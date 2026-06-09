Kultowe "Ranczo" oficjalnie wznawia zdjęcia. Obsada jedenastego sezonu chwali się kulisami

Jedenasty sezon serialu "Ranczo" domknie stare wątki

Telewizyjna produkcja TVP okazała się gigantycznym sukcesem komercyjnym na skalę krajową. Początkowa przychylność odbiorców po premierze pilota błyskawicznie przerodziła się w ogólnopolski fenomen, którego skali nie przewidzieli nawet sami twórcy formatu. Rezultaty telemetryczne wahały się w granicach od 4,5 do przeszło 8 milionów odbiorców, przy czym rekordowy epizod z czwartej transzy śledziło przed telewizorami równo 10 milionów osób.

"Ranczo" gościło w ramówce stacji na całą dekadę, oferując widzom dziesięć pełnych transzy w latach 2006-2016. Najwierniejsi sympatycy produkcji stanowczo odrzucali myśl o ostatecznym zakończeniu tej historii, a w kuluarach regularnie rodziły się koncepcje ewentualnej reaktywacji. Przez dłuższy czas sądzono, że szansę na nagranie nowych odcinków przekreśliła tragiczna śmierć Pawła Królikowskiego, odtwórcy niezapomnianej roli Kusego, stanowiącego absolutny filar całej fabuły.

Po odejściu aktora znaczna grupa fanów i członków ekipy filmowej wątpiła w sens realizacji projektu bez udziału kluczowego bohatera. Sytuacja zmieniła się dwa lata temu, gdy znów zaczęto głośno dyskutować o powrocie na plan, a w końcówce 2025 roku publiczny nadawca ostatecznie potwierdził te doniesienia. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, jedenasta seria będzie liczyć dokładnie sześć odcinków, których głównym celem ma być definitywne sfinalizowanie losów wszystkich mieszkańców Wilkowyj.

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Cezary Żak i Ilona Ostrowska wracają na plan "Rancza"

Końcówka maja przyniosła prawdziwy przełom, ponieważ ekipa filmowa przystąpiła do intensywnych prac nad świeżym materiałem. Kluczowi aktorzy zebrali się nad nowym scenariuszem, a szczegółami tego czytania błyskawicznie podzielili się za pośrednictwem swoich internetowych profili. Telewizja Polska zadbała o skompletowanie oryginalnej obsady, dzięki czemu na ekranie pojawią się ponownie Cezary i Katarzyna Żakowie, a obok nich wystąpią między innymi Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Violetta Arlak, Piotr Ligienza oraz Magdalena Kuta.

We wtorkowy poranek, 9 czerwca, kamery oficjalnie poszły w ruch, inicjując proces twórczy nad jedenastym sezonem hitowej produkcji. W pierwszych godzinach na planie stawiła się mocna reprezentacja gwiazd "Rancza", w tym Cezary Żak, Ilona Ostrowska, Grażyna Zielińska i Marta Chodorowska, którzy szybko opublikowali w sieci relacje z tego wydarzenia. Odtwórczyni roli Klaudii Kozioł zaprezentowała wspólną fotografię z głównym reżyserem Wojciechem Adamczykiem, dołączając do tego wideo spod słynnego dworku, natomiast Ilona Ostrowska zamieściła wymowne zdjęcie opatrzone krótkim komunikatem: „Lucy is back”.

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