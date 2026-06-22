Emilia Komarnicka wraca na plan "Rancza". Pokazała zakulisowe kadry z dawno niewidzianą postacią

Powrót serialu Ranczo na ekrany. Ekipa pokazuje zdjęcia z planu

"Ranczo" zapisało się w historii polskiej telewizji jako absolutny fenomen, gromadząc przed telewizorami wielomilionową widownię. Poszczególne sezony przyciągały zazwyczaj od 4,5 do ponad 8 milionów sympatyków tej opowieści. Największy sukces odniósł trzeci epizod czwartej serii, który zgromadził imponującą liczbę przeszło 10 milionów oglądających. Od momentu ostatecznego zakończenia zdjęć minęła już cała dekada.

Plotki o ewentualnym powrocie do Wilkowyj krążyły w mediach od dłuższego czasu. Wcześniej twórcy przygotowali między innymi krótki format "Ławeczka", pełnometrażowy obraz "Ranczo Wilkowyje" oraz dwa przedstawienia teatralne. Kilka lat temu głośno zrobiło się o planach nakręcenia drugiego filmu kinowego. Śmierć Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku rzuciła cień na te zamierzenia, ponieważ znany aktor odgrywał rolę Kusego, czyli jedną z kluczowych postaci dla całej fabuły.

Miłośnicy wiejskiej sagi nie tracili jednak wiary w powrót swoich ulubionych bohaterów i ostatecznie dopięli swego. Twórcy niedawno rozpoczęli bardzo intensywne zdjęcia do kolejnego sezonu. Znane twarze najpierw pochwaliły się w internecie kadrami z pierwszego czytania scenariusza, a obecnie regularnie publikują w sieci zakulisowe materiały prosto z planu zdjęciowego. Do pracy powróciła również 41-letnia Emilia Komarnicka, która ponownie pojawi się na ekranie w znanej widzom roli.

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Emilia Komarnicka wraca na plan serialu Ranczo w dawnej roli

Gwiazda biorąca niedawno udział w wyścigu o Kryształową Kulę w popularnym formacie "Taniec z Gwiazdami" dołączyła do obsady telewizyjnego hitu w siódmym sezonie. Odegrała tam bezkompromisową agentkę sztuki ze stolicy, Monikę Korczab. Jej obecność mocno skomplikowała relację łączącą Lucy z Kusym. Ekscentryczna warszawianka bardzo doceniała twórczość artystyczną malarza i liczyła na wspólne osiągnięcie wielkiego sukcesu branżowego, choć jednocześnie otwarcie gardziła jego wiejską codziennością oraz najbliższymi członkami rodziny. Jej specyficzny charakter niewątpliwie dodawał całej opowieści wyrazistych barw.

Jeszcze niedawno powrót tej konkretnej postaci wydawał się dość niepewny. Dalsze losy Moniki były przecież nierozerwalnie splecione z Kusym granym przez nieodżałowanego Pawła Królikowskiego oraz Jerrym. Wcielający się w przyjaciela głównej bohaterki aktor Jeff Butcher zmarł nagle w kwietniu 2018 roku. Twórcy scenariusza znaleźli jednak odpowiedni sposób na ponowne wprowadzenie przebojowej agentki, co wywołało ogromną radość u samej Emilii Komarnickiej. Artystka podzieliła się swoimi wrażeniami z fanami w mediach społecznościowych.

To było niezwykłe doświadczenie. Pełne radości, wzruszenia i wspomnień. Po 11 latach znów stanęłam na planie serialu "Ranczo". Małpa z Warszawy wróciła! Dziś tylko mała migawka, ale już wkrótce opowiem wam więcej. Bo to spotkanie było nie z ludźmi — twórcami, realizatorami i ekipą, z którą kiedyś tworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Nie spodziewałam się, że po tylu latach poczuję aż tyle emocji. Wdzięczność. Za wspomnienia. Za ludzi. Za możliwość powrotu - napisała aktorka pod zdjęciami z planu na swoich social mediach.

Jedenasta i zarazem finałowa odsłona telewizyjnego przeboju zamknie się w zaledwie sześciu odcinkach, które ostatecznie połączą i rozwiążą wszystkie dotychczasowe wątki. Na plan zdjęciowy stawiła się niemal cała pierwotna obsada aktorska oraz ekipa techniczna, co stanowi prawdziwą rzadkość w branży. Pierwotny tekst wyszedł spod pióra zmarłego Andrzeja Grembowicza, natomiast jego syn Marcin Grembowicz odpowiadał za odświeżenie i dopracowanie ostatecznej wersji scenariusza. Stacja wstępnie planuje wyemitować premierowe epizody na przełomie 2026 i 2027 roku, choć ta data wciąż może ulec pewnym przesunięciom.

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