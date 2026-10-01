Elżbieta Dmoch z Dwa Plus Jeden skończyła 75 lat. Wiemy, w jakim stanie jest wokalistka

Rozwód i śmierć Janusza Kruka załamały Elżbietę Dmoch

W przeszłości wokalistka zyskała status gigantycznej postaci na krajowej scenie muzycznej. Wspólnie ze swoim małżonkiem, Januszem Krukiem, powołała do życia formację Dwa plus Jeden, której przeboje śpiewała cała Polska. Mimo że na estradzie stanowili perfekcyjnie dobraną parę, w zaciszu domowym borykali się z licznymi kryzysami. Ostateczny koniec ich związku małżeńskiego nastąpił w połowie lat osiemdziesiątych.

Rozstanie okazało się potężnym wstrząsem dla piosenkarki, darzącej byłego partnera niesłabnącym uczuciem. 18 czerwca 1992 roku jej dawny ukochany odszedł nagle z powodu zawału mięśnia sercowego. Tragedia ta doprowadziła wokalistkę do kompletnego załamania i zniknięcia z przestrzeni medialnej. Przelotnie powróciła do występów, gdy reaktywowano grupę Dwa plus Jeden. Swój pożegnalny występ na żywo zagrała dwadzieścia dwa lata temu. Od tamtej pory zupełnie zapadła się pod ziemię.

W minionych latach media obiegły wieści o wręcz katastrofalnym stanie lokum zajmowanego przez gwiazdę. Następujące po sobie nieszczęścia negatywnie wpłynęły na jej kondycję psychiczną, co skutkowało całkowitą izolacją od społeczeństwa. Finalnie, po długim czasie, nadeszło dla niej upragnione wsparcie. Za sprawą zaangażowania Polskiej Fundacji Muzycznej oraz innych życzliwych osób przeprowadzono generalny remont jej mieszkania. Kupiono jej również specjalistyczny balkonik, który znacząco ułatwia wokalistce codzienne przemieszczanie się.

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Działacze fundacji utrzymują bieżący kontakt z wokalistką. Zawsze wspierają ją w ważnych chwilach. Kiedy 29 września celebrowała swoje siedemdziesiąte piąte urodziny, absolutnie nie musiała świętować w samotności.

Od wielu już lat tworzymy taką nieformalną grupę przyjacielską Eli Dmoch i staramy się przy różnych okazjach, zwłaszcza świątecznych czy urodzinowych, Elżbietę odwiedzać. W minione urodziny także pojawiła się tam nas dość spora grupa. [...] Na takich spotkaniach po prostu się śmiejemy, wspominamy różne stare dzieje, bo Ela tym cały czas żyje. Jak wszyscy wiedzą od wielu lat nie śpiewa. Jej kariera zakończyła się dawno temu, ale mnóstwo osób, które ją odwiedza, fantastycznie te czasy pamiętają i naprawdę jest co wspominać. Więc był torcik z dwoma świeczkami, siódemką i piątką. Były też różne smakołyki - opowiadał nam Tomasz Kopeć.

Tomasz Kopeć stojący na czele Polskiej Fundacji Muzycznej poinformował szczegółowo o bieżącej kondycji piosenkarki. Była gwiazda walczy z wieloma chorobami, mocno blokującymi jej niezależną egzystencję na co dzień. Reprezentanci wspomnianego stowarzyszenia oraz zaangażowani wolontariusze systematycznie wizytują jej mieszkanie. Dostarczają jej niezbędne produkty ze sklepu i wspierają w najzwyklejszych pracach domowych.

Ela była w wyjątkowo dobrej formie wczoraj nas przywitała, chociaż tak co dzień nie jest. Ela już ma swój wiek, jak wiadomo. Ma swoje różne schorzenia, jest pod opieką. Staramy się z fundacji zapewniać jej niezbędną pomoc w miarę możliwości. Jest osoba, która regularnie ją odwiedza po to, żeby reagować na różne sprawy zakupowe, obiadowe, higieniczne, w sensie sprzątaniowym - dodał Tomasz Kopeć.

Mimo iż słynna wokalistka po raz ostatni wystąpiła przed publicznością niemal ćwierć wieku temu, sympatycy wciąż mają ją w sercach. Fani regularnie kierują tradycyjne przesyłki oraz kartki na korespondencyjne namiary fundacji. Otrzymywanie tych wyrazów wsparcia i serdeczności generuje u dawnej gwiazdy estrady ogromną radość.

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