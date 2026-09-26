Danuta Martyniuk wkracza do dżungli. Po więziennym show negocjuje udział w hitowym formacie

Żona Zenka Martyniuka gwiazdą kontrowersyjnych programów

Zenon Martyniuk od dekad króluje na scenie disco polo, ale równie długi staż ma jego małżeństwo z Danutą, trwające już bez mała 35 lat. Para poznała się w czerwcu 1987 roku podczas majówki w Grabowcu i od tamtego momentu budują wspólną przyszłość. Choć z zawodu jest pielęgniarką, kilka lat temu przeszła spektakularną przemianę wizualną, co otworzyło jej drzwi do kariery w świecie show-biznesu, gdzie obecnie bryluje na pierwszych stronach gazet.

Niedawno stacja Canal+ zaprezentowała pełną obsadę żeńskiej edycji programu „Eksperyment: Odsiadka”, będącego kontynuacją głośnego hitu telewizyjnego. Zespół znanych osobowości, twórców internetowych i celebrytów trafia w nim prosto do prawdziwego zakładu karnego zlokalizowanego w Bartoszycach. Osoby biorące udział w formacie muszą funkcjonować pod rygorystycznym nadzorem, bez dostępu do telefonów i jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym.

W najnowszej odsłonie tego formatu wystąpi właśnie Danuta Martyniuk, której na ekranie towarzyszyć będą między innymi wokalistki Roksana Węgiel i Urszula Dudziak oraz znana z telewizji Julia von Stein. Wygląda jednak na to, że pobyt w celi wcale nie zniechęcił partnerki muzyka do udziału w ekstremalnych formatach. Pojawiły się bowiem informacje, że inna stacja intensywnie zabiega o jej podpis pod kontraktem na kolejny kontrowersyjny survival.

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Danuta Martyniuk w „Królowej przetrwania”. Na ekranie pojawi się Bianka Chajzer?

Dziennikarze serwisu Kozaczek donoszą, że żona gwiazdora muzyki ma szansę dołączyć do obsady czwartego sezonu reality show „Królowa przetrwania”. Według zakulisowych informacji 59-latka kończy już proces negocjacji warunków umowy, jednak na oficjalne ogłoszenie trzeba jeszcze poczekać. Widzowie zastanawiają się, czy kobieta na co dzień przyzwyczajona do życia w luksusie zdoła odnaleźć się w spartańskich warunkach dżungli.

Na liście potwierdzonych nazwisk znajduje się już Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Steczkowskiej. Jakiś czas temu informowano również, że produkcja złożyła propozycję młodej partnerce Filipa Chajzera. Początkowo 20-letnia Bianka miała odrzucić ofertę wyjazdu, jednak sytuacja nabrała innej dynamiki, odkąd dziewczyna przestała ukrywać wizerunek i zaczęła aktywnie udzielać się na Instagramie.

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