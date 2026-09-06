Danuta Martyniuk, Iga Krefft i Katarzyna Burzyńska na imprezie. Zobacz, w co się ubrały

Danuta Martyniuk zachwyca zmysłowością. Klasyka i nowoczesność

Umiejętne łączenie klasyki ze zmysłowością to zdecydowanie domena Danuty Martyniuk. Żona Zenka na imprezie pojawiła się w czarnej spódnicy za kolano. Uwagę zwracało przede wszystkim głębokie, wykończone złotym suwakiem rozcięcie, dzięki któremu żona piosenkarza mogła eksponować nogi.

Uzupełnieniem była biała, prześwitująca koszula z falbankami. Ten element przełamał powagę stylizacji i dodał jej nowoczesnego charakteru. Danuta Martyniuk miała też czarne szpilki, torebkę na złotym łańcuszku, a paznokcie pomalowała na czerwony kolor.

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Katarzyna Burzyńska w minimalistycznej kreacji. Wzrok przyciągają buty

Prezenterka telewizyjna po raz kolejny pokazała, że mniej znaczy więcej. Katarzyna Burzyńska zdecydowała się na białą, krótką asymetryczną sukienkę z ciekawym detalem przy dekolcie. Mimo prostej góry to właśnie obuwie skradło całe show. Dziennikarka miała na sobie czółenka w grochy, ozdobione dużymi kokardami. To zdecydowanie oryginalny i nietuzinkowy wybór.

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Iga Krefft w odważnej stylizacji. Odsłonięty brzuch gwiazdy

Iga Krefft nie bała się zaryzykować. Aktorka i wokalistka założyła krótki, marszczony top i intensywnie czerwoną, militarną marynarkę. W trakcie pozowania na czerwonym dywanie czarna bluzka niebezpiecznie podniosła się do góry, co odsłoniło kawałek brzucha celebrytki. Tę sytuację można potraktować w kategoriach drobnej, modowej wpadki. Aktorka miała również spódnicę za kolano o fasonie bombki. Całość zwieńczyły połyskująca, przypominająca sakiewkę torebka i czarne buty z dekoracyjnymi paskami.

Zdjęcia pozostałych zaproszonych gości znajdują się w galerii pod artykułem.

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