solidnie zamieszać w dotychczasowych układach, zwłaszcza w sytuacji, gdy u niektórych par widoczne są pęknięcia.

Hotel Paradise 13. Czy nowa uczestniczka zmieni układ sił?

Filip wyraził też pragnienie, by nowa lokatorka szybko zintegrowała się z resztą grupy.

„Mam nadzieję, że to będzie fajna dziewczyna, która wniesie jakąś świeżość do programu i będziemy się wszyscy dobrze bawić"

Na ten moment tożsamość nowej dziewczyny pozostaje sekretem, podobnie jak reakcja reszty domowników na jej widok. Jej wejście zbiega się w czasie ze sporą dawką niepewności w dotychczasowych związkach. Skoro niektóre pary przeżywają kryzysy, pojawienie się nowej postaci może wnieść jeszcze więcej zamętu do „Hotelu Paradise".

Hotel Paradise - to koniec miłości Michała i Karoliny