Logitech G PLAY 2026. Ponad 250 000 zł w Nagrodach i Finały CS2 w Warszawie!

Interaktywne strefy i nagrody: gry, wyzwania, influencerzy

Logitech G PLAY 2026 to dwa dni intensywnej rywalizacji, immersyjnego gamingu i niezapomnianych spotkań. Na powierzchni 3000 metrów kwadratowych hali EXPO XXI powstanie siedem stref, gdzie każdy – od początkującego po weterana – znajdzie coś dla siebie. Przetestujcie swoje umiejętności w Counter-Strike 2, Fortnite, Tekken 8, Forza Motorsport, Le Mans Ultimate, a także w polskim FPP Soulslike Valor Mortis od studia One More Level. Do dyspozycji będą również profesjonalne symulatory wyścigowe, tor dla samochodów RC, emocjonujące pojedynki 1v1 i 2v2, wyzwania na refleks i celność, a także unikalna okazja do zmierzenia się z influencerami.

Wszystkie aktywności są dostępne w formule free to play. Dodatkowo, specjalny Battle Pass zamieni zwiedzanie w prawdziwą misję – zbierajcie wlepki za wykonanie zadań w poszczególnych strefach, a pierwszych 100 osób z kompletem aktywności otrzyma cenne nagrody. Na najlepszych czekają sprzęty Logitech G o wartości ponad 250 000 zł, w tym kierownice RS50 i G923, słuchawki A50 X McLaren, myszki PRO X2 SUPERLIGHT i G305X SUPERLIGHT, klawiatury G512X 98, G316 X 98 i PRO X TKL Rapid oraz kolekcjonerskie gadżety z autografami m0nesy’ego i Oscara Piastriego.

Pochwal się eventem: konkurs UGC

Wasz udział w Logitech G PLAY może być jeszcze bardziej ekscytujący! Stwórzcie własną historię z wydarzenia i weźcie udział w konkursie UGC. Wystarczy opublikować zdjęcie, relację lub TikToka z Logitech G PLAY 2026 – czy to przy bolidzie F1, na trybunach podczas finałów, ze znajomymi, czy z ulubionym twórcą – oznaczyć materiał hasztagiem #logitechgplaywarsaw oraz otagować @logitechg_pl na Instagramie lub @logitechg.pl na TikToku.

Główna scena: esportowe emocje i gwiazdy streamingu

Sercem Logitech G PLAY 2026 będzie główna scena, która przez dwa dni tętnić będzie profesjonalnym esportem, rywalizacją twórców i żywiołową publicznością.

Najważniejszym punktem programu będzie faza finałowa Logitech G PLAY Connect – oficjalnego turnieju Counter-Strike 2, wchodzącego w skład systemu Valve Regional Standings. Czołowe drużyny z regionu staną do walki o prestiżowy tytuł i udział w puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów. Finały będzie można śledzić na żywo z trybun (do wyczerpania miejsc) oraz online na kanałach Piotra ‘izaka’ Skowyrskiego na Twitchu i YouTube.

Na tej samej scenie rozstrzygnie się także Clash of Streamers – turniej społecznościowy Counter-Strike 2, w którym drużyny pod wodzą popularnych twórców walczą o 40 000 zł. W wielkim finale zmierzą się zespoły Pago i Rallena, dostarczając niezapomnianych wrażeń fanom polskiej sceny streamingowej i esportowej.

Czekają Was również wyjątkowe interakcje podczas „Pick Me, Captain”. Izak i Dzinold zaproszą osoby z widowni do swoich drużyn, oferując im unikalną szansę zagrania na esportowej scenie u boku jednych z najpopularniejszych streamerów w Polsce. Uczestnicy zostaną wyłonieni w specjalnym quizie o Counter-Strike 2. Aktywację wspiera Betclic, oficjalny sponsor Logitech G PLAY Connect, który zadba także o dodatkowe atrakcje – przed EXPO XXI stanie foodtruck z hot dogami polecanymi przez Izaka i Dzinolda.

Program sceny uzupełnią emocjonujące halftime show i koncert Gimpsona, gwarantując, że finały esportowych zmagań będą częścią pełnego widowiska.

Partnerzy wydarzenia

Tegoroczna edycja Logitech G PLAY to owoc współpracy wielu marek, które wzbogacą program wydarzenia swoimi atrakcjami. Diablo Chairs zapewni gamingowy komfort, wyposażając strefy w ergonomiczne fotele i regulowane biurka. Po evencie, 24 września, odbędzie się outletowa sprzedaż wybranych produktów z odbiorem osobistym w EXPO XXI.

Za technologiczną stronę wydarzenia odpowiada AMD, które wyposażyło całą przestrzeń w najwyższej klasy, potężne komputery. REEBOK wspiera Logitech G PLAY Connect jako partner, a produkty tej marki można znaleźć w SKSTORE.EU – największym sklepie koszykarskim w Polsce. Nie zabraknie również marki PAPITO, która przygotuje degustację swoich napojów i Fajnego Wafla. Całość atmosfery podkręci ESKA, obejmująca Logitech G PLAY patronatem medialnym.

Bezpłatny wstęp i pamiątkowy gadżet

Bezpłatny bilet na Logitech G PLAY możecie odebrać na stronie logitechgplay.com, gdzie znajdziecie także szczegółową agendę wydarzenia. Na miejscu, posiadacze biletów otrzymają pamiątkowy gadżet Logitech G PLAY.

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba osób przebywających jednocześnie w hali może być ograniczona. Bilet nie stanowi gwarancji wejścia, dlatego organizatorzy serdecznie zachęcają do wcześniejszego przybycia.