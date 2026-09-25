Liście powoli zaczynają mienić się odcieniami złota, a rześkie poranki witają nas chłodnym powietrzem i zapachem kawy z cynamonem. To absolutnie idealny moment, by wywołać uśmiech na twarzach bliskich, wysyłając im ciepłe słowa na powitanie nowej pory roku. Zaskocz znajomych oryginalną wiadomością, wysyłając im pomysłowe jesienne pozdrowienia.

Śmieszne jesienne pozdrowienia na dzień dobry

Kiedy poranki robią się zauważalnie chłodniejsze, nic tak nie rozgrzewa jak solidna dawka zdrowego humoru.

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Wstajemy! Czas założyć ten ulubiony, za duży sweter i odważnie udawać, że lubimy ten zimny wiatr prosto w oczy. Pysznej kawki!

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Jesień to ten magiczny czas, gdy wielkie pająki z ogrodu postanawiają oficjalnie zamieszkać w twoim salonie. Nie daj się im, negocjuj warunki najmu i miej wspaniały poranek!

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Kasztany i żołędzie lecą dziś z drzew niczym małe meteoryty, więc lepiej uważaj na głowę w drodze do pracy. Przesyłam bardzo ciepłe uściski na ten wyjątkowo rześki poranek!

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Krótkie jesienne pozdrowienia. Gotowe do wysłania przez SMS, WhatApp

Brak ci czasu o poranku, bo znów szukasz zaginionej rękawiczki? Szybki SMS z rana to doskonały dowód pamięci dla zabieganych.

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Złota polska jesień oficjalnie wita! Życzę ci dobrego, ciepłego i bardzo spokojnego dnia bez niepotrzebnego chłodu.

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Niech ten chłodny poranek będzie dla ciebie równie słodki, co porcja cynamonu w twojej ulubionej kawie. Ściskam mocno!

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Wysyłam dużo słońca na dziś, żeby ten gruby szalik jeszcze nie był ci potrzebny. Udanej i bardzo pozytywnej reszty dnia!

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Wpadające w ucho jesienne wierszyki do wysłania o poranku

Rymowanki mają w sobie mnóstwo uroku i budzą u odbiorcy niezwykle sympatyczną nostalgię. Te pomysłowe i krótkie jesienne wierszyki świetnie nadają się na poranną wiadomość.

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Gdy na drzewach złote liście, dzień rozpocznie się soczyście! Pij herbatę, grzej swe dłonie, niech zły nastrój w ogniu płonie.

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Wiatr szeleszczy, liść opada, uśmiech na twarz rano wsiada. Niech ten dzionek będzie miły, by cię chmury nie zmoczyły!

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Kasztan spadł, kałuża chlapie, jesień wnet nas wszystkich złapie. Niech ci słonko grzeje w plecy, a dzień będzie pełen hecy.

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Lubisz jesień? Ten quiz szybko pokaże, ile naprawdę o niej wiesz Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczyna się jesień meteorologiczna? 1 września 21 września 23 września Następne pytanie

Życzenia na początek jesieni. Gotowe do wysłania

Oficjalne przywitanie nowej pory roku wymaga odpowiedniej oprawy z odrobiną refleksji. Wybierz i skopiuj jeden z poniższych uniwersalnych tekstów.

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Z okazji pierwszych dni jesieni życzę ci dni pełnych ciepłych barw, długich wieczorów z wciągającą książką i nielimitowanego zapasu gorącej czekolady. Niech ta niesamowita pora roku będzie dla ciebie wyjątkowo łaskawa i maksymalnie przytulna!

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Niech początek jesieni przyniesie ci mnóstwo wewnętrznego spokoju oraz czasu na te najmniejsze przyjemności. Zwolnij trochę tempo, ciesz się głośnym szelestem liści pod butami w parku i łap wszystkie ostatnie, grzejące promienie słońca.

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Właśnie rozpoczynamy sezon na stuprocentową przytulność pod kocem! Życzę ci na ten czas samych magicznych spacerów w poszukiwaniu najpiękniejszych kasztanów oraz wspaniałego nastroju, którego nie zepsuje ci absolutnie żaden jesienny deszcz.

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Jesienne kartki na dzień dobry. Dla natychmiastowej poprawy nastroju

Czasami sam urokliwy obraz wyraża więcej niż tysiąc wspaniałych słów. Zapraszamy do obejrzenia naszej wirtualnej galerii poniżej, gdzie czekają na was piękne i nastrojowe jesienne darmowe kartki jesienne do pobrania prosto na telefon. Będą wspaniałą niespodzianką, jeśli zdecydujecie się dołączyć do nich jeden z tych krótkich tekstów.